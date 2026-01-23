未来机器有限公司（1401.HK）重大转型：联手多国龙头拿下九项战略合作，获1亿美元大单

香港, 2026年1月25日 - (亚太商讯) - 2026年1月23日，未来机器有限公司（股份代号：1401.HK）发布业务进展自愿性公告，宣布公司在海外市场拓展及业务转型方面取得实质性转型突破——其业务从传统的ODM模式，转型至为海外市场提供整体解决方案，成功与阿联酋、印度、土耳其等多个新兴市场的本地电信及手机分销龙头企业签署九项战略合作协议，并获得总值约1亿美元的150万部手机订单，标志其在全球化战略布局上迈出关键一步。

未来机器有限公司于2019年11月13日在香港联合交易所有限公司（港交所）主板正式挂牌上市。该公司主要从事移动通信设备及物联网（IoT）产品研发、制造及销售，在硬件、软件及人工智能领域拥有核心技术积累，致力于通过技术创新为全球用户提供优质的智能产品和服务。

战略合作奠定长期增长基础

此次合作覆盖包括阿联酋、孟加拉、印度、斯里兰卡、土耳其等多个新兴市场国家，这些市场合计拥有约20亿人口，正处于智能手机数字化需求快速增长的阶段。

未来机器不仅获得了首批总值约1亿美元的150万部手机订单，更与当地具有深厚市场根基的合作伙伴建立了长期战略关系。

合作伙伴均在其所在区域拥有完善的分销网络、丰富的本地市场经验及稳固的客户关系。这种深度合作模式将有效助力公司产品及技术服务在新兴市场的本地化运营，为长期业务拓展奠定坚实基础。

业务模式具备可持续发展潜力

根据合作协议安排，公司将与合作伙伴在多个层面展开深度合作：

首先，公司将为合作伙伴提供智能手机等智能设备，并协助其提升在当地市场的品牌影响力和市场份额。目前首批订单的落地已证明公司产品和服务在新兴市场的接受度。

其次，公司将提供包括测试、工程支持、本地研发等在内的全方位技术支持，协助合作伙伴构建本地化生产能力，共同建立围绕智能手机、物联网及人工智能产品的生态系统。

特别值得注意的是，合作双方将通过共同研发创造知识产权，相关技术成果将由双方共享。这种合作模式不仅能够强化公司的技术创新能力，也有助于构建长期竞争壁垒。

财务与战略价值显著

从财务角度来看，本次合作带来的首笔订单将在短期内为公司贡献可观权益。更重要的是，通过与多个国家的龙头企业建立合作关系，公司将有效分散市场风险，增强业务稳定性。

从战略层面分析，此次合作体现了公司管理层强大的执行能力。在短短四个月内完成九项跨国合作协议的签署，展现了公司高效的战略落地能力。通过与本地龙头企业建立深度合作关系，公司能够快速获取当地市场洞察，降低市场进入门槛，提高资源使用效率。

未来发展前景可期

此次系列合作协议的签署，将大幅提升公司在全球市场的品牌影响力，并对未来财务表现产生积极影响。随着合作关系的深入推进，公司有望在技术服务、知识产权授权等领域获得更多元化的权益来源。

此外，未来机器将继续专注于智能设备及生态系统的研发创新，通过与全球合作伙伴的协同合作，持续提升产品竞争力和市场占有率，为客户及投资者创造长期价值。

