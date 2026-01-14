全球体育品牌美国马球协会（U.S. Polo Assn.）正式成为传奇赛事圣莫里茨雪地马球世界杯的官方球衣及服装赞助商



佛罗里达州西棕榈滩与瑞士圣莫里茨, 2026年1月13日 - (亚太商讯) - 美国马球协会（USPA）官方运动品牌U.S. Polo Assn.将首次亮相第41届圣莫里茨雪地马球世界杯，成为赛事官方球衣及服饰赞助商。本届赛事将于2026年1月23日至25日在圣莫里茨标志性的冰封湖面上举行。此次与全球最负盛名、最具传奇色彩的雪地马球赛事的首次合作，彰显了该品牌与这项运动的深厚渊源，并体现其持续支持全球马球运动发展的坚定承诺。 图片说明：圣莫里茨雪地马球世界杯，官方球衣及服饰赞助商为美国马球协会。摄影：克里斯蒂安·索默 2026年圣莫里茨雪地马球世界杯赛事已然呈现破纪录之势：门票需求空前高涨，国际顶尖选手云集，全球目光聚焦这场全球最负盛名的雪地马球盛事。本届赛事将吸引来自欧洲及世界各地的逾26,000名观众亲临现场。 “对美国马球协会而言，赞助第41届圣莫里茨雪地马球世界杯彰显着品牌真谛与情感纽带，”USPA全球公司总裁兼首席执行官J·迈克尔·普林斯如是说。该公司负责管理并推广全球价值数十亿美元的美国马球协会品牌。“支持圣莫里茨雪地马球世界杯这类标志性赛事，既彰显我们对这项运动运动员、历史传承与未来发展的真诚支持，也让全球消费者得以在地球上最具灵感的马球场地之一，体验真正源自运动精神的服饰。” 整个周末期间，美国马球协会将为参赛队伍、裁判及核心赛事人员提供定制款高性能运动衫与服饰，既满足冬季马球竞技的严苛要求，又彰显圣莫里茨特有的精致格调。美国马球协会的参与彰显其对这项运动的坚定承诺——跨越气候、大陆与文化，始终忠于其深植于心的运动基因。 此外，美国马球协会将在雪地马球世界杯期间推出精心策划的限量版圣莫里茨胶囊系列，将品牌运动基因与阿尔卑斯山脉的精致格调相融合。该系列将在冰封湖畔的美国马球协会专卖店发售，由Ender Sport协办，同时可在www.uspashop.com和www.endersport.com线上购买。该限量系列以雪地马球为灵感，由美国马球协会意大利佛罗伦萨设计工作室倾力打造，以卓越性能与精湛工艺为核心，包含长袖马球衫、保暖针织帽及时尚毛衣。系列中的马球衫与御寒配饰均采用丰盈面料与顶级材质，确保在零下环境中提供温暖、灵活与舒适体验。系列通过精裁廓形、细腻柔软质感及美式马球协会与圣莫里茨雪地马球世界杯双品牌标志性刺绣徽标实现升华，完美衔接马球赛后冰封湖畔的休闲时光与日常阿尔卑斯山地生活场景。 “欧洲已成为美国马球协会最具活力且战略意义重大的市场之一，这得益于消费者对正宗运动风格的强烈需求，以及品牌在该地区持续推进零售、批发和数字化扩张的战略布局，”美国马球协会西欧服装授权商INCOM首席执行官洛伦佐·嫩奇尼表示。作为品牌在西欧地区长期合作伙伴，我们深感自豪能通过高端系列产品与富有意义的全球营销活动，将欧洲消费者与马球运动的真正传承紧密相连，共同塑造这一发展态势。 “圣莫里茨雪地马球世界杯将竞技体育、奢华体验与国际影响力完美融合，这种特质深深打动了欧洲消费者，使其成为美国马球协会彰显品牌真实性、精湛工艺及全球运动品牌领导地位的理想平台，”内奇尼补充道。 在冰封的恩加丁湖壮丽背景衬托下，本届赛事将汇聚世界顶级球员阵容，包括马球传奇人物大卫·“佩隆”·斯特林，以及国际巨星尼科·皮耶雷斯、阿尔弗雷多·比加蒂和罗伯特·斯特罗姆。周五的揭幕战将定下基调，赛事将逐步升温，直至周日万众瞩目的决赛。 始创于1985年的圣莫里茨雪地马球世界杯，已成为该运动领域最负盛名的赛事之一，以其独特的场地环境、卓越的竞技水准和无与伦比的待客之道而闻名于世。2026年赛事已被誉为里程碑之年，贵宾体验席位早已售罄，全球关注度更创历史新高。 