中国数智科技与Popcorn Technology合作 进军Web3.0数字金融领域

香港, 2026年1月11日 - (亚太商讯) - 中国数智科技集团有限公司（“中国数智科技”或“公司”，连同其附属公司统称“集团”；股份代号：1796.HK）宣布，公司近日与Popcorn Technology LLC签署合作协议，双方将共同成立项目公司，推进区块链及数字金融相关业务，标志着公司在Web3.0及数字资产领域的战略布局迈出关键一步。

通过本次合作，中国数智科技有望切入高增长潜力的数字金融赛道，并借助人工智能量化技术及相关交易平台，培育新的利润增长点，同时提升在数字资产生态系统中的综合竞争力。Popcorn Technology 将向项目公司提供多项技术及专业服务，包括为客户开发公共区块链、电子钱包、区块链浏览器及加密货币交易平台，并就取得加密货币交易所相关牌照提供咨询服务。

中国数智科技近年来持续探索人工智能、区块链等前沿技术领域的发展机会，以推动业务多元化并提升长期股东价值。董事会认为，数字及虚拟货币与金融科技的深度融合，正成为全球金融市场的重要发展趋势，而此次合作亦与集团推动业务多元化、落实 Web3.0 数字金融战略的方向高度一致。

关于中国数智科技集团有限公司

中国数智科技集团有限公司于2018年在香港联交所主板上市，始终专注于数字化转型、智能化解决方案及装修服务领域。集团致力于通过利用虚拟现实（VR）、增强现实（AR）、人工智能（AI）和区块链等尖端技术推动产业升级，为能源、智慧城市、工业、医疗等行业提供技术研发与系统集成服务，助力企业降本增效，重新定义元宇宙体验。近年来，集团正积极探索Web3.0及新能源等新兴领域的业务机会，保持战略灵活性，在不断变化的市场环境中把握增长机遇，实现跨领域的协同发展。

