真正的赋能者——爱克发医疗在2026年欧洲放射学大会上展现影像创新力量

莫尔塞尔，比利时, 2026年1月15日 - (亚太商讯) - 在2026年欧洲放射学会议（ECR 2026）上，爱格华医疗将揭晓其最新影像创新成果，这些技术将重塑临床医生体验并推动智能医疗发展。通过将知识转化为行动，爱格华的创新成果赋能放射科医生，提供无缝工作流程、智能自动化及定制化诊断环境。本届大会以“知识之光”为主题，安格福将展示其如何登顶赋能者之巅——通过践行“临床医师优先”理念，深刻理解临床工作者的挑战与实际工作流程。

“临床医师优先不仅是口号，更是一种思维方式，”安格福医疗南欧区总裁Andrea Polticchia强调。“这一理念彰显了我们深化承诺的本质——技术存在是为了服务临床医生，而非相反。我们在市场中被视为赋能者，是理解临床医生、预判需求并为其实际工作场景设计解决方案的合作伙伴。这种赋能水平真正支持着临床医生，而当临床医生获得支持时，患者护理质量便得以提升。”

阿格法医疗的企业影像平台，不仅为影像而生，更以人为本。它旨在让临床医生、IT团队和医疗机构保持专注、充满信心并掌控全局。这不仅是一个解决方案，更是一个互联生态系统，它整合团队与技术，简化复杂性，强化整个诊疗流程中的协作。在这里，先进技术与真实需求相遇，将复杂转化为清晰，将倦怠转化为平衡。

“欧洲放射学大会（ECR）始终是欧洲放射学卓越成就的巅峰盛会，也是赋能临床界的理想舞台，”爱克发医疗北欧区域总裁Roberto Anello表示，"企业影像系统为每个临床时刻注入精准与清晰，将多年经验转化为无缝诊断流程。爱克发医疗已攀登至全新高峰，在此汇聚深厚的临床洞察、尖端技术与人文关怀。无论身处医院、居家办公还是互联医疗网络，每次点击、每个病例、每次协作都精准契合放射科医师的实际需求。"

ECR 2026新亮点：

流媒体客户端——极速体验，随处可享

借助AGFA HealthCare零占用空间的流媒体客户端，放射科医师可在浏览器中获得完整的诊断体验。该方案融合极速响应、全保真图像与个性化工作流工具，使医师无论身处何地，都能获得与现场相同的精准诊断体验和操作熟悉度。

RUBEE®协调器——精准匹配病例与医师，实时优化诊疗流程

基于RUBEE®技术的工作流程协调系统，通过智能流程管理、资质认证分发、实时SLA仪表盘及个性化工作清单，助力放射科团队保持协同高效、专注精准。

RUBEE® AI - 支持临床决策的嵌入式智能

灵活且供应商中立的RUBEE® AI提供精选算法与第三方算法的无缝接入，将AI结果直接整合至诊断流程。其深度嵌入式设计可提供快速决策支持，在增强而非替代人类专业知识的同时，使放射科医师的工作效率、一致性与信心显著提升。

企业影像云——无缝影像，畅通无阻

企业影像云作为全托管SaaS解决方案，消除影像传输障碍，简化IT运维复杂性，加速部署进程，并保证高达99.99%的运行时间。凭借可靠的安全保障、轻松的可扩展性及内置的安心保障，它让影像传输无缝衔接——无处不在。

知识光芒四射

教育是我们亮相ECR 2026的核心主题。通过互动会议和专家对话，安格福医疗将分享赋能临床医生的洞见——助力他们共同成长、建立联系、实现进化。

AI闪电演讲：“从像素到实际成果：运用企业影像在放射学领域构建可信赖的人工智能” - 3月4日周三 14:10 - 14:30

在AI闪电演讲中见证突破性的增强智能！全球首席医疗官兼企业影像与人工智能全球总监安朱姆·艾哈迈德博士将在AI剧场带来精彩演讲，主题涵盖工作流智能、基础模型以及人工智能时代的临床信任之道。

临床午餐学习会：“网络化放射学与人工智能——共创可持续影像未来” - 3月5日周四 13:00

欢迎莅临卫星研讨会（G2会议室，-2层），与欧洲放射学专家小组展开深度交流。彼得·斯特罗哈尔博士（英国联盟医疗）、达维德·伊波利托博士（意大利圣杰拉尔多·德廷托里基金会）、菲利普·德克斯博士（比利时ZAS医院）及阿萨纳西奥斯·查拉佐尼蒂斯博士（希腊亚历山德拉综合医院）将组成影像领域变革先锋团队。他们将探讨影像健康网络与人工智能赋能的工作流程如何重塑放射科服务。

我们迫不及待想在维也纳与您相见。加入#TeamAGFA，让我们站在赋能者基座上昂首挺立，以“临床医生优先”为基石铸就属于我们的传奇。当临床医生成为核心，影像技术便获得赋能。这就是生命流动的真谛。

2026年欧洲放射学大会（ECR）将揭示影像未来。展位号：X2 214。预约演示或注册临床会议，请访问： www.agfahealthcare.com/ecr

关于安格福医疗

安格福医疗深知，临床效率与优质患者护理的关键平衡始于临床医生体验。我们深知临床医生全情投入病例分析、倾注全部精力做出精准诊断至关重要。为此我们打造企业影像平台，消除所有干扰因素。当干扰消弭，技术将成为思维的自然延伸，每位临床医生都能获得发挥专业精髓所需的一切。这就是生命流动的真谛。

这一信念塑造着我们的一切行动——我们遵循使命、愿景和客户交付原则，旨在赋能临床医生并提升其体验。

AGFA医疗是阿格法集团旗下事业部。了解更多AGFA医疗信息，请访问www.agfahealthcare.com并关注我们的LinkedIn主页。

AGFA及Agfa菱形标识均为比利时爱克发集团（Agfa-Gevaert N.V.）或其关联公司的注册商标。本文所含信息仅供参考，所述产品及服务特性可能随时变更且恕不另行通知。部分产品及服务可能未在您所在地区提供。具体供应信息请咨询当地销售代表。阿格法医疗始终致力于提供尽可能准确的信息，但对任何印刷错误概不负责。

媒体联络

Jessica Baldry，全球市场与传播部， jessica.baldry@agfa.com 电话：+44 7583 203971

来源：阿格法医疗

