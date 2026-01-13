德国通过北约支持与采购局采购八架MQ-9B海卫士无人机

圣地亚哥, 2026年1月13日 - (亚太商讯) - 德国联邦国防军装备、信息技术与后勤保障局与北约支持与采购局（NSPA）宣布，将向通用原子航空系统公司（GA-ASI）采购八架MQ-9B海卫士®无人机（RPA）。该项目包含四套可认证地面控制站，首批交付预计于2028年完成。

德国加入北约国家行列，成为又一选用通用原子公司先进MQ-9B RPA的成员国。该机型凭借超长航程与续航能力实现多域作战，平台配备极地间卫星控制系统及除冰功能，可执行严寒环境任务。“海卫士”配备两部多模式水面搜索雷达，可执行广域海上监视任务，并可选配反潜作战能力。此外，MQ-9B自主研发的探测规避系统使其具备在非隔离空域执行国内民用任务的能力，为德国境内的行动提供了高度灵活性。

2025年，MQ-9B成为首款获得英国军事航空管理局颁发的军用型号认证的大型无人机，该认证确认其可在包括人口稠密区在内的任何地域安全飞行。

通用原子航空系统公司首席执行官林登·布鲁表示：“德国加入北约国家选用MQ-9B海卫士的行列令我们倍感振奋。” “MQ-9B在欧洲的普及将提升北约成员国间的通用性，对德国而言，这将为其P-8A机队提供联通互操作的机会。”

此次采购谈判由北约支持伙伴关系局（NSPA）代表德国执行。该机构通过MQ-9支持伙伴关系（MIC SP）建立了合同框架，旨在促进成员国间合作，并为北约盟国及伙伴国采购MQ-9B提供支持。NSPA已将MQ-9B纳入其国防系统采购组合，代表北约国家签订合同，旨在提升联合训练与作战行动的互操作性。

NSPA总经理斯泰西·A·卡明斯女士表示：“该支持伙伴关系彰显了NSPA如何高效、有效且灵活地推动多国采购先进互操作能力。我们很荣幸支持德国在海上监视与安全领域的战略投资。”

MQ-9B系列包含“天卫士”®（SkyGuardian®）与“海卫士”®（SeaGuardian®）型号，以及当前正交付英国皇家空军的“护卫者RG Mk1”（Protector RG Mk1）。通用原子航空系统公司还与比利时、加拿大、丹麦、印度、日本、波兰、台湾地区及美国空军（支持特种作战司令部）签订了MQ-9B采购合同，并期待德国加入该采购联盟。MQ-9B还参与了美国海军多项演习，包括“北方边缘”、‘综合作战演习’、“环太平洋”及“舰队航行”等。

关于通用原子航空系统公司

通用原子航空系统公司是全球领先的无人机系统制造商。捕食者®系列无人机累计飞行时长逾900万小时，服役超过30年，涵盖MQ-9A死神®、MQ-1C灰鹰®、MQ-20复仇者®及MQ-9B天卫者®/海卫者®机型。公司致力于提供长航时多任务解决方案，实现持续态势感知与快速打击能力。

更多信息请访问：www.ga-asi.com

复仇者、鹰眼、灰鹰、山猫、捕食者、死神、海卫士及天卫士均为通用原子航空系统公司在美国及其他国家注册的商标。

联系方式：

GA-ASI媒体关系部

通用原子航空系统公司

ASI-MediaRelations@ga-asi.com

(858) 524-8101

消息来源：通用原子航空系统公司

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network