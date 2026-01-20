Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Tuesday, January 20, 2026
Tuesday, 20 January 2026, 07:00 HKT/SGT
来源 General Atomics Aeronautical Systems, Inc
通用原子航空系统公司与巴尔赞控股签署谅解备忘录
双方将合作开发先进作战管理系统

卡塔尔多哈, 2026年1月20日 - (亚太商讯) - 全球无人系统领导者通用原子航空系统公司（GA-ASI）与卡塔尔国防安全领域龙头企业巴尔赞控股公司签署谅解备忘录（MOU），双方将共同开发先进作战管理软件能力。签约仪式于周一在多哈国际海事防务展览会暨会议（DIMDEX）期间举行。

该谅解备忘录为通用原子航空系统公司、通用原子情报公司与巴尔赞控股公司建立合作框架，旨在开发提升战区态势感知能力的软件解决方案，实现情报的高效处理、关联与传播。这些能力将支持在复杂多域作战环境中实现更快速、更高质量的决策。

对通用原子公司而言，该协议彰显了与巴尔赞控股公司及卡塔尔国合作的战略意义。双方伙伴关系体现了对长期合作、技术创新及推进符合现代防务与航空航天需求的互操作性指挥控制解决方案的共同承诺。

除拥有业界领先的无人机系统外，通用原子航空系统公司还是空基情报、监视与侦察（ISR）系统的顶尖开发商；而通用原子情报公司则具备整合数百种商业数据源的能力——包括来自通用原子航空系统公司无人系统的数据——从而生成全面的作战态势图。

通用原子航空系统公司首席执行官林登·布鲁表示：“与巴尔赞及卡塔尔的合作是通用原子实现作战相关性、提供新一代能力的核心策略。通过融合通用原子在任务系统与自主技术领域的专长，以及巴尔赞的区域洞察力与国防聚焦优势，我们将推动战役管理解决方案的进步，显著提升态势感知与情报利用能力。”

关于通用原子航空系统公司

通用原子航空系统公司是全球领先的无人机系统制造商。捕食者®系列无人机系统累计飞行时长逾900万小时，服役超过30年，涵盖MQ-9A死神®、MQ-1C灰鹰®、MQ-20复仇者®及MQ-9B天卫者®/海卫者®等机型。公司致力于提供长航时多任务解决方案，实现持续态势感知与快速打击能力。

更多信息请访问www.ga-asi.com/

复仇者、鹰眼、灰鹰、山猫、捕食者、死神、海卫士及天卫士均为通用原子航空系统公司在美国及其他国家注册的商标。

关于GA-Intelligence

通用原子集成智能公司是一家专注于数据科学、软件开发及系统工程的企业，致力于为公共及私营部门客户提供先进分析能力，重点开发支持时空数据管理、 多源/多情报关联与数据融合、目标追踪、实体解析、位置预测及多域全球态势感知（MDGSA）领域，充分利用海量高速数据源。

关于巴尔赞控股

巴尔赞控股是领先的国防与安全企业，致力于通过投资人力资本与武装力量的长期发展，强化卡塔尔的主权地位与战略优势。作为卡塔尔军工产业的商业门户，巴赞控股优先推进具有深远影响的合作与全球伙伴关系，促进知识交流并投资创新防务技术，确保卡塔尔在当前及未来市场机遇中保持领先地位。通过全球投资组合与合资企业，巴赞控股作为知识与技术枢纽，推动交付与执行效率提升，满足卡塔尔防务与安全领域的多元需求。

通用原子航空系统公司媒体关系部
ASI-MediaRelations@ga-asi.com
(858) 524-8101

消息来源：通用原子航空系统公司



