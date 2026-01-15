在图尔基-阿勒谢赫阁下的出席下 作为"利雅得季"活动的一部分 第六届"欢乐奖"汇聚并表彰了来自全球的杰出明星

Riyadh, Saudi Arabia, 2026年1月19日 - (亚太商讯) - 昨晚（周六），第六届欢乐奖2026在利雅得隆重举行。本次活动隶属于"利雅得季"，由沙特阿拉伯总娱乐管理局主办，并与中东广播中心建立战略合作伙伴关系。仪式在总娱乐管理局主席图尔基·阿勒谢赫阁下的出席下举行，汇聚了来自电影、电视剧、音乐、体育及数字内容领域的阿拉伯及国际顶级人物，现场媒体关注度极高，公众互动热烈。

颁奖典礼通过多个电视频道进行现场直播，并在数字平台同步播出。观众从明星们踏上薰衣草色地毯的瞬间开始，全程关注了包括奖项颁发、荣誉表彰以及多段现场音乐和表演在内的完整娱乐盛典。

当晚在充满节庆氛围的环境中拉开序幕，艺术家和名人陆续抵达，现场媒体对明星首次亮相给予了高度关注。随后，图尔基·阿勒谢赫阁下抵达现场，成为官方节目开始前的重要时刻。沙特国歌奏响后，典礼进入震撼的开场娱乐表演。

世界知名歌手凯蒂·佩里献上独具特色的开场演出，表演融合了交响乐元素、舞者与视觉特效，通过动态灯光与强烈的舞台表现力，呈现出高度制作化的艺术画面，充分体现了本届活动的规模与精密筹备。

随后，国际表演团体皮洛博鲁斯带来影子舞表演，以创新且节奏轻快的视觉形式重新吸引观众注意力。接着，颁奖环节依照流程正式展开，现场嘉宾与媒体在结果揭晓前充满期待。

拉赞·贾迈勒与梅娜·沙拉比共同颁发"最受欢迎电视剧男演员奖"。提名者包括《阿什拉街》的阿卜杜勒拉赫曼·本·纳菲亚、《码头》的阿卜杜勒莫赫森·纳默、《呼吸》的穆塔塞姆·纳哈尔，以及《非常拥挤的公寓》的希沙姆·马吉德。最终，阿卜杜勒莫赫森·纳默荣获该奖项。

随后，图芭·比尤克乌斯滕与哈利特·埃尔根奇颁发"最受欢迎黎凡特地区电视剧奖"。入围作品包括《阿塞尔》《血之中》《七层之下》和《萨尔玛》，最终《萨尔玛》获奖，剧组成员登台领奖。

在终身成就奖特别环节中，图尔基·阿勒谢赫阁下亲自表彰埃及著名画家、前文化部长法鲁克·胡斯尼，以表彰其长期以来的艺术成就与文化贡献。阁下表示能亲自授予这一荣誉深感荣幸，胡斯尼则对沙特王国、其领导层及阁下本人表达了由衷感谢。

"最受欢迎新晋电视剧明星奖"由麦·奥马尔与穆罕默德·萨米颁发。提名者包括《我的母亲》的塔拉夫·奥拜迪、《萨尔玛》的罗西尔·易卜拉欣、《无阳光》的阿里·拜亚利，以及《阿什拉街》的拉玛·阿卜杜勒瓦哈卜。最终，塔拉夫·奥拜迪获得该奖项。

随后，音乐表演再次成为焦点，安甘与波兰吉他演奏家马尔钦同台献艺，现场互动热烈。典礼继续进行，由穆罕默德·亨迪迪颁发"最受欢迎海湾地区电视剧奖"，《码头》《我的母亲》《阿什拉街》《剑99》入围，最终《阿什拉街》获奖。

"最受欢迎电视剧女演员奖"由巴里什·阿尔杜奇与汉德·埃尔切尔颁发。提名者包括《我的母亲》的阿拉努德·苏欧德、《阿什拉街》的伊勒哈姆·阿里、《无阳光》的阿米娜·哈利勒，以及《七层之下》的卡丽丝·巴沙尔。最终，卡丽丝·巴沙尔获奖。

"最受欢迎埃及电视剧奖"由李秉宪与李政宰共同颁发，入围作品包括《伊什·伊什》《非常拥挤的公寓》《艾莎的房间》《无阳光》，最终《非常拥挤的公寓》荣获该奖。

