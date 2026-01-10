市值超800亿 成功上市的MiniMax以「极致效率」重塑全球AGI新格局

香港, 2026年1月9日 - (亚太商讯) - 1月9日，全球领先的通用人工智能科技公司——MiniMax（0100.HK）正式登陆港交所。此次上市不仅是MiniMax发展历程中的里程碑事件，更一举刷新全球AGI行业最快IPO纪录——从成立到挂牌仅用48个月，彰显出公司极致的运营效率与强劲的全球化发展势能，为全球AI行业的商业化进阶树立了全新标杆。

全球化战略成效显著，付费用户与单客价值双重增长

据悉，MiniMax成立于2022年初，自诞生之日起便秉持「生而全球化」的发展定位，是业内少数从创立初期就专注全模态大模型研发的科技企业。亮眼的市场表现印证了其全球化战略的成功，2025年前九个月，公司营收实现同比超170%的爆发式增长，其中海外市场收入贡献占比超70%。

这种高增速的海外拓展节奏与「海外为主、国内为辅」的收入结构倒挂，不仅展现出MiniMax在全球AI市场的核心竞争力，更体现出公司产品与技术体系对不同区域市场的高度适配性，为行业全球化布局提供了可借鉴的实践样本。

同时，作为「全球唯四全模态进入第一梯队」的大模型公司，MiniMax凭藉文本、语音、视频全模态全栈自研构建的深厚技术护城河，成功打造了极具可拓展潜力的B+C双轮商业闭环，并实现了高效的商业化落地。

截至目前，MiniMax业务已覆盖全球200多个国家和地区，累计服务用户超2.12亿。从2023年底到2025年9月30日的不到两年时间里，其AI原生产品付费用户数暴涨15倍；截至2025年9月30日，To C端收入同比增长181%，To B端收入同比增长160%。其中，B端业务毛利率高达69.4%，展现出健康的盈利能力；C端营收占比超71%，成为驱动收入规模化增长的核心引擎。

付费用户规模与单客价值的双重增长，凸显MiniMax商业闭环的可行性与盈利潜力，以及市场对公司全模态技术产品的高度认可，同时，公司良性的增长格局亦为其未来业绩的持续增长奠定了坚实基础，也为后续业务拓展与技术创新提供了稳固的商业支撑。

研发效率领先行业，上市赋能长期高质量发展

在实现营收高速增长的同时，MiniMax展现出极强的成本控制与研发效率优势。2025年前九个月，公司营收同比增长174.7%，研发开支仅同比增长30%；从成立至2025年9月，累计研发投入仅5亿美元。对比行业巨头Open AI累计400亿至550亿美元的研发花销，MiniMax仅用不到1%的投入就跻身全球全模态大模型第一梯队，这种极致性价比的研发模式，重塑了「AI研发需巨额资金堆砌」的行业固有认知。

而此次成功登陆资本市场，一方面将为MiniMax构筑坚实的现金流安全垫，有效增强企业抵御市场波动的风险韧性，另一方面，依托国际资本平台的资源整合与赋能能力，进一步优化公司的研发投入的精准度与结构配比，降低研发成本，放大技术优势与商业价值的协同效应，为公司的长期高质量发展注入强劲动力。

总体而言，MiniMax的成功上市，不仅标志着公司正式迈入资本化发展的新阶段，更向全球市场展现了中国AGI企业的技术实力与商业化能力，为全球AI行业的发展注入了新活力。

展望未来，伴随上市进程的落地，MiniMax的资金实力将实现质的跃升，全球战略布局也将持续向纵深推进。依托这一发展契机，公司有望进一步夯实全模态技术壁垒，持续放大核心技术竞争优势，不断拓宽商业应用的边界，为全球用户创造更高价值体验，同时充分释放成长潜能，为投资者持续创造长期、稳定的投资回报。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network