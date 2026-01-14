生态赋能科技创新 联想控股与所投企业共创AI生态

香港, 2026年1月14日 - (亚太商讯) - 1月8日，北京智谱华章科技股份有限公司（以下简称"智谱"）成功登陆港交所，成为"大模型第一股"，这不仅是其自身发展的里程碑，也是联想控股生态赋能AI初创企业的典型案例之一。上市后智谱股价持续上涨，盘中一度突破千亿市值。

基于对人工智能产业的长期关注，联想控股体系（联融志道基金、君联资本、联想创投）连续多轮投资智谱，并积极推动体系内产业公司与其展开深度合作，加速技术产业化进程。

除智谱外，过去一年成功登陆资本市场的多家AI相关企业，如摩尔线程、沐曦、小马智行、希迪智驾、精锋医疗等，也均获得过联想控股体系的早期投资支持。而上述企业的集中上市，也意味着联想控股在AI领域的前瞻布局正迎来进一步价值成长。

通过多层次体系化的科技创新，联想控股已在人工智能领域深入布局。

其中，联想控股旗下联想集团已将AI业务作为核心增长主线，取得了PC全球第一、高性能计算机全球第一、服务器全球第三的成绩，并已发布覆盖全场景的超级智能体矩阵，成为其AI PC等智能终端产品的标配。此外，旗下联泓新科、富瀚微等成员企业也在全力推动AI赋能业务发展，进一步助力AI在各行各业加速落地。

另一方面，联想控股还致力于构建"AI+"应用生态圈，全体系累计投资AI企业超270家，是目前该领域体系最完整、企业数目最多、持续时间最长的投资机构之一。

01 体系接续赋能 助力"大模型第一股"

在智谱成长背后的"明星"投资人团队中，联想控股体系占据重要角色。

早在2022年OpenAI发布ChatGPT之前，联想控股旗下君联资本便已成为智谱早期重要股东，深度参与智谱战略规划与生态构建。

2023年初，联想控股本部投资团队曾横向对比了数十家基座大模型公司的技术产品，期间与智谱核心团队进行了深入交流。随后，联想控股与部分相关企业多轮交叉验证智谱产品后，通过旗下联融志道基金接续加码投资智谱。

此后，君联资本（含其管理的社保基金中关村自主创新专项基金）又连续九次投资智谱，成为其最大的机构投资人。2025年初，联想创投也参与智谱相关融资，成为其产业投资人。

投资之后，除提供战略规划、人才梯队建设等帮助外，联想控股还充分发挥自身产业资源及生态优势，推动智谱大模型与联想集团的PC、服务器、边缘计算等全线产品深度适配，形成"硬件+大模型"的联合解决方案，并迅速在制造、教育、城市治理等场景应用落地。

双方的合作也加速了智谱的商业化进程。据招股书显示，2022年-2024年，智谱收入分别为5740万元、1.245亿元、3.124亿元，年复合增长率高达130%，成为少数已实现规模化收入与持续高增长的独立大模型厂商。

02 前瞻布局 所投AI企业集中IPO

除智谱外，过去一年，联想控股体系所投企业中，还有多家AI相关企业成功登陆资本市场，包括摩尔线程、沐曦、小马智行、希迪智驾、精锋医疗、云迹科技等。

能够获得资本市场的认可，离不开上述企业自身的持续探索与突破。作为各自所在领域的佼佼者，这些企业还加速AI技术与各行各业相融合，共同助力"人工智能+"应用落地。

例如在AI芯片领域，被视为国产高端GPU"双子星"的摩尔线程和沐曦，在智能算力核心硬件领域实现了技术攻坚与突破，为数字经济的自主发展夯实了算力根基。

其中，摩尔线程基于自研的MUSA统一系统架构，实现了单芯片在AI计算加速、图形渲染及物理仿真等多重任务的融合支持，树立了国产高端GPU的关键技术标杆；沐曦的产品则在单卡算力、显存带宽、芯片间高速互连及软件生态上实现系统性突破，整体性能达到国际同类型高端处理器水准。

