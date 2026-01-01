天数智芯港交所挂牌：国内首家通用GPU企业跻身国际舞台 为AI时代注入「中国芯」动力

香港, 2026年1月8日 - (亚太商讯) - 1月8日，中国首家通用GPU企业——天数智芯（股份代号：9903.HK）在香港联合交易所主板正式挂牌。此次上市，不仅意味着公司迈入发展的全新阶段，为公司技术研发与业务扩张注入强劲动力，更标志着国产通用GPU技术实力获得国际资本市场的认可，为中国高端芯片产业的全球化发展开辟了新路径。

全栈自主可控技术体系构筑核心壁垒，软硬件协同赋能多元场景

作为通用GPU领域的专精特新「小巨人」企业，天数智芯的成功得益于完全自主开发的技术体系，包括专有IP及硬件、完整的软件系统和算力集群技术三大核心板块，构建起全栈自主可控的技术壁垒。

在硬件层面，天数智芯以自主研发的通用GPU内核及架构为核心，聚焦极致执行效率的实现，进而显著改善的单位瓦特和单位面积应用性能。其计算内核支持AI训练与推理的统一部署，搭载800余条定制指令，既保障了对各类模型的广泛兼容性，又具备对动态变化计算需求的灵活适配能力。同时，公司打造多层次、多模式缓存层次结构的内存子系统，集成专用内存模块，配合专有的数据压缩和调度算法，可高效承载大规模AI工作负载，实现吞吐量与资源利用率的双重优化，为高密度算力需求场景提供了硬核支撑。

此外，天数智芯的片上及点对点网络系统，可实现单芯片内、多芯片间以及大规模集群中通用GPU加速卡之间的低延迟通信，各层级全交换架构确保系统在规模扩张过程中保持近乎线性的可扩展性，并维持高效的资源利用率。依托上述核心硬件技术，天数智芯持续输出先进的运行效率，为客户提供具备可扩展性与可持续升级能力的硬件解决方案。

在软件方面，天数智芯已形成功能完备的全栈软件体系，涵盖编译器、驱动程序、优化性能函数库、开发工具、AI框架、推理引擎及云原生支持模块等关键组件，且所有软件均针对自研硬件进行深度优化，实现软硬件协同增效。其中，驱动程序全面支持主流Linux发行版本，覆盖x86与ARM两大架构，同时保持与全球通用GPU主流编程生态及平台的兼容性。在此基础上，公司产品已实现与PyTorch、TensorFlow和PaddlePaddle等领先AI框架，以及Megatron专用框架、vLLM、TGI、TensorRT推理引擎的高效集成，生态兼容性处于行业前沿水平。

目前，这一全面的软件系统已在金融服务、医疗保健、运输等关键领域实现超900次部署应用，同时为制造业、零售业的工业数字化转型，以及基础研究、教育计算等场景提供有力支撑，充分验证了其技术实用性与行业适配性。

在算力集群技术领域，天数智芯针对大型AI部署打造了综合基础设施解决方案，核心围绕三大支柱展开：一是卓越的可扩展性，确保集群规模扩大时实现趋近线性的性能提升；二是高可靠性，通过强化容错能力延长系统正常运行时间，保障关键工作负载的不间断稳定运行；三是高效迁移兼容性，支持主流生态开发的AI集群训练及推理应用快速迁移至公司基础设施，同时维持一致的模型精度。

值得关注的是，公司正积极拓展生态合作伙伴网络，专为大语言模型应用定制的下一代高密度机柜设计也在稳步推进中。通过持续创新与大规模部署，公司专有技术平台已成为支撑行业领先地位与可持续增长的核心基石。

雄厚研发团队夯实创新底气，清晰募资规划助力长期可持续发展

强劲的研发实力与完善的知识产权布局，是天数智芯持续创新突破的核心底气。公司拥有一支技术精湛、经验丰富的专业研发团队，截至2025年6月30日，研发人员规模超480人，其中超三分之一成员具备十年以上行业经验，约70%拥有硕士或以上学历。

知识产权布局方面，截至2025年6月30日，公司在中国和海外拥有65项授权专利，其中包括56项发明相关专利和207项商标。同时，公司还拥有113项版权，包括软件和设计版权。此外，公司还与第三方在中国共同拥有1项专利申请，全方位的知识产权保护体系，为公司技术创新成果提供了全面保障。

对于上市募集资金的使用规划，天数智芯已制定清晰的战略布局：约80.0%将投入产品及解决方案研发，包括未来五年内通用GPU芯片及加速卡的研发与商业化、扩充研发团队推进专有软件栈研发、AI算力解决方案研发等核心方向；约10.0%将用于未来五年的销售及市场推广工作，具体包括扩展销售与服务网络、提升服务质量、增强品牌知名度及市场渗透力；剩余约10.0%将用于补充营运资金及满足一般企业用途。

清晰的战略规划，无疑将为公司技术创新的持续突破、市场竞争力的稳步提升以及长期可持续发展注入强劲动力，进一步巩固公司在通用GPU领域的行业地位。

总体而言，天数智芯作为国产通用GPU领域的先行者，凭借全栈自主的技术体系、丰富的行业应用经验以及雄厚的研发实力，构建了坚实的核心竞争力。此次成功登陆港交所，不仅为企业后续发展注入资本活水，更为国内通用GPU行业的资本化发展提供了重要标杆。未来，依托资本赋能与技术创新双轮驱动，天数智芯有望在AI算力需求爆发的浪潮中持续突破，未来发展极具想象空间。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network