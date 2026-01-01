联想之星与君联资本所投企业精锋医疗在港交所成功上市



香港, 2026年1月12日 - (亚太商讯) - 1月8日，联想控股旗下联想之星与君联资本所投手术机器人领军企业精锋医疗（02675.HK）成功登陆港交所，发行价为每股43.24港元，股票代码：2675.HK。这家公司上市首日开盘涨超38%，市值达到230亿港元。 精锋医疗成立于2017年，是中国领先的手术机器人公司，是中国首家、全球第二家同时取得多孔腔镜手术机器人、单孔腔镜手术机器人及自然腔道手术机器人注册审批的公司。公司专注于手术机器人及配套器械的研发、生产与销售，产品覆盖泌尿外科、妇科、普外科、胸外科等多科室微创手术需求。 精锋医疗亦是国家高新技术企业、国家专精特新"小巨人"企业，曾获2023年度国家科学技术进步奖二等奖。公司在全球共拥有700多项专利及专利申请，其中核心产品超过400项专利，创新突破打破了我国手术机器人领域进口技术的长期垄断。 作为一家医疗器械行业的先进手术机器人公司，精锋医疗拥有多孔腔镜手术机器人和单孔腔镜手术机器人。弗若斯特沙利文资料显示，2024年精锋医疗在中国售出20台多孔腔镜手术机器人，在国内制造商中销量排名第一。截至2025年6月30日，公司核心产品全球销售合约量已达61台，并已完成超过14,000例机器人辅助临床手术，产品性能与可靠性得到市场验证。2025年10月，精锋医疗自主研发的精锋单孔腔镜手术机器人SP1000及单多孔手术机器人超级系统MSP2000正式获得欧盟CE认证（MDR）。这标志着全球首个"单多孔一体化"手术机器人平台成功进入国际市场，开启了由中国智慧定义的"全能微创"手术新时代。 联想之星：连续出手两次，唯一一家系统布局医疗健康的早期投资机构 一路走来，这家由天津大学校友王建辰和高元倩创立的公司得到了联想之星、联想控股、君联资本、红杉中国、博裕投资等众多知名投资者的支持。其中，联控旗下联想之星是股东里面唯一一家系统布局医疗健康领域的早期投资机构。按照230亿港元市值粗略计算，两笔投资已经让联想之星获得了近20倍的账面回报。 "精锋医疗成功上市，也使得联想之星在人工智能、机器人领域得到进一步深化。"联想之星总裁、主管合伙人王明耀表示，"人工智能、机器人将持续改造各行各业，手术机器人是其中一个非常好的品类，会发挥越来越大的作用。" 在2018年与精锋医疗初次接触，联想之星团队便发现对方在众多方面表现惊艳，但严谨的他们选择进一步调研，迅速启动了对手术机器人赛道的横向扫描与深度研究。通过走访大量医院与专家访谈，以及与业内人士交流，最终构成了他们重注前的信心与基础。感受到这家公司蕴含的发展潜力后，联想之星果断做出投资的决定，并对其追加投资。此后，借助联想之星的投后帮助和创业CEO特训班等资源，精锋医疗的发展得到进一步提速。 事实上，在当时果断并坚定地投手术机器人，需要莫大的勇气和决心。能做出如此前瞻性的快速决策，源于联想之星自上而下的打法，先做深入分析，然后再寻找项目。这样的打法，也有赖于此前多年的认知、资源、经验的积累。早在2010年，联想之星便开始关注人工智能的底层技术。到了2015年，联想之星明确了人工智能、机器人会持续改造各行各业，并独立成立了投资小组，当时在硅谷的团队也在该赛道投了几十个项目。正是基于长期且深刻的认知，联想之星在2020年拿出当时一次能给到单个项目的最大金额，并且在下一轮追加投资精锋医疗，成为精锋医疗股东里唯一一家系统性布局医疗健康领域的早期投资机构。 骄人成绩的取得，也源于联想之星在医疗健康领域的多年深耕。早在2010年，联想之星便将医疗健康作为重点投资布局的领域之一，成为最早系统布局医疗健康领域的早期投资机构之一。随着优秀的项目越投越多，这家投资机构在医疗健康领域形成了"生物医药"与"数智医疗"两大板块。 在联想之星的布局中，生物医药包括创新药、基因技术与服务、诊断与高值耗材等；数智医疗则是利用人工智能、大数据、机器人等技术，对药物研发、医疗器械、医疗服务、保险支付与健康管理等各方面进行升级赋能的机会。 随着科创赛道竞争白热化，联想之星表示将选择坚持投更"新"投更"精"。"投更新，是要在行业明确的趋势和拐点到来之前，提前进行预判；投更精，是要在估值上涨的前提下，优中选优。"在王明耀看来，人工智能、机器人、大数据等最新技术与整个医疗产业的结合，实际上蕴含着非常大的机会，"基于联想之星的能力和经验积累，我们未来在医疗健康领域会继续加大投入。" 君联资本：与社保基金中关村自主创新专项基金首次迎来投资企业上市 联想控股旗下君联资本与社保基金中关村自主创新专项基金（以下简称"社保中关村专项基金"）亦在2024年、2025年三次投资精锋医疗。投资后，君联资本充分发挥在医疗科技领域的深厚产业资源与投后服务能力，在公司战略规划、高端人才引进、全球市场拓展等方面提供了支持，助力公司巩固技术壁垒并加速产品商业化落地。 作为中关村"先行先试"改革之一，社保中关村专项基金首次迎来投资企业上市，这一里程碑事件不仅彰显了君联资本在硬科技领域的敏锐洞察力和投资能力，更凸显了长期耐心资本在支持科技创新方面迈出的重要一步。 君联资本表示：精锋医疗的成功上市，是其以原创技术突破国际垄断，引领中国手术机器人产业发展的标志性成果。公司凭借全面的产品布局、经临床验证的卓越性能以及快速商业化的能力，不仅在国内市场迅速确立领导地位，更在国际舞台上展现出强大竞争力。期待公司以上市为新起点，持续加大研发创新与生产投入，进一步拓展临床应用与全球市场，赋能全球外科医生与患者，为推动中国高端医疗装备的自主可控与产业升级做出更大贡献。 长期以来，君联资本在医疗健康领域进行系统性布局，重点关注生物技术、创新药、医疗器械及AI+医疗等前沿方向。在高端医疗器械与医疗机器人赛道，君联资本表示，将持续看好具备底层技术创新和全球商业化能力的优秀企业。



