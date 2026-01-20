天平道合拟焕新改名为"德丰宿来"

香港, 2026年1月21日 - (亚太商讯) - 中国领先的综合展览及活动管理服务供货商天平道合控股有限公司（"天平道合"或"集团"；股份代号：8403）欣然宣布，集团计划将中文名称由 "天平道合控股有限公司"更名为"德丰宿来控股有限公司"，英文名称由"Dowway Holdings Limited"更名为"Defeng Solife Holdings Limited"（"德丰宿来"），以彰显集团未来在整合展览活动策划、消费产品销售及数字平台服务的同时，进一步深化在文化展览、沉浸式体验项目等领域的布局，提升集团品牌竞争力，开启高质量发展的新篇章。

集团早前获要约人孙维及其一致行动人士以提出以估值为7,700万港元，向原股东收购合共54,632,500股集团股份，约占集团已发行股本35.48%。收购已根据与原股东的各股份买卖协议分别于2025年11月20日及25日完成。原股东出售股份之后将继续持有合共12.47%之股份，其保留显着权益表明原股东认同要约人提出的新战略方向，并对集团的长期发展潜力保持信心。孙维强调，将维持集团的上市地位，并让集团继续经营现有主要业务。

孙维及其一致行动人士已于2026年1月15向集团公众股东展开全面收购要约，是次要约须于2026 年 2 月 5 日首个截止日、或2 月 20 日最后截止日（后者仅在要约于首个截止日成为无条件后生效）下午四时前，由要约人及其一致行动人士持有集团 50% 以上投票权，方可作实。

此外，孙维于2026年1月15日获集团董事会委任为执行董事。孙维为经验丰富的企业家，在零售、互联网运营、生态农业及文化旅游领域拥有近20年经验。现为旅游服务商江苏德丰宿来文旅发展有限公司总经理，并担任常州市德通生态农业有限公司的董事。

另外，汪金梅及周逸燕分别获委任为集团执行董事及独立非执行董事。汪金梅于财务管理及策略发展方面拥有逾15年经验，现任南京宿来信息技术有限公司财务总经理。周逸燕为中国司法部认可中国律师，分别自2009年及2015年起为江苏六友律师事务所的执业律师及合伙人。新管理团队的组成，汇聚战略、财务、法律的专业力量，预期将带领集团把握新机遇，迈向业务发展的新里程。

集团执行董事孙维先生表示："当前中国展览行业正经历从规模扩张到价值驱动的深刻转型，数字化平台整合与创新已成为行业突围的核心方向。此次股份买卖是我们深耕展览及相关服务领域的关键部署，交易完成后的资源整合，将有效提升集团的市场竞争力，开拓更广阔的市场机遇。而更改公司名称，不仅标志着集团全新发展阶段的开启，更承载着我们对业务升级的期许与承诺。未来，我们将继续投入资源，为集团业务可持续发展注入新动能，并为股东创造更长远的价值。"

注：有关详情，请参阅于香港联合交易所有限公司网站刊发的相关公告。

有关天平道合控股有限公司，拟更名为德丰宿来控股有限公司；（股份代号：8403）

集团为中国领先的综合展览及活动管理服务供货商，主要于中国从事综合展览及活动的设计、策划、统筹及管理，同时经营消费产品销售以及提供数字平台服务。为提升品牌竞争力，集团将进一步深化在文化展览、沉浸式体验项目等领域的布局，开启高质量发展的新篇章。

