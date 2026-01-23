Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
来源 Umm Al Qura for Development & Construction Company
马萨尔目的地项目荣获LEED社区金级认证
重申对可持续发展的承诺

沙特阿拉伯麦加市, 2026年1月24日 - (亚太商讯) - 由乌姆库拉开发建设公司拥有、开发并运营的麦加市中心地标性城市开发项目“玛萨尔”，荣获LEED社区评级体系金级认证。该认证是可持续性与建筑环境领域最权威的国际认证之一。此项成就彰显了马萨尔项目采用的综合性方法，该方法将人与环境置于设计与规划流程的核心。

这一成就彰显了公司遵循全球最佳实践，致力于打造可持续城市社区的承诺。通过平衡生活品质、资源效率与环境保护，它为创造长期积极影响和更可持续的未来铺平了道路。

乌姆库拉开发建设公司首席执行官亚瑟·阿布阿提克先生对此成就评论道： “马萨尔目的地项目获得LEED金级认证，印证了我们的理念：当城市被设计为以人为本的综合系统时，便能创造持久价值。这项认证彰显了我们通过周密规划打造马萨尔的理念——在社区层面优先考虑资源效率、韧性与生活品质。这也标志着我们在建设可持续城市目的地方面取得重要里程碑，助力实现沙特阿拉伯王国'2030愿景'目标，打造更宜居、更具未来适应力的城市。”

LEED认证是全球最具影响力的绿色建筑与社区评估认证体系之一。该认证由美国绿色建筑委员会（USGBC）颁发，授予在能源与水资源效率、室内空气质量优化、资源管理及碳排放削减等领域严格执行标准的设施，从而提升环境绩效并为社区创造附加价值。

该认证与沙特阿拉伯《2030愿景》高度契合，助力国家打造更可持续、繁荣且宜居的城市环境。作为规划设计阶段即获LEED金级认证的社区，马萨尔目的地项目树立了综合开发新标杆，实现了环境责任、生活品质与长期城市影响力的平衡发展。

联系方式
哈立德·卡拉努
总经理
+966 507700821
khaledk@prarabia.me

