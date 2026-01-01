2026年马球赛季于美国马球协会国家马球中心揭幕，由美国马球协会赞助

佛罗里达州西棕榈滩, 2026年1月20日 - (亚太商讯) - 美国马球协会（USPA）官方运动品牌U.S. Polo Assn.隆重宣布，2026年高目标马球赛季于佛罗里达州韦灵顿市的USPA国家马球中心（NPC）正式揭幕。该品牌再度荣膺全球顶级马球运动圣地之一的官方赞助商。

本赛季NPC冬季赛事将呈现顶级赛事阵容：以美国公开女子马球锦标赛®揭幕，随后举行三部曲赛事“马球挑战赛®”的首二站角逐，以及C.V.惠特尼杯®与USPA金杯®赛事，全球顶尖职业马球选手、马球马匹及队伍将在此展开最高水平的竞技较量。

高目标马球赛季的巅峰之战当属美国公开马球锦标赛®——这项赛事是美国马球史上最负盛名、最令人向往的桂冠。赛事将于2026年4月1日拉开帷幕，并于4月26日迎来冠军决赛，届时不仅将吸引现场观众亲临NPC观赛，更将通过ESPN平台、印度Star Sports频道及beIN Sports平台，为全球数百万观众呈现精彩赛事。

美国马球协会（U.S. Polo Assn.）继续独家冠名一号球场为“美国马球协会体育场”，并在比赛记分牌、二号球场标识上展示醒目品牌标识，同时为NPC全体工作人员提供品牌服饰。作为全球公认的顶级马球运动场馆，国家马球俱乐部凭借精心修剪的草坪与顶级贵宾服务，本赛季将迎接来自世界各地的数千名球迷，让他们在升级版沉浸式环境中体验世界级赛事。

2026赛季将推出特别企划，NPC将以美式红白蓝三色经典元素，庆祝美国精神250周年，致敬美国建国重要里程碑。通过精心策划的互动体验、故事呈现与球迷活动，2026赛季NPC高目标赛事将始终植根于美国马球协会自1890年传承至今的纯正美式血脉及其与马球运动的深厚渊源，同时致敬国家根基。

“美国马球协会自豪地持续提升球迷体验，传承马球运动传统，并诚邀长期支持者与新观众每周日莅临韦灵顿，直至四月，共同见证顶级马球赛事的魅力。”管理着价值数十亿美元美国马球协会品牌的USPA全球公司总裁兼首席执行官J·迈克尔·普林斯如是说。“2026赛季意义非凡，正值美国建国250周年庆典，这一里程碑与美国马球协会深厚的美国文化底蕴及马球运动的纯正根基完美契合。”

“球迷们将在美国马球协会国家马球中心迎来又一个非凡赛季——顶尖骑手与卓越马匹将联袂呈现全球最具观赏性与竞争力的马球盛宴。”普林斯补充道。

整个赛季期间，国家马球中心宾客可通过多种方式观赛：场边观战、包厢观赛、尾门帐篷观赛、看台观赛，或在USPA MVP贵宾厅享受尊贵体验。位于展馆内的美国马球协会MVP贵宾厅，作为奢华周日马球早午餐的举办地，始终是追求高端体验的球迷首选。宾客将享用顶级餐饮、冰镇香槟及专属品牌礼品，包括美国马球协会桃红葡萄酒与该品牌屡获殊荣的杂志《Field X Fashion》最新刊。

位于一号场地入口售票处旁的NPC专属USPA精品店，经全球化客户需求重新设计，呈现全新独一无二的陈列、商品与体验。升级版购物体验涵盖彰显深厚运动传统的系列产品，包括融合运动奢华元素的NPC马球俱乐部系列、精选自美国马球协会全球系列的臻品，以及运动灵感设计的USPA专业系列。整个冬季马球赛季期间，NPC美国马球协会专卖店将推出系列轮换互动活动。宾客在选购美国马球协会运动风奢华商品的同时，可参与艺术家见面会、定制托特包展示等体验环节，在赛场之外感受马球魅力。

“在这个我国具有历史意义的年份，美国马球协会自豪地推出2026赛季，该赛季将展现数代以来定义美国马球运动的卓越品质、传统精神与竞技风采，”美国马球协会主席斯图尔特·阿姆斯特朗表示。“从赛季揭幕战到美国公开马球锦标赛®的最终回合，高目标赛季将在这项运动最顶尖的场地之一，为观众呈现世界级马球盛宴。”

美国马球协会（U.S. Polo Assn.）荣幸支持本赛季多家马球慈善机构，这些机构由锦标赛决赛队伍共同选定，包括： 马匹疾病通讯中心、大步马术基金会、马匹之家联盟、马球博物馆暨名人堂、马球人生、马球运动员互助会、马球马救援组织、马球训练基金会、重温马球、退役赛马计划、维森雷莫斯治疗骑术中心、骑行工作计划。每场冠军赛售罄的体育场内，这些重要的马球相关慈善机构都将收到捐赠支票。

2026年NPC冬季马球赛季门票现已通过场馆官网开放购买。诚邀球迷加入美国马球协会，共赴这场庆祝精英竞技、美国传统与马球运动永恒传承的难忘盛事。

关于美国马球协会及USPA全球

美国马球协会（USPA）是美国最大的马球俱乐部及球员组织，创立于1890年，总部位于佛罗里达州惠灵顿市，其官方运动品牌即为美国马球协会。凭借数十亿美元的全球业务规模，通过1200余家品牌专卖店及数千个分销渠道覆盖全球，U.S. Polo Assn.为全球190多个国家的男女老少提供服饰、配饰及鞋履产品。该品牌赞助全球多项顶级马球赛事，包括每年在棕榈滩国家马球俱乐部举办的美国公开马球锦标赛®——美国最高规格的马球赛事。通过与美国ESPN、欧洲TNT和Eurosport、印度Star Sports等媒体达成的历史性合作，由美国马球协会赞助的多项顶级马球锦标赛得以全球转播，让这项激动人心的运动首次触达全球数百万体育爱好者。

据《License Global》报道，美国马球协会与NFL、PGA巡回赛、F1并列全球顶级体育授权商。此外，这个运动灵感品牌因全球扩张成就屡获国际殊荣。凭借其作为全球品牌的巨大成功，美国马球协会品牌屡见于《福布斯》《财富》《现代零售》《GQ》等权威媒体，以及雅虎财经、彭博社等全球众多知名媒体平台。更多资讯请访问uspoloassnglobal.com并关注@uspoloassn。

USPA Global作为美国马球协会（USPA）旗下子公司，负责管理价值数十亿美元的体育品牌U.S. Polo Assn.，同时运营全球马球运动内容领域的领导者——子公司Global Polo。更多详情请访问globalpolo.com或YouTube频道Global Polo。

