盈立证券金钟办公室大围分行一月开幕 首季增至11间实体服务中心 双线布局 推动业务升级

香港, 2026年1月13日 - (亚太商讯) - 获周大福控股战略入股的uSMART盈立证券有限公司（下称「盈立证券」或「本公司」）欣然宣布香港双线发展战略布局取得重要里程：位于金钟的办公室正式启用，成为投行部、ECM（资本市场部）及资产管理部的主要营运基地；而毗邻大围港铁站的全新分行亦将于一月底投入服务。配合2026年首季在屯门及启德增设2间实体服务中心的计划，盈立证券在港的实体据​​点将累积至11个，进一步巩固其「港资科技券商No.1^」的市场领先地位，实现「机构业务高端化与社区服务普及化」的双轨发展策略。

盈立证券今日于金钟办公室举行简单而隆重的开幕仪式，是次扩充标志着盈立证券机构服务迈向全新里程碑。盈立证券资本市场业务总监黄键文先生 (Kevin) 在仪式上表示：「投行部全面升级后，与ECM（资本市场部）及资产管理部，构成全方位金融服务与资本价值管理的闭环，具备深远的战略意义。 我们能更高效地为企业客户提供从私募融资、上市保荐、债务融资、并购咨询、股票发行，到后续市值管理、投资者关系，乃至基于深度研究的资产管理财务规划与配置等一站式、立体化的解决方案。 这不仅提升服务效能，更是我们核心竞争力的重塑与升华，也是我们推动高净值客户与拓展企业金融业务的关键战略。集团早前更获纳斯达克承销会员资格，为企业提供横跨国际市场的资本方案，强化本公司在投行与机构业务领域的全方位布局及竞争力。」

Kevin补充指出，旗下多元化财富管理产品组合涵盖基金、债券及固定收益现金产品，整体资产管理规模较去年同期录得显著增长，并有信心在今年持续延续强劲增势。

同日在开幕礼上，盈立证券香港市场部总监黄晓霖小姐 (Carrie) 表示：「大围、屯门及启德实体服务中心将于首季陆续投入运作，体现本公司持续推行『金融服务社区化』的承诺，以社区型服务体验为定位，我们希望让更多市民近距离体验专业投资服务。大围分行位处新界东重要交通枢纽–大围港铁站旁，服务范围覆盖沙田及大围一带，为居民提供便捷的理财咨询、产品讲解及智能交易支援等一站式服务，让专业金融服务真正融入日常生活。未来，亦会因应市场与客户需求，积极考虑进一步扩展门店网络。」



(左起︰盈立证券香港市场部总监黄晓霖小姐、盈立证券资产管理兼投研部总监蒋雄先生、盈立证券资本市场部负责人詹柱星先生、盈立证券财务总监谢宝君先生、盈立证券资本市场业务总监黄键文先生及盈立证券投资银行部董事总经理林志勤先生)

踏入2026年，盈立证券喜讯连连。公司早前亦成功获香港证监会批出第2类受规管活动（期货合约交易）牌照及第5类受规管活动（就期货合约提供意见）牌照，现时共持有第1、2、4、5、6及9类牌照，标志着公司正式迈向「全牌照、全产品」的投资服务新阶段。Carrie强调：「全牌照体系让我们的投资产品更趋完整，使我们能够为客户提供更广泛的交易品种与资产配置策略，协助投资者灵活对冲风险，捕捉市场机遇。」

随着业务双线并进，盈立证券将持续招聘投行专才及客户服务团队，以支持机构与个人业务并重发展的战略目标，提升本地市场竞争力，为香港创造更多就业机会。未来，公司将不断拓展投资产品种类，并持续以科技创新为驱动，为香港至国际客户提供更全面、高效及贴心的金融科技解决方案。

^「港资科技券商No.1」是取自捷利金融云截至2025年12月为止连续超过一年数据， uSMART盈立证券为香港本地港资互联网券商月成交总额排行第1。

关于uSMART盈立证券：

由周大福控股战略入股的盈立证券 是一间领先科技港资券商，成立于2018年，8年来凭借卓越的战略规划和创新能力，致力于将科技与金融深度融合，业务范围涵盖证券、资产管理、财富管理等领域，为全球投资者独家研发了金融证券交易平台uSMART HK APP和uSMART SG APP，分别由盈立证券（香港）和盈立证券（新加坡）提供服务。集团APP支持港股、美股、A股（沪深港通）、新加坡股票、日本股票、英国股票、美股期权、ETF、基金、债券、资管、结构化票据、期货、加密货币、贵金属、黄金和外汇等多元化的投资交易服务，此外更为超高净值个人与家族、企业提供度身订制服务，打造全方位综合性资产管理解决方案。

详情可浏览https://hk.usmartglobal.com

传媒查询：

谢雪盈Charmaine Tse

6686 2460

charmaine.tse@usmart.hk

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network