通用原子航空系统公司与Calidus签署谅解备忘录 合作生产MQ-9B与Gambit协同作战飞机

阿联酋阿布扎比, 2026年1月21日 - (亚太商讯) - 全球领先的无人机系统制造商通用原子航空系统公司（GA-ASI）与顶尖防务制造企业Calidus Aerospace今日签署谅解备忘录（MOU），就MQ-9B无人机与Gambit协同作战飞机的联合生产展开合作。（GA-ASI）与领先的国防制造企业Calidus航空航天公司签署谅解备忘录（MOU），将在阿联酋共同推进MQ-9B远程操控飞机与Gambit协同作战飞机（CCA）的联合生产，并合作开发指挥控制及作战管理系统。

该协议由通用原子航空系统公司总裁戴维·R·亚历山大与卡利杜斯控股集团董事总经理兼首席执行官哈利法·穆拉德·阿尔布洛希博士于2026年1月20日至22日举行的UMEX与SimTEX 2026展会期间签署。

该谅解备忘录为通用原子航空系统公司、通用原子情报公司与卡利杜斯集团搭建合作框架，各方将在机体制造、总装、测试调试以及飞行运行测试与验收等领域开展项目协作。

通用原子航空系统公司总裁戴维·R·亚历山大表示：“与阿联酋本土合作伙伴携手，有助于我们对接该地区关键专家资源与技术能力。对通用原子而言，此协议彰显了双方在阿联酋境内推进长期合作、技术创新及飞机发展的共同承诺。”

卡利杜斯控股集团董事总经理兼首席执行官哈利法·穆拉德·阿尔布洛希博士对此评论道： “与全球无人系统领导者通用原子能公司签署谅解备忘录，标志着本集团为满足用户需求而强化无人系统领域能力的战略性举措。此次合作正值该领域在全球及区域范围内快速发展之际，依托双方值得信赖的专业技术与制造能力，将为未来在创新、知识转移及扩大制造领域的更广泛合作开启大门，共同推进我们的宏伟目标。”

此次合作具有里程碑意义，标志着通用原子公司无人机首次在本地区投产制造，将满足该地区乃至全球日益增长的MQ-9B远程操控飞机及Gambit协同作战飞机需求。

关于通用原子航空系统公司

通用原子航空系统公司是全球领先的无人机系统制造商。捕食者®系列UAS累计飞行时长逾900万小时，服役超过30年，涵盖MQ-9A死神®、MQ-1C灰鹰®、MQ-20复仇者®及MQ-9B天卫者®/海卫者®机型。公司致力于提供长航时多任务解决方案，实现持续态势感知与快速打击能力。

更多信息请访问 www.ga-asi.com 。

复仇者、鹰眼、灰鹰、山猫、捕食者、死神、海卫士及天卫士均为通用原子航空系统公司在美国及其他国家注册的商标。

关于GA-Intelligence

通用原子集成智能公司是一家专注于数据科学、软件开发及系统工程的企业，致力于为公共及私营部门客户提供先进分析能力，重点开发支持时空数据管理、 多源/多情报关联与数据融合、目标追踪、实体解析、位置预测及多域全球态势感知（MDGSA）领域，充分利用海量高速数据源。

关于卡利杜斯

卡利杜斯控股集团成立于2015年，总部位于阿布扎比，是全球领先的国防与制造企业之一。集团通过航空航天、陆地系统及导弹与防务系统三大业务集群，专注为国防与安全市场提供定制化的新一代尖端解决方案，设计、研发并生产先进平台，以提升各类作战环境中的机动性、防护能力和任务效能。秉承全球最佳实践理念并赢得全球客户信赖，Calidus致力于开发现代防务解决方案，重新定义安全防护标准，构筑安全未来。每项解决方案均融入本土人才智慧、资源优势及对品质的坚定承诺。更多信息请访问：www.calidus.ae

消息来源：通用原子航空系统公司

