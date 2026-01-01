向"数"而生 由"智"而行：中国数智科技全面开启Web3.0全生态布局

香港, 2026年1月22日 - (亚太商讯) - 在当今全球经济加速数字化转型的宏大进程中，Web3.0与区块链技术正以破竹之势，重塑着金融生态的底层逻辑。近日，港股上市公司中国数智科技集团有限公司（股票代码：01796.HK，以下简称"中国数智科技"）的一则战略动向，在资本市场与科技界引发广泛关注。

公司正式宣布，与Popcorn Technology LLC签署合作协议，双方将通过成立合资项目公司，共同推进区块链基础设施建设及数字金融业务的全球布局。这一动作，不仅标志着中国数智科技在Web3.0及数字资产赛道的布局迈出了关键一步，更向外界传递出其从"产融结合"赋能者，向"AI+元宇宙+数字金融"全生态领航者跨越的坚定决心。

数智基因：深耕实业的厚积薄发

中国数智科技深耕Web3.0赛道，绝非偶然的跨界尝试，而是其长期以来"数智化赋能实体经济"战略的深度升华。回望企业发展历程，中国数智科技始终将技术创新视为核心驱动力，通过"技术+服务"的双轮驱动，在多个高科技领域筑起了雄厚的产业根基。

从助力晶片国产化、攻克半导体关键技术的德仁电子项目，到作为国内唯一与全球巨头西门子签署本土化协议的星伦物联AI物联网平台，再到通过数字化手段彻底重构传统餐饮模式的智能厨房——中国数智科技已在人工智能、物联网及智能制造领域证明了其"硬核"的赋能能力。此次向Web3.0领域延伸，实质上是利用先进的人工智能量化技术，对数字资产进行"二次赋能"。公司意在为集团培育全新的价值增长点，全方位提升在数字资产领域的核心竞争力。

合规制胜：赋能万亿RWA蓝海

目前，Web3.0正开启资产形态的深刻变革。RWA（真实世界资产代币化）的兴起正成为连接传统金融与去中心化金融的价值枢纽。通过区块链技术，将传统资产"数字化"，不仅能释放流动性，更为全球投资者降低了优质资产的配置门槛。

中国数智科技敏锐地捕捉到了这一万亿级赛道的时代机遇。凭借在香港持有的证监会1、4、9号牌照及信托管理资质，集团正致力于构建一套虚实结合、产融互通的数智生态。通过资产证券化与上市赋能等工具，集团在实现自身产业化转型的同时，为更多中小企业装载"资本引擎"，助力其在数字经济浪潮中实现跨越式成长。

链接全球：定义数字时代的价值新锚点

站在数字金融的新起点，中国数智科技展现出前瞻性的国际视野。随着全球虚拟资产市场规模的扩张，以及多国政策的逐步开放，集团正积极抢占行业先机，重塑企业的价值锚点——它不再仅仅是一家科技赋能公司，而是一个能够链接物理资产与数字价值、实体产业与资本市场的综合性门户平台。展望未来，中国数智科技将继续依托AI、元宇宙及区块链的技术积淀，携手合作伙伴探索数字金融的更多可能。在为股东创造长期价值的同时，开启Web3.0时代产业进化的新篇章。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network