圣莫里茨雪地马球世界杯创始人兼首席执行官雷托·高登齐表示：“我们很荣幸首次迎来美国马球协会成为2026年第41届圣莫里茨雪地马球世界杯的官方球衣及服装赞助商。” “作为源自马球运动的品牌，美国马球协会对马球运动的纯正传承与崇高敬意，与这项顶级赛事的核心价值高度契合。” “这项合作强化了精英赛事与传统遗产的联结，同时提升了球员、球队及宾客在圣莫里茨冰封湖面上的体验，”高登齐补充道。 通过与雪地马球世界杯携手合作，美国马球协会持续推动马球运动迈向巅峰，支持运动员发展，传承运动传统，并将全球消费者与这项定义品牌的运动紧密相连——马球不仅是品牌的灵感源泉，更是其诞生的根基。 关于美国马球协会 美国马球协会（U.S. Polo Assn.）是美国马球协会（USPA）的官方运动品牌。USPA作为美国规模最大的马球俱乐部及球员组织，创立于1890年，总部位于佛罗里达州韦灵顿市的USPA国家马球中心（NPC）。今年，U.S. Polo Assn.将与USPA共同庆祝135年体育启迪之旅。凭借数十亿美元的全球业务规模，通过遍布全球的1,200余家品牌专卖店及数千个销售网点，U.S. Polo Assn.为全球190多个国家的男女老少提供服饰、配饰及鞋履产品。品牌赞助全球多项顶级马球赛事，包括每年在棕榈滩国家马球俱乐部举办的美国公开马球锦标赛®——这项赛事被誉为美国最高规格的马球盛会。通过与美国ESPN、欧洲TNT和Eurosport、印度Star Sports等媒体达成的历史性合作，由美国马球协会赞助的多项顶级马球锦标赛赛事得以全球直播，让这项激动人心的运动首次走进全球数百万体育爱好者的视野。 据《License Global》报道，美国马球协会（U.S. Polo Assn.）与美国国家橄榄球联盟（NFL）、美国职业高尔夫巡回赛（PGA Tour）及一级方程式赛车（Formula 1）并列，持续跻身全球顶级体育授权商之列。此外，这个运动风品牌因全球业务增长屡获国际殊荣。凭借其作为全球品牌的巨大成功，美国马球协会品牌不仅登上《福布斯》《财富》《现代零售》及《GQ》等权威刊物，更在雅虎财经、彭博社等全球众多知名媒体平台获得报道。更多资讯请访问uspoloassnglobal.com并关注@uspoloassn。 关于INCOM Incom S.P.A.公司于1951年在蒙特卡蒂尼泰尔梅（PT）创立，作为美国马球协会（U.S. Polo Assn.）品牌的授权服装部门运营，同时生产并分销多个重要国际服装品牌。此外，Incom还是意大利国家军用及准军事服装的主要供应商之一，其产品涵盖采用特殊浮力专利技术制成的漂浮服装、军装及技术服装。自2008年1月起，Incom在欧洲持续生产并分销美国马球协会品牌的男女装、童装、内衣及泳装系列，销售业绩稳步攀升。更多信息请访问：https://www.incomitaly.com/。 关于雪地马球与圣莫里茨Evviva马球有限公司 1985年，圣莫里茨首次举办了史无前例的马球赛事，成就了这项运动的世界首秀。自此，雪地马球世界杯便成为每年一月底在圣莫里茨举行的年度盛事。2014年，瑞士雪地马球领域的领军人物创立了Evviva Polo St. Moritz有限公司，并与圣莫里茨镇签署长期合作协议，确保了圣莫里茨雪地马球世界杯的持续举办。董事会成员包括皮耶罗·迪利尔博士（主席）、雷托·高登齐（创始人、副主席兼首席执行官）和阿恩特·库歇尔；尤尔格·赖格担任首席财务官。一支由本地及区域合作伙伴组成的经验丰富的团队，正与See Infra有限公司携手赛事组织方共同筹办赛事。更多信息请访问www.snowpolo-stmoritz.com。 如需更多信息，请联系：

Stacey Kovalsky (U.S.) - VP, Global PR and Communications

Phone +954-673-1331 - Email: skovalsky@uspagl.com 现场活动：

Alessia Lana, Incom (Europe)

Phone +39 335 126 6850 Email: a.lana@incomitaly.com Paola Varani, HUB (Italy)

Phone +39 347 530 0742 Email: paolavarani@hubcomm.net SOURCE: U.S. Polo Assn.



