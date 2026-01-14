达势股份(01405.HK)-达美乐中国2025年逆势持稳：第四季度业务进展亮眼，多维度实力夯实市场标杆

香港, 2026年1月14日 - (亚太商讯) - 2025年中国餐饮行业呈现"稳中有压"的结构性特征。国家统计局2025年12月中旬数据显示，2025年1-11月全国餐饮收入累计达52245亿元，同比增长3.3%。在整体增长放缓的背景下，行业竞争继续升温，从单一的产品或服务竞争升级为供应链、数字化与资本实力的综合较量。

在此环境下，连锁化被视为行业破局的关键。美团数据显示，中国餐饮连锁化率从2019年的19%稳步上升至2024年的23%，连锁经营趋势持续深化。细分赛道中，比萨品类表现相对突出。红餐大数据显示，2024年中国比萨市场规模达480亿元，2025年突破500亿元，消费需求持续升级。在这样的行业背景下，达势股份-达美乐中国（1405.HK，下称"达美乐中国"）近期披露的2025年第四季度业务概况，展现出其在竞争加剧环境中的突围能力，持续夯实其在比萨赛道的标杆地位。

门店扩张"量质齐升"，契合连锁化浪潮

作为达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商，达美乐中国2025年的门店布局深度贴合行业连锁化趋势，实现了规模与效率的双重提升。截至2025年12月31日，公司门店总数突破1,315家，较上年净新增307家，全年新进入21个城市，覆盖范围从年初的39城拓展至60城。2026年元旦当日，公司再提速扩张，在46个城市新开62家门店，延续强劲增长势头。高效扩张的背后，是成熟的门店扩张模型与精准的市场判断。在2025年比萨行业整体门店数量波动下滑的背景下，达美乐中国的高效高质的扩张成果尤为亮眼。

新开门店的爆发力进一步印证了品牌硬实力。大连首店于2026年元旦假期开业，首日销售额近70万元，再次创品牌全球首日销售新记录。与此同时，截至2025年第三季度，达美乐中国在达美乐全球超2.17万家门店中，包揽门店首30日销售额排行榜前50名中的49席。按门店数量计算，中国大陆已成为达美乐全球第三大国际市场，区域渗透能力持续领跑。

经营韧性凸显，用户生态支撑稳健增长

受市场结构变化、消费趋势调整等因素影响，2025年餐饮行业客单价继续承压，消费者偏好进一步向平价优质餐饮集中。在这样的趋势变化中， 达美乐中国仍实现稳健增长，展现出强劲的经营韧性。

2025年第四季度，公司一线城市同店销售额（SSSG）持续保持正增长；剔除2022年12月后新市场门店影响，集团层面同店销售额在2025年下半年及全年均维持正增长。即便面对前期高基数与激烈的市场竞争，核心市场经营韧性依然突出。用户生态的持续扩容为业绩增长提供重要支撑，截至2025年12月31日，公司会员计划"达人荟"总数达3,560万人，较2024年底的2,450万人同比增长45.3%，过去12个月内通过自有及第三方渠道完成首单的新用户超1,540万人，用户结构持续优化。

稳健的经营表现也获得资本市场认可。达美乐中国在智通财经上市公司评选中斩获"最具价值大消费公司奖"及"最佳IR团队奖"。资本市场的认可，进一步强化了市场对其经营质量与增长逻辑的信心。

产品+营销双轮驱动，数字化赋能效率升级

贴合比萨品类"风味本土化"趋势，达美乐中国以产品创新与场景营销双轮并行，持续增强用户黏性。2025年，比萨赛道创新聚焦风味融合，达美乐中国在此基础上拓展全球风味组合，第四季度推出西西里风情尊牛多多笋鲜比萨以及马德里风情牛腩大虾比萨，满足消费者多元口味需求。2025年爆款产品"火山比萨" 斩获首届"七星食饮消费影响力年度案例"榜单中的"年度现象级爆品影响力奖"。在产品创新之外，公司持续推动食品安全、健康倡导及可持续发展，第五年获得中国食品健康七星奖。

同时，公司对经典产品黑松露风味菌菇鸡肉比萨、香甜双虾菠萝比萨进行"加量不加价"升级，在客单价下行的行业环境中突出高性价比优势。营销层面，公司紧扣节日场景推出万圣节主题零食与套餐，经典"超级周买一送一"活动回归降低消费门槛，与三丽鸥人气角色酷洛米的联名限定周边，进一步覆盖多元消费群体。

这一系列动作背后，是企业数字化能力的强力支撑。达美乐中国凭借成熟的线上运营体系与数据驱动策略，斩获CDI华鹰数字化指数"2025CDI数字化营销创新奖"及"2025CDI数字化企业TOP20"。其数字化实践与行业线上渠道成为重要增长极的趋势高度契合，为业务拓展提供广阔空间。

ESG全面发力，实现商业与社会价值协同

随着行业加速推进"食品工业+数智+餐饮+休闲"融合，达美乐中国在ESG领域持续深耕，实现商业价值与社会价值的协同增长。2025年，达美乐中国获得南方都市报ESG可持续创新生态大会"年度环境友好先锋企业"，每日经济新闻 2025上市公司口碑榜"上市公司最具社会责任奖"等多项大奖。这些荣誉不仅是对其可持续运营的认可，也契合了消费者对品牌社会责任感的期待，进一步提升品牌长期价值。在人才管理方面，达美乐中国第四次获得美世"最佳雇主"荣誉，并首次获得美世中国"雇主之星"。

展望未来：深化4D战略，领跑高质量发展

展望2026年，中国餐饮行业有望从规模扩张全面转向质量效益提升。比萨品类在突破500亿市场规模后，竞争将更聚焦于产品创新、数字化效率与精细化运营，西式快餐赛道的"本土化"与"规模化"竞争亦将持续深化。

在此背景下，达美乐中国计划进一步深化"Development（高质量的门店开发）、Delicious Pizza at Value（高质价比的美味比萨）、Delivery（高效的外送体验）、Digital（数字化能力）"4D战略。一方面，持续挖掘各级市场的消费潜力，优化门店网络布局；另一方面，通过产品矩阵迭代、数字化系统升级以及供应链韧性强化，进一步巩固核心竞争力。凭借已验证的运营体系、强劲的品牌势能及多维度行业认可，达美乐中国有望在新一年继续领跑中国比萨市场，为西式快餐及更广泛的餐饮行业高质量发展提供可参考的实践样本。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network