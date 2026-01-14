Atlas Critical Minerals 开始在纳斯达克上市交易，股票代码为“ATCX”



巴西贝洛奥里藏特, 2026年1月14日 - (亚太商讯) - Atlas Critical Minerals Corporation（纳斯达克：ATCX）（以下简称“Atlas Critical Minerals”或“公司”）是一家从事勘探与开发的公司，致力于推进稀土、核级石墨及铀项目。这些关键矿产对先进技术应用、能源转型以及国防用途至关重要。公司欣然宣布，其普通股已在纳斯达克资本市场开始交易，股票代码为“ATCX”。 Atlas Critical Minerals 首席执行官兼董事长 Marc Fogassa 表示：“此次在纳斯达克上市是公司发展的一个变革性里程碑，使我们在全球范围内获得更高的知名度，并拓展了接触机构投资者的渠道。我们在多种关键矿产领域的多元化投资组合，在上市公司中几乎独一无二，体现了我们技术团队和业务发展团队的持续投入。我们对投资者在近期发行中表现出的浓厚兴趣深表感谢，该兴趣使我们得以扩大融资规模，并期待在未来数月内在多个方面取得进展。” Atlas Critical Minerals 控制着超过 218,000 公顷 的矿产权益，拥有上市公司中规模最大的关键矿产投资组合之一。公司的多元化资产基础涵盖稀土、核级石墨、铀，以及一项正在扩展、可持续创造收入的铁矿石业务。公司的矿产项目位于巴西——该国是全球已知稀土储量仅次于中国、排名第二的国家。 投资组合主要亮点 双重稀土战略： Alto do Paranaíba 稀土项目具有高品位的砾岩型赋矿特征，地表样品中 TREO（稀土氧化物总量）最高达 28,870 ppm；钻探见矿结果包括 12 米、平均 5,961 ppm TREO；磁性稀土氧化物（MREO）占 TREO 的比例达 28%。Iporá 稀土项目拥有离子型黏土矿化矿床，关键永磁稀土元素的 MREO 回收率超过 60%。

Alto do Paranaíba 稀土项目具有高品位的砾岩型赋矿特征，地表样品中 TREO（稀土氧化物总量）最高达 28,870 ppm；钻探见矿结果包括 12 米、平均 5,961 ppm TREO；磁性稀土氧化物（MREO）占 TREO 的比例达 28%。Iporá 稀土项目拥有离子型黏土矿化矿床，关键永磁稀土元素的 MREO 回收率超过 60%。 核级石墨获得验证： Malacacheta 石墨项目在美国独立实验室测试中实现 99.9995% 的碳纯度，符合超高端核级石墨市场标准。据报道，该市场价格可达 每吨 25,000–35,000 美元，较通常商业化价格约 每吨 2,000–2,400 美元 的电池级石墨溢价 10–15 倍。

Malacacheta 石墨项目在美国独立实验室测试中实现 99.9995% 的碳纯度，符合超高端核级石墨市场标准。据报道，该市场价格可达 每吨 25,000–35,000 美元，较通常商业化价格约 每吨 2,000–2,400 美元 的电池级石墨溢价 10–15 倍。 战略性铀资源组合： 公司在 39 项矿权中合计控制 143,725 公顷 的矿权面积，其中部分矿区战略性地毗邻或接近因铀潜力较高而受到巴西政府限制的区域。巴西在全球铀储量排名中位居前十，在这一尚未充分勘探的司法辖区内具备显著的勘探上行空间。公司正积极评估相关区域，以应对巴西未来潜在的监管变化。

