香港, 2026年1月20日 - (亚太商讯) - 2026年，人工智能产业又迎来关键转折。诺奖得主、谷歌DeepMind CEO德米斯・哈萨比斯抛出重磅判断：AI真正的万亿赛道不在算力芯片，而在能感知、理解并改造现实世界的"物理 AI"。哈萨比斯曾凭借AlphaFold的突破性贡献摘得诺奖，印证了AI的科学价值，如今他提出的这一观点引发资本市场的广泛关注，也让聚焦物理 AI 的港股上市公司五一视界（6651.HK）成为市场焦点。

哈萨比斯指出，当前AI存在"智能碎片化"瓶颈：虽擅长文本生成等数字任务，却难以理解重力、空间连续性等基础物理定律，缺失的"世界模型"是通往通用人工智能（AGI）的最后障碍。更关键的是，现有数据格式适配性差，导致算力浪费、能效低下，能源供应或将成为未来AI竞争的核心变量。而物理AI通过构建贴合现实的数字环境，正是破解这一系列难题的关键。

作为中国物理AI第一股，五一视界的战略布局与这一趋势高度契合。公司深耕数字孪生与仿真领域，自研AES数字孪生基座与51Sim仿真平台，搭建起物理AI的核心基础设施。物理AI落地需突破合成数据、空间智能模型、仿真训练平台三大要素，五一视界凭借海量3D资产库与3DGS/4DGS重建技术，实现合成数据 90%真实率与100%场景可控性，为AI提供遵循物理规律的数据支撑。

其 AES 基座可实现从微观零件到宏观城市的全尺度复刻，赋予AI"物理直觉"，配合Clonova交互平台与Aperdata落地平台，打通了数字认知到物理执行的闭环。在具身智能这一物理AI终极落点上，五一视界已形成明确应用成果：赋能全球超百家智驾主机厂、Tier1、检测机构、高校及科研院所提供仿真训练闭环解决方案，助力客户构建安全、高效、可量产的智驾系统验证体系。

五一视界的韧性源于底层技术坚守。在上一轮研发周期中，公司已建立起在中国物理AI市场的领先地位，而随着新一轮大规模研发投入合成数据、空间智能模型及仿真训练平台，解决了物理AI跨场景泛化难题，与哈萨比斯的普适性世界模型愿景不谋而合。财务数据显示，公司营收持续强劲增长，51Sim平台的爆发式需求，印证了产业界对高可信度物理 AI仿真技术的迫切需求。

哈萨比斯预判，未来五年 AI 将迈入自动化实验阶段，需精准模拟物理参数的数字化环境。这与五一视界向"通用世界模型"演进、融合生成式AI的方向高度一致。在AI从数字世界走向物理世界的浪潮中，五一视界凭借技术积累与场景落地能力，正成为万亿赛道的核心参与者与引领者。

