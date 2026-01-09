Argentine Football Association (AFA) 携手 Verofax为球迷提供 AI 互动体验

迈阿密 & 阿布扎比, 2026年1月12日 - (亚太商讯) - 阿根廷足球协会（Argentine Football Association，AFA），现任 FIFA 世界杯冠军，与 Verofax 达成合作，后者成为其独家 AI 合作伙伴，共同推出 Vamos Argentina —— 一个由 AI 驱动的球迷互动体验平台，旨在将阿根廷超过 9 亿名球迷转化为微型影响者（micro influencers），同时以远低于传统网红营销和社交媒体推广成本的方式为品牌赋能。

Vamos Argentina 于迈阿密举行的发布活动上正式亮相。该平台开创了一个全新的数字媒体类别，使球迷能够通过安全、模板化、由生成式 AI（GenAI）驱动的图像和视频，创作包含阿根廷球员及比赛日场景的品牌化内容（UGC），并可即时发布至其偏好的社交媒体平台。

Vamos Argentina 同时开辟了一个全新的品牌赞助渠道，使品牌能够触达 40 亿体育内容关注者——并非通过传统广告形式，而是通过由 GenAI 驱动、融合品牌与产品的球迷互动体验实现传播。该模式由 AFA 球迷社群的高度热情与 Verofax 独有的 agentic AI 技术共同驱动。

通过 Vamos Argentina，平台激励球迷围绕阿根廷球员创作互动体验内容，包括自拍、视频以及体育知识类游戏；每一次内容发布均无缝整合品牌素材，同时平台确保合规性、品牌安全，并在数以百万计的内容发布中维持赞助商曝光的一致性与可控性。

将球迷热情转化为品牌影响力

AFA 首席营销官 Leandro Petersen 表示：“我们与 Verofax 的合作为 AFA 开启了全新篇章。Vamos Argentina 为全球球迷提供了一种通过独特 AI 体验实现互动的全新方式，推动了国际化增长。同时，该平台也打造了一个极具影响力的赞助渠道，为品牌提供可衡量的广告支出回报率（Return on Ad Spend，ROAS），并以可复制、可扩展的方式，与我们遍布全球的球迷群体建立深度互动。”

Verofax 首席执行官 Wassim Merheby 补充表示：“AFA 正在率先将官方 GenAI 体验打造为品牌赞助商的全新合作渠道。通过基于球员进行 AI 引擎训练，我们能够以远低于传统成本的方式，交付融合赞助商品牌的真实 AI 驱动体验。凭借 AFA 超过 1 亿名关注者、2.5 亿至 5 亿场均观赛人群，以及球员合计 9 亿名粉丝规模，Vamos Argentina 提供了前所未有的覆盖范围与互动能力。”

精准、可扩展、可衡量

在发布活动现场进行的现场演示展示了球迷如何在数秒之内成为微型影响者。只需一张照片，AI 即可生成沉浸式互动场景，内容涵盖真实球员、官方球衣、AFA 专属背景以及品牌化产品植入，并可即时分享至社交平台。每一条内容均承载赞助商品牌标识，在各大社交网络中放大由球迷自发驱动的真实内容传播力。

对于赞助商而言，该平台可为每一项品牌营销活动提供有保障的球迷内容发布量，以远低于传统网红营销的 CPM 成本，触达数以百万计的精准体育内容关注者。所有营销活动均由 Verofax 进行全流程管理，并通过游戏化的球迷互动体验及激励机制（包括 VIP 门票、签名纪念品及专属见面会）推动球迷参与度与互动深度。

2026 年世界杯前的限量合作机会

鉴于赞助名额有限，AFA 将于 2026 年 1 月 起正式推广相关赞助方案，并通过一项全球整合营销活动，激活遍布全球的球迷群体。如需了解如何赞助 AFA 推出的、融合您品牌与产品的 AI 驱动球迷互动体验，请访问： https://afa.verofax.com

关于 Argentine Football Association (AFA)

Argentine Football Association (AFA) 是阿根廷足球的官方管理机构，负责监管国内各级足球赛事，并在全球范围内代表阿根廷参赛。作为现任 FIFA 世界杯冠军 的所属机构，AFA 拥有全球最具热情与影响力的球迷群体之一。更多信息请访问：www.afa.com.ar

关于 Verofax

Verofax 成立于 2019 年，是一家领先的 AI 科技公司，致力于提供下一代客户、赞助商及球迷互动解决方案。Verofax 深受包括 AB InBev、FC Barcelona、Emirates Airline 和 Microsoft 在内的多家《财富》100 强企业信赖，业务覆盖 50 多个市场，提供 Agentic AI 互动体验 及 全息显示解决方案（Holobox），用于打造高度沉浸式的互动体验。了解更多信息，请访问：www.verofax.com/afa ，或联系 info@verofax.com

联系方式

Neha Sharma, neha.sharma@verofax.com, Sadra Azzi, info@verofax.com, 电话: +1 323 304 0626

Verofax is social! Follow Verofax on Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram and x.

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network