公司在 39 项矿权中合计控制 143,725 公顷 的矿权面积，其中部分矿区战略性地毗邻或接近因铀潜力较高而受到巴西政府限制的区域。巴西在全球铀储量排名中位居前十，在这一尚未充分勘探的司法辖区内具备显著的勘探上行空间。公司正积极评估相关区域，以应对巴西未来潜在的监管变化。 创收型运营：公司 Rio Piracicaba 铁矿项目于 2025 年 11 月下旬启动创收运营，目前铁矿石已 每周六天 运往签约的第三方加工设施，转化为烧结矿原料（sinter feed）。这一轻资本运营模式预计将带来短期现金流，用于支持公司运营成本，包括关键矿产项目组合的勘探活动。 稀土：双项目战略 公司的稀土资产组合涵盖位于**米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais）和戈亚斯州（Goiás）**的 33 项矿权，总面积 53,939 公顷。 Alto do Paranaíba 项目位于米纳斯吉拉斯州，由 21 项矿权组成，覆盖 27,737 公顷。该项目以富含稀土的砾岩型地层为特征，并含有钛作为潜在的可商业化副产品。地表地质采样显示，TREO（稀土氧化物总量）最高可达 29,870 ppm。在共计 809 个样品中，608 个样品的 TREO 超过 1,000 ppm，其中 121 个样品超过 3,000 ppm。初步钻探共完成 11 个钻孔、累计 144 米，证实了近地表矿化，其中包括：DHTI-001 为 12 米、5,961 ppm TREO；DHTI-002 为 6 米、7,729 ppm TREO。由 SGS 按照美国《S-K 法规第 1300 条》（“SK 1300 技术报告”）编制的 Alto do Paranaíba 项目技术报告已于 2025 年 8 月 14 日向 **美国证券交易委员会（SEC）**提交备案。 Iporá 项目位于戈亚斯州，由 12 项矿权组成，覆盖 18,615 公顷，目标为离子型黏土矿床。钻探见矿结果包括：DHIP-0006 为 8 米、2,071 ppm TREO 和 775 ppm MREO；其中 1 米峰值区间达到 3,822 ppm TREO 和 1,803 ppm MREO。冶金测试实现 MREO 回收率超过 60%、HREO 回收率 55%，以及钇回收率 63%。由 SGS 编制的 Iporá 项目 SK 1300 技术报告已于 2025 年 10 月 3 日向 SEC 提交备案。 石墨：核级品质获得验证 Malacacheta 石墨项目位于米纳斯吉拉斯州（Minas Gerais），占地 1,258 公顷。由 SGS 编制的初版 SK 1300 技术报告（“石墨技术报告”）已于 2025 年 8 月 14 日向美国证券交易委员会（SEC）提交备案。对来自 Malacacheta 项目的石墨精矿样品进行了全面表征分析。该等样品被送至 American Energy Technologies Company（AETC）——一家专注于石墨研究的美国实验室。通过热法提纯，样品实现了高达 99.9995 wt.% 的碳纯度，在未使用卤素气体的情况下即满足了严格的核级石墨规范要求。此外，样品在提纯后的 BET 比表面积为 0.89 m²/g，使其性能水平与包括中国青岛地区优质鳞片石墨在内的领先矿床相当。根据 AETC 的结论，石墨技术报告已更新纳入上述冶金研究结果，并于 2025 年 11 月 12 日再次向 SEC 提交备案。 铀：面向增长的战略布局 公司在巴西 巴伊亚州（Bahia）、塞阿拉州（Ceará）、戈亚斯州（Goiás）、皮奥伊州（Piauí）、帕拉州（Pará）和托坎廷斯州（Tocantins）共计 39 项矿权中，控制 143,725 公顷 具备铀矿化潜力的矿权面积。随着支持 人工智能革命和其他先进计算应用的数据中心能源需求不断超过传统能源供给，核能预计将在能源结构中发挥日益重要的作用。与此同时，用于为偏远地区数据中心供电的小型模块化反应堆（SMR）正受到越来越多的关注，这进一步支撑了铀的长期强劲市场需求。目前，美国大部分铀依赖从俄罗斯、哈萨克斯坦和加拿大进口，而核能已占美国约 20% 的电力供应。Atlas Critical Minerals 具备良好条件，有望受益于巴西潜在的立法改革以及西方国家持续推进的铀供应链多元化努力。 铁矿石：早期实现收入 公司位于巴西著名的铁四角地区（Iron Quadrangle）的 Rio Piracicaba 铁矿项目已于 2025 年 11 月下旬启动创收运营。该项目的 SK 1300 技术报告显示，资源量为 7,852,912 吨，平均品位 32% Fe。冶金测试表明，可通过磁选工艺将该矿石浓缩至 64.8% Fe 的烧结矿原料（sinter feed），属于高端产品区间。在与一家独立第三方运营商建立的战略合作框架下，公司的铁矿石由合作方负责开采，并运送至附近的加工设施转化为烧结矿原料。Atlas Critical Minerals 通过原矿铁矿石销售获得收入，其每吨定价基于 Platts IODEX 62% Fe 价格的一定比例，并设有预先确定的最低保底价格以提供价格保护。 关于 Atlas Critical Minerals Corporation Atlas Critical Minerals Corporation（纳斯达克：ATCX）是一家从事勘探与开发的公司，致力于推进稀土、核级石墨及铀项目，这些关键矿产对先进技术应用、能源转型以及国防用途至关重要。此外，公司首个铁矿项目已于 2025 年 11 月开始运营。更多信息请访问 www.atlascriticalminerals.com ，或查阅公司向美国证券交易委员会（SEC）提交的相关文件。 前瞻性声明 本新闻稿包含《1933 年证券法》（经修订）第 27A 条以及《1934 年证券交易法》（经修订）第 21E 条所界定的前瞻性声明。前瞻性声明基于 Atlas Critical Minerals 及其子公司当前的计划、估计和预测，并受制于内在的风险和不确定性，这些因素可能导致实际结果与前瞻性声明所述内容存在重大差异。因此，您不应过度依赖此类前瞻性声明。 与公司及其子公司相关的风险已在公司于 2025 年 2 月 28 日向美国证券交易委员会（SEC）提交的 Form 20-F 文件中题为“风险因素（Risk Factors）”的章节中进行了讨论。请同时参阅公司向 SEC 提交的其他文件，相关文件均可在 www.sec.gov 查阅。此外，任何前瞻性声明仅代表公司截至本新闻稿发布之日的观点，不应被视为代表公司在任何后续日期的观点。公司明确声明，不承担因其预期发生变化，或因相关事件、情况或环境发生变化而更新或修订任何前瞻性声明的任何义务。 投资者关系

Brian W. Bernier

投资者关系副总裁

+1 (833) 661-7900

brian.bernier@atlas-cm.com

https://www.atlascriticalminerals.com/

@Atlas_Crit_Min