在自动驾驶领域，小马智行不仅是首个在北上广深四大一线城市均取得无人驾驶出行服务许可的公司，更是唯一在上述一线城市全面开展全无人Robotaxi商业化运营的公司；希迪智驾通过"车、路、云"一体化技术，在智慧公交、干线物流及矿山港口等特定场景率先实现商业化落地，为自动驾驶技术的多元化应用提供了成功样本。

在机器人领域，精锋医疗是中国首家、全球第二家同时取得多孔腔镜手术机器人、单孔腔镜手术机器人及自然腔道手术机器人注册审批的公司。弗若斯特沙利文资料显示，2024年精锋医疗在中国售出20台多孔腔镜手术机器人，在国内制造商中销量排名第一。截至2025年6月30日，精锋医疗已完成超过14000例机器人辅助临床手术，产品性能与可靠性得到市场验证；云迹科技针对酒店行业人力成本高、服务标准化需求强的痛点，通过智能服务平台联动机器人与酒店设施，有效助推了酒店业的数字化转型。截至2025年5月末，云迹科技服务机器人已累计在全球部署超过3.4万家酒店，市场占有率高达13.9%，超过了第二名至第五名的总和。

03 耐心资本 生态赋能 共同助力"人工智能+"

人工智能是第四次科技革命的技术基石，但要想加快实现商业化落地，既离不开顶层设计的引导，也亟需"耐心资本"的赋能——通过持续的资金支持、资源整合与生态构建，推动技术穿越周期、实现商业闭环。

联想控股在AI领域的实践，恰好体现了这种"耐心资本"的特质。从公司在AI领域的投资布局来看，其展现出显著的前瞻性、广泛的行业覆盖与内部协同效应，与国家所倡导的长期、专注、价值创造型的投资理念高度契合。

首先是前瞻洞察，早期卡位核心赛道。基于对技术浪潮的判断和产业变革的洞察，联想控股在AI关键赛道实现了超前布局。早在2001年，联想控股便基于自身在IT领域的经验优势，通过旗下联想投资（即君联资本的前身）投资了刚刚成立的科大讯飞，开启了在人工智能领域的布局。而在投资智谱的过程中，君联资本同样率先洞察到大模型技术的通用潜力，为联想控股体系的联合投资奠定了基础。这种早期"卡位"，使联想控股体系得以深度陪伴硬科技企业成长，共同见证技术变革所带来的价值增长。

二是广泛覆盖，构建坚实生态矩阵。人工智能作为第四次工业革命的通用技术，其生态构建需贯穿全产业链。对此，联想控股体系围绕"广度"与"深度"，不断提升自身认知积累并进行战略布局：在横向上，投资范围广泛覆盖AI各应用领域；在纵向上，更完成了从基础层（算力/芯片）、模型层（大模型）、平台层（工具/框架）到应用层（行业解决方案）的核心技术全栈布局。目前，联想控股体系已累计投资AI企业超270家，是该领域体系最完整、企业数目最多、持续时间最长的投资机构之一。

三是产业赋能，激活生态协同价值。联想控股自身所具有的产业生态资源，可为所投企业提供超越资金的生态赋能，并加速技术创新与产业创新相融合、更好形成协同效应。这一区别于纯财务投资的赋能服务，能够有效缩短技术的市场验证周期，加速产品规模化落地。例如，所投企业摩尔线程的GPU产品正在适配联想集团的"游戏本"与工作站，打造先进算力的"中国方案"；面对大模型浪潮，所投企业沐曦股份与联想集团联合推出"DeepSeek国产AI一体机"；针对具身智能量产难题，联想南方智能制造基地赋能所投企业戴盟机器人与逐际动力，实现首批人形机器人产品量产下线……

除在成员企业与所投企业间推动技术、产品与生态的互动协同外，联想控股还积极对外赋能，践行AI普惠、AI向实、AI向善。

展望未来，随着人工智能技术持续深化与渗透，联想控股将进一步发挥AI生态布局优势，在自身持续加大AI领域研发投入的同时，还将更好发挥"链主"优势，探索构建企业主导的"产学研用"协同创新体系，共同助力深入实施"人工智能+"行动落地。

来源：联想控股微空间

