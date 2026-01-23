艾凡爵士发布《爱即和平》



佛罗里达州迈阿密市, 2026年1月24日 - (亚太商讯) - 电子舞曲（EDM）唱片艺术家艾凡爵士共同创作并录制了一首经得起时间考验的和平之歌。受约翰·列侬、鲍勃·迪伦等20世纪反战摇滚传奇启发，艾文爵士的新单曲《爱即和平》向所有世代发出有力呼唤：唯有爱能通向和平，而和平唯存于我们心中。 全平台流媒体/下载 “作为奥斯维辛幸存者的儿子（详见UnstoppableSiggi.com），我的生命深受大屠杀悲剧影响——仅因犹太血统，五十余位亲人惨遭杀害。父亲奇迹般的生还与我的降生自有天命，而这份使命正是要我终有一日创作并演唱和平之歌，终止人类间的暴力、血腥与战争。” 这首歌就是《爱是和平之石》，"艾文爵士宣告道。 当全球冲突与动荡持续升级之际，艾文爵士以新单曲《爱是和平之石》传递出及时而强有力的讯息。这位以“和平使者”之名享誉国际的音乐人，始终致力于通过音乐促进和平，如今他为反战颂歌的传统注入了紧迫而现代的呐喊。 在《爱是和平》中，艾文爵士直面人类最深刻的矛盾：尽管科技成就非凡，我们却始终无法终结战争。“唯独战争终结之谜无人解开/是时候进化了”，他唱道，呼吁人类意识的觉醒。 副歌直指核心：“爱是和平所需的拼图”。这句呼吁团结的宣言，在当今分裂的世界格局中引发强烈共鸣。 歌词强调纯粹的爱超越国界、宗教与文化藩篱： “它超越基督徒、穆斯林与犹太人...答案不会随风飘散/因为唯一的解方就在我们心中” 伊凡爵士致力于和平主题艺术的创作精神曾获媒体多次聚焦，包括其获奖单曲《Get Together》音乐视频全球首映，以及支持危机中艺术家的全球DJ计划。 他与知名制作人马库斯·舒尔茨的合作——近期获We Rave You和EDM.com重点推介——进一步巩固了他在电子乐界具有深远影响力的地位。 通过《爱即和平》这首作品，艾文爵士继续以震撼人心的歌词传递变革力量。多位顶尖舞曲制作人即将推出的混音版本，将把这则讯息带往全球俱乐部、音乐节及播放列表。所有流媒体播放与下载收益将捐赠给和平使者基金会（thepeacemanfoundation.org）。 关于Sir Ivan Sir Ivan是公告牌与音乐周榜单前十的唱片艺术家、和平倡导者及慈善家，其使命驱动的作品集将强有力的社会议题与现代舞曲制作完美融合。他常以重新演绎经典反战与和平主题歌曲而闻名，已成为舞曲界倡导团结与仁爱的最具辨识度声音之一。 艾凡爵士曾与多位格莱美奖制作人合作，包括杰森·埃维根、彼得·拉菲尔森、特蕾西·杨、Midi Mafia及奥马尔·奥克拉姆，更携手保罗·奥肯福德、马库斯·舒尔茨、杰夫·蒂蒙斯（98度乐队成员）等重量级音乐人——后者正是《爱是和平》原版混音的制作人。 完整履历：SirIvan.com/biography 联系Sir Ivan：ffm.bio/sirivan 媒体联络：

