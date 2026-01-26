TIS任命新任首席执行官加速全球增长

德国柏林, 2026年1月26日 - (亚太商讯) - 领先的云端支付与现金管理平台Treasury Intelligence Solutions（TIS）今日宣布，兹拉特科·武切蒂奇（Zlatko Vucetic）将于2026年2月1日起正式就任公司首席执行官（CEO）。此次任命是公司推进云原生现金管理、流动性及支付解决方案领域长期愿景与全球增长战略的关键举措。

作为经验丰富的首席执行官，兹拉特科在欧洲、亚洲和美国成功扩展软件公司方面拥有卓越业绩，同时具备在竞争激烈的市场中推动创新和加速增长的深厚专业知识。他将引领TIS成为欧洲及北美支付与流动性管理领域的市场领导者。

在成功担任首席执行官五年后，埃里克·马辛将转任董事会副主席，继续提供战略指导与支持。在埃里克领导下，TIS达成多项重要里程碑，包括战略收购Cashforce，该交易拓展了公司业务版图，巩固了其在全球支付与现金管理市场的地位。TIS联合创始人兼前任首席执行官约尔格·维默将继续积极参与公司事务，凭借深厚的行业经验确保业务延续性，支持TIS实现长期愿景。

兹拉特科是经验丰富的科技高管，在企业软件领域拥有广泛领导经验。他最近担任欧洲领先金融市场数据解决方案提供商Infront AS的首席执行官，该公司业务涵盖交易与财富管理技术。此前，他曾任美国市场研究与客户洞察软件平台FocusVision的首席执行官。职业生涯早期，兹拉特科在领先的在线交易与投资公司盛宝银行担任高管近十年。

谈及此次任命，兹拉特科表示：

"TIS已为全球首席财务官、财务主管及财务团队打造了值得信赖的合作伙伴基础。我们的使命清晰明确：助力首席财务官办公室全面管理全球流动性与支付事务。我们将加倍投入创新，加速拓展国际版图，提供不仅应对当下挑战更可预见未来的解决方案。凭借行业领先的产品与团队实力，我坚信TIS必将树立行业标杆。"

关于TIS

TIS助力首席财务官、财务主管及财务团队实现全球现金流、流动性与支付职能的转型。自2010年起，我们屡获殊荣的云平台与行业领先的服务模式，赋能整个财务部门实现高效协作，最大化提升效率、自动化水平及管控能力。TIS助力用户在现金预测、营运资金管理、对外支付、金融信息传递、欺诈防范、支付合规等核心领域实现卓越绩效。

了解更多信息，请访问tispayments.com，重新构想您的全球现金流、流动性及支付管理之道。

联系方式：

Thomas Müllertz

首席营销官

+4520989479

thomas.mullertz@tispayments.com

来源：Treasury Intelligence Solutions

