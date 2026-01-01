浩鼎与 TegMine Therapeutics 签订醣靶标 ADC 全球商业授权合约

台北, 2026年1月12日 - (亚太商讯) - 台湾浩鼎生技（4174.TWO）宣布，已与 TegMine Therapeutics, Inc.（TegMine）签订商业授权合约，授权开发以醣为靶标的抗体药物复合体（ADC）。TegMine 总部位于美国旧金山、专注于研发癌症相关抗醣或醣蛋白抗体的生技公司。

依据合约条款，浩鼎将取得签约金，并可于开发及商业化阶段达成相关里程碑时，获得里程碑付款。产品上市后，浩鼎亦将依年度净销售额按约定比例收取分润权利金。基于保密条款，相关合约细节未予揭露；整体交易金额与近期市场上同类型授权交易大致相当。

依授权合约，TegMine 将取得该 ADC 于全球开发与商业化权利。此国际授权合作展现利用浩鼎 Obrion™ ADC 技术所开发之产品深具潜力。

此次授权之 ADC 候选药物源自 TegMine 所提供的高亲和力以醣为靶标的单株抗体，由浩鼎运用 Obrion™ ADC 技术中的 GlycOBI® 醣偶联技术、双功能酶 EndoSymeOBI® 与高亲水性连接子 HYPrOBI® 进行开发，采用专一性醣位点偶联技术，打造具均质性并可大量生产。

浩鼎执行长王慧君博士表示：「这项策略性合作，充分发挥双方技术优势，不仅有助于推进浩鼎 ADC 产品开发，也积极拓展创新 ADC 技术平台如 GlycOBI® 等策略性合作机会。浩鼎期待与 TegMine 共同开发创新的 ADC，帮助具有迫切医疗需求的癌症病患。」

TegMine Therapeutics 执行长 Jeff Bernstein 博士表示：「从成功的 ADC 研发服务合约（Master Services Agreement, MSA）到这次商业授权协议，对 TegMine 而言是一项重要里程碑。透过结合浩鼎的 GlycOBI® 专一性醣位点偶联技术，以及 TegMine™ 平台所开发的专有抗体，我们已开发出具高度肿瘤专一性的 ADC。此计划展现了以癌症特异性醣靶标的开发潜力，在保护正常细胞或组织的同时，有效地传递高活性药物（payloads），实现精准治疗。我们期待加速此计划推进至临床开发阶段。」

关于 GlycOBI®

浩鼎所自主开发的醣类 ADC 关键技术平台 GlycOBI®，采用「随插即用」形式，可与任一抗体和药物（payloads）兼容，并适用于多种药物抗体比例（DAR）。在浩鼎专有的酵素技术（EndoSymeOBI®）和连接子技术（HYPrOBI®）搭配下，作为 Obrion™ ADC 技术家族核心组成之一的 GlycOBI®，以高效率且可量产的 GMP 制程，制备具专一性位点与均质的 ADC。GlycOBI® 在偶联过程中，可避免破坏抗体结构，并确保 ADC 与原始抗体具有相似的生物特性。此外，浩鼎的连接子技术可提升药物偶联效率，并降低复合体聚集与降解风险，进一步优化 ADC 制程与品质稳定性。GlycOBI® 已成功克服传统 ADC 技术限制，并在多项动物实验中展现更优越的抗肿瘤活性与结构稳定性。

关于浩鼎

台湾浩鼎是产品已进展至临床阶段的全球癌症新药开发公司，于 2002 年成立，总部设于台湾。台湾浩鼎与子公司 OBI Pharma USA, Inc. 致力于开发抗癌新药，希望帮助具有迫切医疗需求的癌症患者，提供新的治疗选择。

台湾浩鼎的研发核心聚焦于新型抗体药物复合体（Antibody-Drug Conjugates, ADC），透过专利的 Obrion™ 次世代药物偶联技术平台，建立了多元化 ADC 的药物设计模式。此平台整合专有的酵素偶联和连接子技术如 GlycOBI®、GlycOBI DUO®、EndoSymeOBI®、HYPrOBI® 与新型的半胱胺酸偶联技术 ThiOBI® 推进次世代 ADC 开发解决方案。

浩鼎已建立下一代 ADC 产品线，其中包含单抗 ADC：OBI-902（TROP2）、OBI-904（Nectin-4）；双抗单药 ADC：OBI-201 (HER2 x TROP2)；以及双抗双药 ADC：OBI-221 (cMET x HER3)。此外，浩鼎的产品线亦包括全球首创 AKR1C3 靶向小分子前驱药 OBI-3424，该药物在肿瘤中高度表达的醛酮还原酶（AKR1C3）作用下，选择性释放强效 DNA 烷基化剂以治疗癌症。更多资讯请参阅：www.obipharma.com。

GlycOBI®、EndoSymeOBI®、ThiOBI®、HYPrOBI® 与 GlycOBI DUO® 为浩鼎的注册商标。Obrion™ 为申请中之商标。

关于 TegMine Therapeutics

TegMine 以高度表现、驱动癌症侵袭性与免疫逃逸的醣与醣蛋白为研究重点，重新定义精准肿瘤治疗。其使命在于根除癌症，并用肿瘤组织中普遍且一致表现的独特肿瘤抗原，其多半不在人体健康组织中表现，以作为推动癌症治疗发展的基础。

TegMine 专有的 TegMiner™ 平台结合醣工程化细胞株与先进质谱技术，用以辨识过去难以取得的癌症特异性醣表位。此技术的开发目的在产生具高度专一性的抗体，并可于多种药物设计中发挥最大的治疗潜力，包括抗体药物复合体（ADCs）及其他次世代抗体。

更多资讯请参阅：www.tegminetx.com

COMPANY CONTACT:

Kevin Poulos, Chief Business Officer

OBI Pharma USA, Inc.

+1 (619) 537 7698, ext. 102

kpoulos@obipharma.com

Jeff Bernstein, Chief Executive Officer

TegMine Therapeutics, Inc.

jeff@tegminetx.com

