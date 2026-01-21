Geon高性能解决方案更新品牌形象，彰显聚合物行业拓展实力



俄亥俄州韦斯特莱克市, 2026年1月23日 - (亚太商讯) - 全球高价值聚合物解决方案领导者Geon®高性能解决方案宣布全面品牌焕新。此次更新体现了公司强化并多元化工程聚合物解决方案组合的战略，进一步巩固其作为解决方案驱动型合作伙伴的地位。 在可持续材料需求、先进技术应用及循环经济目标的推动下，聚合物行业正经历深刻变革。Geon焕新品牌形象彰显其引领市场发展的决心，致力于与客户携手突破技术瓶颈，共创突破性解决方案。 “Geon拥有百年卓越业绩，掌握业内最全面的聚合物配方库。焕新品牌更精准诠释了企业的创新精神、敏捷特质与远大抱负，”Geon首席执行官Tracy Garrison表示，“此次品牌升级既契合团队的进取势头与决心，又传承企业基因，彰显Geon为客户注入的人文关怀。” 此次品牌焕新标志着Geon发展历程中的重要里程碑，其视觉形象将与客户需求及聚合物市场趋势实现同步——尤其在收购福斯特公司之后。作为全球领先的生物医用聚合物复合材料制造商，福斯特公司专注于医疗健康与医疗器械领域。此次收购是Geon五年内完成的第四次并购，是其拓展工程聚合物解决方案产品组合战略的关键举措。 “品牌形象虽在革新，但Geon的解决方案仍将持续开辟无限可能，助力客户构建更美好的未来智慧方案，”Garrison强调，“我们正贯穿价值链推进创新，并在医疗、电力及通信等领域探索智能聚合物解决方案的新合作模式。” 全新品牌形象将于2026年1月全面落地所有渠道。 关于Geon高性能解决方案 Geon®高性能解决方案致力于释放聚合物赋能未来的潜力。从旗下医疗部门Foster, LLC的生物医学材料，到建筑材料、汽车、连接技术及家电领域，我们为这些市场的客户提供复合解决方案组合、高度适配的乙烯基、聚烯烃、工程树脂技术以及全方位合同制造服务。在每项配方研发、合作项目与技术挑战中，我们通过工程创新塑造明日辉煌，为客户创造显著优势。Geon在全球拥有约1,200名员工及15家世界级生产基地，总部设于俄亥俄州韦斯特莱克市。更多信息请访问 www.geon.com 。Geon系SK资本合伙公司旗下投资企业。 关于SK资本合伙公司 SK资本是一家专注于生命科学、特种材料及原料领域的变革型私募投资机构。公司致力于打造具有韧性、可持续性及成长性的企业，创造显著的长期价值。SK资本凭借行业洞察、运营经验及投资智慧，发掘企业转型机遇，助力客户提升战略定位、增长潜力与盈利能力，同时降低运营风险。截至2025年12月31日，SK资本管理资产规模约达100亿美元。更多信息请访问 www.skcapitalpartners.com 。 媒体联络

Jen Martin，市场总监

Jennifer.Martin@geon.com

+1-440-249-1508 消息来源：Geon Performance Solutions



话题 Press release summary



部门 纳米技术, 健康与医药, Manufacturing

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

