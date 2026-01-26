东鹏饮料启动招股：豪华基石团队助阵 剑指"国产功能饮料第一股"

香港, 2026年1月26日 - (亚太商讯) - 国民饮料品牌东鹏饮料（"公司"，股份代号09980.HK）迈向国际资本市场的进程已近在咫尺，"东方大鹏"正蓄力展翅，奔赴全球化新征程。1月26日，中国饮料行业龙头企业——东鹏饮料正式启动招股，向着港股市场的大门稳步迈进，以强劲实力剑指"国产功能饮料第一股"，即将开启企业发展的全新篇章。

本次IPO过程中，东鹏饮料成功引入了超豪华的基石投资团队，涵盖主权基金、顶尖资管机构、产业投资巨头等多元主体，具体包括卡塔尔投资局QIA、新加坡主权基金淡马锡Temasek、贝莱德 BlackRock、瑞银环球资管UBS GAM、摩根大通资管JPM AM、富达管理及研究FMR，泰康保险等共计15名基石投资者，合计认购金额达6.40亿美元，为本次发行奠定了坚实的资金基础与市场信心。

众多知名机构的踊跃认购，一方面是对东鹏饮料在功能饮料领域的行业地位、核心竞争力、业务增长潜力及长期发展价值的高度认可，有助于提升本次IPO的市场认可度与定价合理性；另一方面，这些机构不仅带来了充裕的资金支持，更凭借其丰富的产业资源、全球化的运营视野与成熟的治理经验，为东鹏饮料后续的市场拓展、产业升级与国际化布局提供潜在助力，进一步强化公司的核心竞争优势与行业话语权。

加速全球化业务布局 助力抢占更多市场份额

作为中国功能饮料领域的领军者，东鹏饮料的市场地位与增长势能持续领跑行业。数据显示，公司收入增速在全球前20大上市软饮企业中稳居首位，核心竞争力凸显。根据弗若斯特沙利文报告，按销售量计算，东鹏饮料自2021年起连续四年蝉联中国功能饮料市场榜首，市场份额从2021年的15.0%稳步攀升至2024年的26.3%，持续扩大领先优势；按零售额统计，公司2024年位列中国功能饮料市场第二，市场份额达23.0%，行业龙头地位不断夯实，成为推动中国功能饮料行业发展的核心力量。

全球化布局是企业实现可持续增长的必由之路，东鹏饮料深谙此道，近年来不断将目光投向全球市场，稳步推进国际化战略落地。2021年，东鹏饮料率先成立香港子公司，以此为枢纽搭建海外销售与品牌推广体系，为后续出海奠定坚实基础。2023年，公司借助贸易商渠道突破地域限制，成功将产品打入越南、马来西亚、新加坡、美国等18个国家和地区，让"中国味道"成功触达全球更多消费者，迈出了全球化布局的关键一步。

在海外市场中，东南亚凭借广阔的消费潜力与相近的消费习惯，成为东鹏饮料深耕的核心区域。目前，公司已在印度尼西亚、越南和马来西亚设立本地化子公司，逐步搭建覆盖全链条供应链体系，实现从"产品出海"到"品牌出海+产业出海"的升级。

2025年4月，东鹏饮料第13个生产基地在海口国家高新技术产业开发区正式奠基，该基地凭借优越的地理位置，成为辐射东南亚市场的战略支点，大幅提升对海外市场的供货效率与响应能力。截至2025年11月，东鹏饮料产品已远销全球30个国家与地区，形成"核心聚焦、多点开花"的出海格局，为公司全球化战略的深入推进积累了丰富经验与稳定客源。

此次冲击港股，无疑将为东鹏饮料的国际化进程按下"加速键"。依托港股这一国际资本平台资源禀赋，公司将获得充沛的资金支持，为海外产能扩张、渠道铺设与品牌推广注入强劲动力。同时，公司在印尼、越南等东南亚核心市场布局的本地化子公司与供应链体系，将与"中国效率+本土运营"的核心模式形成协同效应，加速公司海外渠道的深度渗透与品牌国际化认知的提升，进一步增强全球市场竞争力，助力公司在全球功能饮料赛道中抢占更多市场份额。

丰富多元化产品矩阵 筑牢长期发展根基

在消费升级与健康化趋势愈发明显的行业背景下，多元化增长路径已成为软饮企业突破增长瓶颈的共识。东鹏饮料在深耕能量饮料核心主业的同时，积极拓宽产品边界，精准布局多品类赛道，成功推出电解质水"东鹏补水啦"、无糖茶"上茶"、咖啡"东鹏大咖"、椰汁"海岛椰"及果茶"果之茶"等系列产品，构建起覆盖能量、运动、茶饮、咖啡等多场景的多元化产品矩阵，满足不同消费群体的个性化需求。2025年，公司紧跟健康消费潮流，在东鹏补水啦产品线中新增无糖系列，并顺势推出薄荷、雪梨等限定口味，持续激活产品增长活力。

多元化产品布局的成效立竿见影，成为东鹏饮料业绩增长的重要引擎。截至2025年三季度，东鹏饮料能量饮料、运动饮料与其他饮料的收入占比分别为74.63%、16.91%和8.46%，收入结构愈发均衡。2023至2024年，三类产品收入增速分别达到28.5%、280.4%与103.2%。

值得关注的是，东鹏补水啦展现出极强的市场爆发力，2024年东鹏补水啦销售量份额已成功反超元气森林外星人，2025年市场份额进一步扩大至34%，稳居行业前列，多元化产品矩阵不仅为消费者提供了更丰富的选择，更助力公司摆脱对单一品类的路径依赖，成功培育出第二增长曲线，为公司长期可持续发展筑牢坚实根基。

业绩持续强劲增长 展现雄厚综合竞争力

强劲且持续增长的业绩，是东鹏饮料核心竞争力的最直观体现。财务数据显示，公司收入从2022年的人民币85.00亿元增长至2024年的人民币158.30亿元，年复合增长率高达36.5%；净利润同步实现高速增长，从2022年的人民币14.41亿元增至2024年的人民币33.26亿元，年复合增长率达52.0%，盈利能力显著优于行业平均水平。

2025年前三季度，公司业绩延续高增长态势，实现收入人民币168.38亿元，同比增长34.1%；实现净利润人民币37.60亿元，同比增长38.9%，稳健的增长势头为其长期稳健发展提供了坚实的业绩支撑。

从行业维度来看，东鹏饮料的快速发展离不开中国软饮市场的广阔沃土。根据弗若斯特沙利文报告，2024年中国软饮行业零售额达到约人民币1.3万亿元，作为全球第二大软饮消费市场，中国市场不仅消费基数庞大，更具备持续升级的消费潜力。庞大的市场规模及多元的消费需求，为东鹏饮料这样的行业龙头提供了充足的发展空间，也为其全球化扩张积累了雄厚的产业基础。

从深圳的区域性品牌，到遍布全国的国民饮料，再到迈向全球的国际化企业，东鹏饮料的发展轨迹，是中国民族品牌崛起的生动缩影。如今，东鹏饮料正将承载着中国风味与健康理念的产品带给全球消费者，在世界舞台上展现中国品牌的实力。未来，随着海外市场的持续深耕、本地化运营的不断深化以及多品类战略的稳步落地，这只"东方大鹏"必将在全球饮料市场展翅翱翔，书写中国功能饮料品牌国际化的崭新篇章。

