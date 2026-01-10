赛力斯：以品牌和科技为基 开启智慧豪华出行新纪元

香港, 2026年1月9日 - (亚太商讯) - 近年来，在"双碳"战略深入推进、全球能源结构加速转型以及消费市场绿色需求持续释放的多重驱动下，全球新能源汽车产业迎来了爆发式增长，步入高质量发展的黄金赛道。

赛力斯（股份代号9927）作为中国知名新能源车企，积极抢抓市场机遇，凭借深厚的技术积淀、完善的产业链布局与差异化的产品矩阵，于近期成功登陆港交所，朝着打造"世界级新豪华汽车领先品牌"目标全速迈进。

践行"智慧重塑豪华"品牌理念 成功实现盈利突破

赛力斯是以新能源汽车为核心业务的技术科技型企业，业务版图全面覆盖新能源汽车及核心三电系统等关键产品的研发、制造、销售与全生命周期服务。公司于2016年率先完成向新能源汽车领域的战略转型，2021年重磅发布高端智能汽车品牌问界，同步推出系列重磅车型，快速站稳市场。

截至目前，问界品牌已构建起覆盖高端市场的完整产品矩阵，成功推出问界M5、M7、M8及M9四款核心车型，形成差异化竞争优势。其中，问界M9持续领跑高端SUV赛道，稳稳占据50万级市场销量冠军宝座，问界M8则长期稳居40万级市场榜首，成为众多高端用户的首选车型。凭借卓越的产品力、领先的智能技术与越级的用户体验，问界品牌迅速崛起，被市场誉为"中国的奔驰宝马"。

从科技维度来看，问界在"智慧重塑豪华"的品牌理念引领下，确立了"豪华+科技"双轨并行的独特定位，既坚守高端品质底色，又以前沿技术定义出行体验。在辅助驾驶、智能安全、智能动力等未来科技出行核心领域，问界与特斯拉秉持高度一致的探索愿景，均以技术革新推动行业进步。与此同时，赛力斯始终深耕科技创新与前沿技术探索，积极布局具身智能核心赛道，近期已正式官宣与火山引擎达成深度合作，彰显出与国际领先车企不谋而合的战略前瞻性。凭借在智能科技领域的扎实积淀与前瞻布局，问界品牌被业内人士盛赞为"中国的特斯拉"。

得益于强大的品牌知名度与市场销量的稳步攀升，赛力斯近年来业绩迎来跨越式增长，盈利能力实现关键突破。2023年至2024年，公司营业收入从人民币358亿元飙升至1451亿元，同比大幅增长305.5%，展现出强劲的业务扩张势能；盈利表现同样亮眼，2024年、2025年上半年分别录得归母净利润人民币59亿元、人民币29亿元，根据弗若斯特沙利文报告，赛力斯已跻身全球第四家实现盈利的新能源车企，成为行业内少数兼具规模增长与盈利能力的标杆企业。

而这一系列亮眼表现的背后，正是赛力斯对"智慧重塑豪华"品牌理念的深度践行。这一理念精准契合用户对智慧与豪华并重的核心诉求，让用户无需在豪华质感与智能体验间作出取舍，既避免了在单一维度发展的局限，更让"豪华+科技"的双重价值真正转化为用户可感知的日常使用体验。

坚守可持续发展 释放广阔发展空间

在业务高速扩张的同时，赛力斯始终将可持续发展理念深植于企业战略核心，以实际行动践行社会责任与环境责任。2025年10月16日，国际权威指数公司明晟（MSCI）公布最新企业ESG评级结果，赛力斯集团凭借在环境治理、社会责任履行、公司治理等维度的卓越表现，成功斩获最高的AAA评级。这一成绩不仅让赛力斯成为A股上市汽车企业中唯一获此殊荣的企业，更充分彰显了其在构建绿色、可持续未来出行生态中的行业引领力。

从行业发展维度来看，全球减碳行动的持续深化与消费者可持续出行理念的日益增强，形成强大合力共同驱动新能源汽车产业迈入高速增长通道。根据弗若斯特沙利文报告，全球新能源乘用车销量自2021年的620万辆激增至2024年的1,710万辆，在此期间复合年增长率达到40.2%。预计到2030年新能源乘用车全球销量将达到4,230万辆，2024年至2030年的复合年增长率为16.3%，渗透率有望升至47.0%，这一持续扩容的蓝海市场，为赛力斯这样的行业龙头企业提供了广阔的发展空间。

以产品为基石、科技为引擎、责任为底色，赛力斯在新能源汽车产业的黄金赛道上已构建起多维核心竞争优势。伴随着全球新能源汽车市场的持续扩容与技术革命的深入演进，未来，公司将继续深化科技创新与生态合作，持续完善产品矩阵，拓展全球市场，在践行可持续发展理念的同时，为用户带来更优质的出行体验，引领行业迈向更高质量的发展新阶段。

