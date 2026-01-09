普瑞美赛尔公司亮相摩根大通2026年医疗健康大会

|
|Saturday, 10 January 2026, 19:00 HKT/SGT
来源 Promicell
佛罗里达州迈阿密市, 2026年1月10日 - (亚太商讯) - 临床阶段细胞免疫疗法公司普瑞赛尔（PromiCell, Inc.，以下简称“公司”）今日宣布，其首席医学官John Lee医学博士、哲学博士将出席摩根大通2026年医疗健康大会，并就公司核心资产PRO CAR-1的阶段性研究结果进行专题报告。该产品为STEAP1靶向CAR-T细胞疗法，目前正处于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）的首个人体I期临床试验阶段。-201A（一种针对STEAP1的CAR-T细胞疗法）的中期研究结果。该疗法目前正处于治疗转移性去势抵抗性前列腺癌（mCRPC）的首个人体I期临床试验阶段。演讲将于2025年1月12日（星期一）太平洋标准时间上午11:15在加利福尼亚州旧金山举行的2026生物技术展示会上进行，地点为Franciscan D 宴会厅层）举行。
关于普瑞美赛尔公司
PromiCell是一家临床阶段细胞免疫疗法公司，其候选产品代表高度差异化且创新的CAR-T与TCR-T平台，将分别针对实体瘤与血液肿瘤类型进行开发。我们的创新产品管线包括STEAP1 CAR-T细胞、HA-1 TCR-T细胞及CD33 CAR-T细胞，适用于治疗mCRPC、尤文氏肉瘤、复发性白血病及急性髓系白血病患者。我们新一代嵌合抗原受体CAR-T细胞疗法旨在突破肿瘤逃逸、疾病复发及免疫规避的关键机制。公司科学家作为CAR-T疗法领域的先驱者，正携手践行战胜癌症、为患者创造更多治愈机会的使命。了解更多信息请访问 www.promicell.com 。
联系方式：
305-433-1287
anthony@promicell.com
来源：普罗米赛尔
