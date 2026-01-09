查理控股公司（OTCQB:CHUC）与IKE科技签署协议，将推出革命性年龄验证电子烟产品以解决FDA对青少年获取渠道的担忧

IKE专利生物识别BLE蓝牙芯片与区块链应用程序将确保查理斯旗下年龄门控产品无法被未成年人激活或使用

IKE授权协议赋予CHUC在青少年接触防控领域（FDA首要监管重点）的先行者优势，并享有三年期尼古丁替代品年龄门控技术的独家合作权

查理公司将于今春通过旗下热销的SBX尼古丁替代品系列试水IKE年龄验证系统；同时计划将这项革命性技术整合至其PACHA品牌的电子烟产品线。

加利福尼亚州科斯塔梅萨市, 2026年1月12日 - (亚太商讯) - 高端雾化产品领域的行业领导者查理控股公司（OTCQB:CHUC）（以下简称“查理”或“公司”）今日宣布，已与IKE Tech LLC（以下简称“IKE”）签署最终许可协议，将在美国商业化应用首款基于人工智能的区块链年龄验证系统，用于雾化产品。

电子烟及相关雾化产品被广泛认可为比传统香烟风险更低的替代品。过去15年间，美国电子烟使用率显著增长，而传统香烟吸烟率持续下降。这一趋势令公共卫生倡导者倍感欣慰。

80-90%的成年消费者更偏好调味电子烟产品

电子烟行业与公共卫生官员均已认识到，80%-90%的成年消费者更偏好调味雾化产品而非烟草、薄荷或“原味”产品，并理解若无调味雾化产品可供选择，多数成年吸烟者将持续使用传统可燃产品。然而基于“调味雾化产品极易吸引青少年”的假设——且公共卫生首要任务必须是防止未成年人接触尼古丁——迄今美国食品药品监督管理局尚未批准任何调味雾化产品在美国上市销售。

加利福尼亚州、马萨诸塞州、纽约州部分地区及全美众多区域也对调味电子烟产品实施了严厉限制或全面禁令。这些禁令导致非法进口产品激增、零售商陷入混乱，最令人遗憾的是，许多本可选择转向危害性低得多的（调味）电子烟的成年吸烟者，如今失去了合法调味产品的替代选项。

在此背景下，显然唯有通过“年龄门禁”机制确保未成年人无法激活或使用设备，才能让成年吸烟者获得他们渴望的调味电子烟产品，从而替代危害更严重的传统香烟。

电子烟行业众多企业已投入数年时间和数百万美元研发年龄门禁系统。然而，其中大多数系统并未实现“持续年龄验证”（可能导致成年消费者购买后被未成年人使用），或因验证机制过于复杂繁琐而使设备失去商业可行性。此外，迄今为止，尚未有任何带年龄门禁功能的电子烟产品获得美国食品药品监督管理局（FDA）的销售授权。

持续年龄门禁是防止青少年使用的唯一有效手段。

查理的年龄门禁SBX一次性电子烟——采用IKE专利技术——通过蓝牙芯片和生物识别认证持续实时监控设备，防止未成年消费者激活或使用该设备。

一项多中心人因验证研究旨在评估：(i) 防止未成年人接触电子烟产品的有效性，(ii) 设备可用性，以及 (iii) 安全性。研究结果显示：

· 100%的用户成功完成年龄验证

· 0%的未成年用户能够激活设备

· 100%的设备在闲置一段时间或蓝牙信号丢失后自动停用

· 91%的用户评价应用“极其简单”或“非常简单”

· 仅1%的任务尝试出现错误

人因学验证研究结果证实，IKE年龄门禁系统能有效阻止未成年人接触，同时为成年用户提供高度友好的使用体验。完整研究成果将发布于clinicaltrials.gov网站，摘要可查阅https://www.iketech.com/clinical-trials/protocols

查理公司将于今春通过旗下热门产品SBX尼古丁替代品的特别系列对IKE年龄验证系统进行市场测试；同时计划将这项革命性技术整合至其PACHA品牌的电子烟产品（ENDS）。

查理公司总裁亨利·西奇尼亚诺解释道：“当前亟需能满足FDA对青少年接触电子烟担忧的技术解决方案...这意味着针对未成年人无法使用的调味电子烟存在数十亿美元的市场机遇。” “我们相信查理公司有望成为首家向FDA证明'年龄门控调味电子烟产品确实符合公共卫生保护标准'的企业。此举不仅将改变查理公司的格局，更将推动整个行业转型。”

IKE科技总裁约翰·帕特森阐述道："IKE正为全球负责任电子烟行业制定蓝图。我们与查理公司的合作开创了行业先河，通过部署专有技术实现三重目标：保护公共健康、确保合规运营、推动行业可持续发展。选择与Charlie's合作，是因为其无尼古丁SBX产品线能让我们跳过常规PMTA审批周期，率先在美国市场部署年龄门控技术。此次合作证明，行业能够凝聚制造商、监管机构和创新者，共同保护青少年、保障供应链安全，并确保成年人负责任地获取产品。"

Charlie's首席运营官Ryan Stump评论道：“我们认为年龄门禁既是负责任的商业实践，也是Charlie's的重要竞争优势。通过主动对无需FDA批准的产品实施年龄门禁，Charlie's将向公共卫生官员及注重合规的全国连锁便利店证明：公司对监管合规和青少年接触预防的坚定承诺。”

关于查理控股公司

查理控股公司（OTCQB:CHUC）是高端雾化产品领域的行业领导者。公司通过子公司查理粉笔灰有限责任公司（Charlie's Chalk Dust, LLC）向全球精选分销商、专业零售商及第三方在线经销商销售产品，已打造出涵盖丰富品牌风格、风味组合及创新产品形态的完整产品矩阵。

更多信息请访问查理斯集团官网：Chuc.com，以及旗下品牌网站：sbxvape.com、CharliesChalkDust.com、enjoypachamama.com和Pacha.co。

关于IKE Tech有限责任公司

IKE Tech有限责任公司是由Ispire Technology Inc.、Touch Point Worldwide Inc.（以Berify名义运营）以及Chemular Inc.共同组建的合资企业。IKE致力于为电子烟设备开发新一代身份与年龄验证（IAV）系统。其专利蓝牙低功耗系统级芯片（BLE SoC）使制造商能够将可定制、互操作的访问控制嵌入电子烟设备——通过实时移动端与生物特征认证，确保成年人合法使用并阻止未成年人接触。

