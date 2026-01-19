GA-ASI 在公司自筹演示中再次完成 MQ-20 Avenger(R) 的自主空中拦截



圣地亚哥, 2026年1月19日 - (亚太商讯) - 在其最新一次先进自主能力开发演示中，通用原子航空系统公司（General Atomics Aeronautical Systems, Inc.，GA-ASI）成功使用其搭载最新政府参考级自主软件的 MQ-20 Avenger® 喷气式飞机，执行了一次任务自主飞行。此次测试包括 MQ-20 与一架由机上人类飞行员驾驶的“对抗机”之间的实况交战，充分展示了自主系统的高度成熟性、任务要素的无缝集成能力，以及自主系统利用机载传感器进行独立决策并执行复杂任务的能力。 五年多来，GA-ASI 的 Avenger 喷气机一直作为协同作战飞机（Collaborative Combat Aircraft，CCA）的替代平台使用，这一角色既涵盖了 GA-ASI 专门研制的 XQ-67A 和 YFQ-42A 飞机出现之前，也延续至其投入使用之后。此次 Avenger 演示从人机界面（Human-Machine Interface，HMI）中的任务规划开始，随后将任务剖面加载至 MQ-20。飞机起飞后，团队确认任务自主系统与飞行自主系统之间实现了顺畅切换，展示了系统根据任务需求进行动态调整的能力。MQ-20 全程遵循操作员指定的禁入区（Keep-Out Zones，KOZ）和限定活动区（Keep-In Zones，KIZ），在所有任务阶段均有效避让相关区域。换言之，飞机严格在应飞行的空域内飞行，并始终避开禁止进入的区域。 此次演示的一大亮点是，MQ-20 使用由 Anduril 提供的实装红外搜索与跟踪（Infrared Search and Track，IRST）传感器，在飞行中对一架真实目标飞机进行被动测距。基于该传感器数据，自主系统独立建立了目标跟踪、计算了拦截解算，并对真实目标进行了武器发射的模拟——展示了自主系统在无需人工干预的情况下，依靠机载传感器和自身逻辑逼近目标并实施打击的能力。若该模拟射击为实弹，目标将被摧毁。 其他任务要素还包括：MQ-20 按预先指定的航线飞行至标准仪表等待航线——即飞机暂时停留并进行盘旋，这与真实任务中人类飞行员的常见操作一致——随后再继续飞往下一个航点或任务目标；同时，飞机还按照航向、速度和高度（Heading, Speed, and Altitude，HSA）指令执行飞行航线，并在整个过程中成功避开指定的禁入区。 此次演示进一步强化了 GA-ASI 推进人机协同（Human-Machine Teaming）的承诺，凸显了自主系统在利用传感器数据和机载决策能力执行复杂任务剖面、支持作战人员方面日益提升的成熟度。同时，这也体现了 GA-ASI 持续投入并试验新能力、服务美国作战人员的长期承诺。 2023 年，GA-ASI 宣布与 Divergent Technologies, Inc. 建立合作伙伴关系，以支持增材制造相关研发工作，并为 GA-ASI 的产品实施完整的数字化制造流程。2024 年，GA-ASI 与美国空军特种作战司令部（U.S. Air Force Special Operations Command）开展合作，完成了由 Anduril 研制的 Altius 600 徘徊弹的集成与发射；同时还与 Dillon Aero 合作，将该公司的 DAP-6 枪炮吊舱集成至 GA-ASI 颠覆性的新型 Mojave 短距起降（STOL）飞机上，并进行了实弹射击演示。2025 年，GA-ASI 与 Shield AI 建立合作关系，在 Avenger 平台上使用该公司的 Hivemind 任务自主软件完成了两次飞行演示。 关于 GA-ASI 通用原子航空系统公司（GA-ASI）是通用原子公司的子公司，致力于设计和制造成熟可靠的远程驾驶航空系统（RPA）、雷达及电光和相关任务系统，包括 Predator® RPA 系列和 Lynx® 多模式雷达。GA-ASI 运营超过 800 万飞行小时，提供具备长航时和任务能力的航空平台，并集成传感器和数据链系统，以实现持续态势感知。公司还研发多种传感器控制和图像分析软件，提供飞行员培训及支持服务，并开发超材料天线。 更多信息，请访问：www.ga-asi.com 。 Avenger、Gray Eagle、Lynx、Predator、Reaper、SeaGuardian 和 SkyGuardian 均为通用原子航空系统公司在美国及其他国家/地区注册的商标。 联系信息

