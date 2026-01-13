联想之星与君联资本所投小核酸药物龙头企业瑞博生物在港交所成功上市



香港, 2026年1月13日 - (亚太商讯) - 1月9日，联想控股（3396.HK）旗下联想之星与君联资本所投企业瑞博生物（06938.HK）成功在香港联交所挂牌上市，成为港股小核酸药物第一股，标志着中国小核酸药物研发领域迎来又一里程碑式突破。此次IPO发行价为每股57.97港元，上市首日开盘涨超23%，市值达到118亿港元。 瑞博生物成立于2007年，是一家专注于小核酸药物研发，尤其深耕siRNA疗法的创新型生物制药公司。公司是全球极少数拥有自主研发并获临床验证的GalNAc递送技术及自主研发的 RiboGalSTAR™ 肝靶向递送平台的企业，建立起覆盖小核酸药物开发全流程的自主技术平台体系，实现了从早期研发、CMC（化学、制造与控制）到临床开发及未来商业化的"端到端"能力闭环。目前，公司已成长为国内小核酸药物领域的标杆企业，并跻身全球该技术赛道的重要参与者行列。 瑞博生物拥有强大的研发能力和国际化视野，公司在中国苏州、北京及瑞典马尔默设立研发中心或临床试验基地，组建了由272名研发人员组成的国际化团队。通过自主创新，瑞博生物已申请专利473项，覆盖全球20多个国家和地区，并与勃林格殷格翰、齐鲁制药等国际制药巨头达成深度合作，推动候选药物在全球范围内的临床开发与商业化进程，为核心产品及管线候选药物的长期发展构筑了坚实壁垒。 小核酸药物作为下一代生物技术，凭借其精准靶向、长效调控等优势，正重塑全球医药产业格局。据弗若斯特沙利文预测，到2034年，全球小核酸药物市场规模将突破549亿美元。瑞博生物凭借深厚的技术积累和前瞻性布局，有望在心血管、肝病等千亿级治疗领域率先实现突破，为全球患者提供更安全、更有效的治疗方案。 而一路走来，瑞博生物身后VC/PE云集。当中不仅有联想之星、君联资本等众多投资机构的长期支持，还获得了IDG资本、华夏基金、大成基金等基石投资者的大力押注。 联想之星：早于赛道风起之时，十年陪伴终结硕果 瑞博生物与联想之星之间的故事，还要从十年前说起。彼时，小核酸药物赛道还是一个不算热门的赛道。但联想之星的布局却早于赛道风起之时——2015年，联想之星出资100万美元，参与瑞博生物A轮融资，并成为后者最早一批机构股东。没过多久，这家早期投资机构再次出手，又投资了他们620万元。 联想之星团队解释当中逻辑，"联想之星能够在赛道起风的前夕精准布局到头部项目，得益于投早投新的长期理念和对生物医药行业的深刻理解，预判RNA药物能够成为和小分子、大分子、多肽并列的疗法，同时坚信CEO梁子才博士的创业决心、科学洞见和领导力能够打造小核酸领域的龙头企业。" 此后历经行业浮沉变迁，联想之星始终坚守在瑞博生物身后并为其提供深度赋能。十年陪伴最终结出硕果。而这并非个例，带着中国科学院的科研基因和联想控股的产业基因，联想之星从2010年开始便系统布局前沿科技和医疗健康领域，也是最早系统性布局医疗健康领域的早期投资机构之一。 此后，联想之星便保持着对生物医药行业系统的研究覆盖，梳理和追踪各个细分赛道的机会挑战，结合中国医药产业发展的自身规律，持续不断地优化每年的投资策略。联想之星对生物技术各个前沿方向的进展一直保持开放态度，兼顾成药性的价值与风险，结合对优秀biotech企业CEO的能力和要素判断，形成自己的特色打法。 当全国城市掀起一场产业转型升级浪潮，长期浸润产业的联想之星也找到了独特机会。如今随着产业加速变革，联想之星不断总结经验打法。从投资由me-better到first-in-class的生物科技等"新技术"，到布局生态环境由"以药养医"逐渐转变为"以服务养医"等"新服务"，通过聚焦中国人用得起且疗效好的高性价比"好药好械"，联想之星已在医疗健康领域形成了"生物医药"与"数智医疗"两大板块。 具体来看，生物医药包括创新药、基因技术与服务、诊断与高值耗材等；数智医疗指的是利用人工智能、大数据、机器人等技术，对药物研发、医疗器械、医疗服务、保险支付与健康管理等各方面进行升级赋能的机会。 当前，投早、投小和投科技成为业界共识。联想之星在愈发激烈的竞争环境中，选择"投更新"和"投更精"的投资策略，即在行业明确的趋势和拐点到来之前进行预判，同时在项目估值上涨的前提下优中选优。联想之星总裁、主管合伙人王明耀总结，"联想之星凭借在生物医药领域投资的专业性、对初创公司发展规律的深刻理解、对人的准确判断，保证了我们在生物医药赛道的投资成功率。"他判断，一批具有全球影响力的明星企业正在崛起，"我们将更坚定地看好中国生物医药产业的未来。" 君联资本：多次投资深度参与，发挥优势系统布局 君联资本作为瑞博生物的重要投资方，同样深度参与了瑞博生物的企业成长，助力其在全球生物医药创新赛道中占据领先地位。君联资本于2015、2016、2017、2019、2020、2022年多次投资瑞博生物，投资后，充分发挥在医疗健康领域的深厚积累与医疗生态圈网络优势，在公司战略发展、人才引进及国际化拓展等方面提供了持续的增值服务，从而助力公司稳步推进研发管线与上市进程。 君联资本表示：瑞博生物的成功上市，是其十余年如一日坚持源头创新、深耕小核酸黄金赛道取得的里程碑式成就。公司凭借完全自主的递送平台与技术体系，不仅成功开发出具有全球竞争力的差异化管线，更在心血管、代谢等重大疾病领域瞄准未满足的临床需求，展现了成为全球领先生物制药公司的巨大潜力。期待公司以上市为新起点，进一步加速核心产品的临床研究与商业化布局，为全球患者带来更多突破性疗法，同时也为中国生物医药产业的创新升级注入强大动力。 君联资本还表示，将坚定地在创新药领域系统性投资布局，秉承"全球视野，中国视角"的投资理念，寻找真正具有国际竞争力的技术和团队，解决未被满足的临床需求。



