香港, 2026年1月7日 - (亚太商讯) - 在宠物消费从"可选"走向"必选"、行业增速放缓的2025年，市场正加速洗牌。资本不再为流量故事买单，而是聚焦可持续盈利模型与真实技术壁垒。在此背景下，作为中国市值最高的宠物上市公司，乖宝宠物旗下自主品牌麦富迪，市占率不仅位列国产品牌第一，更获国际权威机构欧睿咨询（Euromonitor）认证为"中国宠物食品第一品牌"*，麦富迪领先优势已从早期的渠道与营销驱动，全面升级为由科研协同网络、数据资产与全球供应链共同构筑的系统性竞争壁垒。

截至2025年10月31日，乖宝宠物前三季度实现营收47.37亿元，同比增长29.03%；归母净利润5.13亿元，同比增长9.05%。尽管单季度因战略性投入导致费用阶段性上升，但高端产品线持续放量，带动整体毛利率稳定在50%以上，这印证了一个关键事实："第一品牌"已从营销概念，转化为可量化的财务溢价。

麦富迪并未将"第一"视为终点，而是将其转化为持续投入高确定性领域的资本优势。其核心策略清晰：用头部地位反哺长期能力建设，再以能力固化领先格局。

一、第一品牌的"特权"：把科研合作做成可积累的资产

市场常将麦富迪的成功归因于渠道或营销，但乖宝的财报揭示了更深层逻辑：其领先优势已从单一维度升级为"科研协同网络+数据资产+全球供应链"的系统性壁垒。

作为行业龙头，麦富迪拥有中小品牌难以企及的资源动员能力。以WarmData犬猫天性研究大数据中心为枢纽，与江南大学（软科食品科学全球第一）、中国农业大学、南京农业大学、华大基因等顶尖机构的合作，共建长期研究平台。例如，"BARF霸弗丛林食谱"所采用的气爆营养释放技术，正是基于WarmData中对猎物型饮食消化效率的洞察，利用达索系统完成工艺验证后再量产。这种"数据驱动-验证-产品落地"闭环，使科研投入直接转化为品类定义权与用户信任。对投资者而言，这类合作的价值不在于研发费用多少，而在于能否形成排他性技术窗口与品类定义权，这正是第一品牌独有的"科研议价权"。

同样，其与挪威阿克（Aker BioMarine） 的战略合作，也远超普通采购关系。麦富迪基于自身市场洞察与WarmDa ta犬猫天性研究大数据，整合阿克在海洋活性营养领域的科研优势，联合开发专属宠物营养解决方案。这种"需求定义+联合开发"模式，确保核心原料的独家性与成本可控性，有效抵御同质化竞争。

二、全渠道协同：将科研资产转化为可感知的信任

在信息过载的时代，科研成果若无法被用户理解与验证，便只是内部文档。麦富迪的高明之处，在于将全渠道网络转化为可感知的信任接口：在线下门店，消费者可通过原料溯源、WarmData实验对比图和专业导购解读，直观了解产品背后的科学依据；在线上，品牌通过兽医临床实证、研发团队探访及真实饲喂数据可视化内容，将实验室语言转化为有证据、有场景的养护叙事。

这种贯穿购前、购中、购后的透明沟通，让用户感受到：麦富迪的每一项技术，都不是孤立的参数，而是源于对犬猫真实需求的持续观察与回应，这背后是一群认真对待毛孩子的人，而非一套精心包装的营销话术。

更难得的是，麦富迪十年坚持开放工厂，打造"厂开玩"工厂开放日，累计邀请超万名用户实地见证生产全流程与品牌研发理念。这种"线上种草-线下体验-实地验证"的闭环，让科研从后台走向前台，显著提升用户信任度。

三、第一品牌的正向飞轮：地位 - 投入 - 壁垒 - 溢价

麦富迪的路径清晰呈现了一个资本友好的增长模型：

市场第一 → 获得定价权与利润空间 → 反哺高确定性投入（科研/供应链/透明化） → 构建系统壁垒 → 巩固第一地位。

2025年，麦富迪高端产品线霸弗2025双十一期间同比增长79%，登顶天猫猫主粮热卖榜TOP1，奶弗同比增长384%。这说明：消费者愿意为"可验证的科学"和"看得见的信任"支付溢价，而这，正是"中国宠物食品第一品牌"最坚实的护城河。

结语：第一，是一种可持续的商业模式

在行业从流量竞争转向价值竞争的拐点，麦富迪证明：真正的领导力，不在于一时销量高低，而在于能否将"第一"的势能，转化为自我强化的系统能力。WarmData、江南大学、阿克等要素，本质上都是这一能力的组成部分，它们不是成本，而是巩固第一地位的战略资产。

对资本市场而言，麦富迪的价值不仅在于当前领先的市占率与净利润增长率，更在于其已跑通一个从规模领先到价值领先的高质量增长飞轮。在这个飞轮中，"第一品牌"不再是标签，而是可持续的商业模式本身。

*来源:欧睿信息咨询(上海)有限公司按截至2024年12月各宠物食品品牌在中国大陆的产品线丰富度、宠物食品相关专利数量、自有工厂数量、工厂获得国际/国内认证数及2024年国内出厂销售额综合判断得出。宠物食品指专为宠物(猫、狗等)设计的主粮和零食。于2025年8月完成调研。

