沙特阿拉伯公共投资基金与红海铝业控股有限公司签署初步条款

- 此合作旨在为沙特市场引入先进的铝冶炼与连续铸造技术。

- PIF通过本地化供应链、扩大出口、强化沙特的金属与矿业生态系统，从而加大力度推动沙特经济多元化。

- PIF会持续提升沙特阿拉伯的制造业能力。

香港, 2026年1月14日 - (亚太商讯) - 沙特阿拉伯公共投资基金（以下简称 "PIF"）与红海铝业控股有限公司（以下简称"RSAH"；由创新实业集团有限公司、创新新材料科技股份有限公司及山东创新集团有限公司合资组建）今天宣布，双方已就初步条款达成协议，在沙特西部港口城市延布合作开发先进的一体化下游铝业综合体。

通过此次合作，由RSAH拥有的综合体红海铝业工业有限公司（以下简称"RSAI"）会为沙特引进先进的铝冶炼技术，并建设中东地区最大的连续铸造生产线之一，用以生产多种高附加值铝制品。

此次签署已在利雅得举行的矿业及未来矿产论坛上宣布。此举精准呼应PIF的核心战略方向，即通过建立区域和国际合作伙伴关系、积极吸引投资以最大化回报、实现沙特经济多元化和技术本地化，并持续释放战略性产业的潜力。

PIF工业与矿业负责人兼中东和北非地区投资负责人Muhammad AlDawood博士表示："PIF致力于履行其战略使命，积极构建具备全球竞争力的工业生态体系，以推动沙特经济转型与多元化发展。RSAI将确保下游铝制品的稳定供应，以满足全球及本地需求。"

RSAH执行董事Tom Northover表示："RSAI的愿景是成为全球下游铝业的领导者，深度融入沙特的工业与能源生态系统。自成立以来，我们始终致力于满足顶尖国际客户的需求。我们十分期待与PIF的合作，依托其深厚的投资洞察与规模优势。我们在延布的投资，正是基于我们对沙特在全球先进制造业版图中核心地位的深刻认同。"

PIF作为全球最具影响力的投资者之一。RSAI将进一步补充PIF在其他战略性行业如汽车、电力和公用事业、电子及建筑领域的投资布局。

RSAH是由全球领先的主要下游铝制品生产商共同持股。即将建设的综合体将充分运用其先进技术及经过验证的大型铝产业集群开发模式，并把握全球铝需求持续增长带来的战略机遇。

PIF与RSAH的合作亦将通过技术培训与技能提升计划，并引入全球行业最佳实践，共同推动本地专业人才的快速成长与建设。

是次签署的初步条款还需经双方落实敲定相关交易文件、满足先决条件并获得所有必要批准和授权。

