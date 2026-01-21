龙旗科技今日登陆港交所：强大基石阵容 端侧AI龙头龙旗迈入全球化发展新纪元

香港, 2026年1月22日 - (亚太商讯) - 1月22日，上海龙旗科技股份有限公司（"龙旗科技"或"公司"，股份代号9611.HK）正式登陆港交所，此次上市不仅实现了公司资本运作的重要跨越，更搭建起对接全球资本市场的核心平台，标志着公司在全球化战略布局中迈出关键一步，步入规模化发展与高质量增长并行的全新阶段。

龙旗科技此次IPO引入了强大的基石投资者阵容，包括Qualcomm、江西国控、OmniVision HK、香港裕同、青岛观澜及国泰君安证券投资（香港）有限公司（与观澜场外掉期有关）、Endless Growth在内的6家知名机构，合计认购总额约4.4亿港元。知名基石投资者的踊跃参与，不仅充分彰显了资本市场对公司行业龙头地位、核心技术实力及未来发展潜力的高度认可，亦为公司后续业务拓展及全球化布局提供了强有力的资本背书与资源支撑。此外，公司在香港的公开发售部分同样获得了市场的热烈响应，认购倍数突破1000倍，充分反映出各类投资者对公司价值的普遍认同与强烈信心，进一步印证了其广泛的市场吸引力和成长预期。

行业龙头地位显著 在智能眼镜领域率先实现卡位

据悉，龙旗科技是全球领先的智能产品与服务提供商，专注为全球知名智能产品品牌商及领先科技企业提供全链条解决方案，根据弗若斯特沙利文的资料，以2024年消费电子ODM出货量计，公司是全球第二大的消费电子ODM厂商，占22.4%的市场份额；以2024年智能手机ODM出货量计，公司稳居全球第一，市场份额高达32.6%，在AI端侧领域的龙头地位显著，核心竞争力突出。

在产品组合方面，龙旗科技已构建起清晰的"1+2+X"战略框架，其中"1"是以智能手机为核心的主力赛道，夯实基本盘优势；"2"是以个人计算、汽车电子为重点的战略增长业务；"X"则覆盖平板、穿戴、TWS耳机、智能眼镜等多品类新兴消费电子领域，挖掘多元增长潜能，目前该产品战略已持续落地幷成效初显。

值得关注的是，龙旗科技凭借深厚的技术积累与前瞻布局在智能眼镜领域率先实现卡位，公司长期与全球互联网头部客户紧密协作，成功推出多代多款智能眼镜产品，截至2024年底出货量超200万台，彰显出公司在新兴智能硬体领域的强劲综合竞争力。

研发实力与技术储备深厚 经营业绩与质效稳步提升

研发创新是龙旗科技持续发展的核心动力。公司汇聚了一支业内领先的研发团队，积淀了深厚的技术储备。创始人杜先生作为具备战略远见、创新精神与超强执行力的企业家，对行业趋势与市场需求有着敏锐洞察，深耕行业多年积累了深厚的产业经验。此外，公司多位研发技术出身的执行董事及高级管理人员从业年限超20年，形成了稳定且专业的核心管理团队，为公司技术创新与战略落地提供了坚实保障。​

在研发布局上，龙旗科技已构建起覆盖上海、深圳、惠州、合肥、南昌、西安及苏州的全国性研发网路，全方位覆盖核心技术研发与区域市场回应需求。截至2025年9月30日，公司研发团队规模达约5,200名专业人员，占员工总数的29.1%，高比例的研发投入为技术创新注入持续活力；同期，公司拥有注册专利755项，构筑起坚实的技术壁垒，确保公司能够引领行业技术革新，并快速回应客户的特定需求。

财务层面，龙旗科技始终坚持"有质量的增长"理念，经营业绩表现十分亮眼。2024年，公司智能手机、平板电脑以及AIoT设备的收入分别为人民币36,132.7百万元、人民币3,696.3百万元及人民币5,573.1百万元，各业务线营收结构清晰、支撑有力；同年，公司实现总收入人民币46,382.5百万元，同比大幅增长70.6%，营收增长势头强劲。​

2025年前三季度，公司核心业务持续发力，智能手机、平板电脑及AIoT设备收入分别分别为人民币21,704.1百万元、人民币2,990.4百万元及人民币5,603.5百万元，盈利能力稳步提升；整体毛利率由2024年同期的5.8%提升至8.3%，盈利质量显著改善。

与此同时，龙旗科技保持高效的运营管理水准，2025年前三季度经营活动所得现金流量净额达9.16亿元，存货周转天数仅19.4天，均维持在行业优秀水准，彰显出公司稳健的财务状况、高效的供应链管理能力及强劲的现金流创造能力。

总体而言，龙旗科技凭借全球领先的市场地位、清晰的"1+2+X"产品战略以及深厚的研发技术积累，已构筑起全方位的核心竞争优势。此次成功登陆港交所，将进一步拓宽公司融资管道，增强资本实力，助力公司加速全球化战略落地，进而不断打开成长空间，实现长期高质量发展，长期发展潜力值得市场期待。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network