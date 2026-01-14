通用原子航空系统公司与美国海军测试MQ-9B海卫士无人机扩展型声呐浮标投放系统

加利福尼亚州圣地亚哥, 2026年1月14日 - (亚太商讯) - 通用原子航空系统公司（GA-ASI）与美国海军持续提升MQ-9B海卫士®无人飞行器系统（UAS）的反潜作战（ASW）能力。12月17日进行的飞行测试中，搭载了声呐浮标投放系统吊舱，其数量较此前测试有所增加，使可用声呐浮标数量翻倍。

通用原子航空系统公司总裁戴维·R·亚历山大表示：“提升声呐浮标承载量——包括为海卫者配备多静态相干主动声呐（MAC）技术——是我们拓展增强搜索区域的先进反潜战略核心环节。MQ-9B反潜能力所提供的更广海区覆盖，对客户具有极高价值。”

声呐浮标是海军传感器，由飞机投放至海洋协助探测潜艇。此次“海卫士”部署了AN/SSQ-36温盐深浮标、AN/SSQ-53G定向频率分析与记录（DIFAR）被动式浮标，以及AN/SSQ-62F定向指令激活声呐浮标系统（DICASS）主动式浮标。此次是首次由无人驾驶飞机投放多静态主动相干（MAC）声呐浮标。与DIFAR和DICASS相比，MAC浮标在广域潜艇探测方面更具优势，且所需部署数量更少。

本次由美国海军赞助的飞行测试，旨在专门认证声呐浮标系统（SDS）。本次飞行测试支持美国太平洋舰队司令部向第七舰队部署的作战评估行动，并获得海军航空武器中心飞机分部（NAWCAD）AIRWorks的额外支持与政府监督。

测试及数据审查完成后，美国海军预计将于2026年1月批准通用原子航空系统公司使用MQ-9B海卫士执行反潜作战部署飞行。

“海卫士”近期还参与了美国海军多项演习，包括“北方边缘”、‘综合作战演习’、“环太平洋”及“舰队航行”等。

