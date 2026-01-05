海外收入占比超九成 泳池清洁机器人龙头望圆科技全球增长路径逐渐清晰

香港, 2026年1月6日 - (亚太商讯) - 在全球产业链重塑与技术应用加速扩展的背景下，国际资本对科技企业的关注重点，正从单一市场规模，转向其在全球范围内的增长弹性与扩展能力。那些能率先在海外市场验证商业模式、占据技术制高点的企业，正成为资本眼中的核心标的。

在此趋势下，已向港交所递交上市申请的天津望圆智能科技股份有限公司（「望圆科技」），凭藉技术先发优势与清晰的全球化布局，引起资本市场关注。作为全球泳池清洁机器人赛道的技术领军者，公司从产品研发阶段即对标全球市场需求，率先实现海外商业化落地，并构建起跨区域、可复制的增长体系，在全球智能化转型浪潮中释放强劲发展动能。

海外市场成增长引擎 从「中国制造」到「全球品牌」的跨越式增长

望圆科技的崛起带着鲜明的国际化基因。自 2006 年产品进驻欧洲商超，2017 年打入北美市场以来，海外业务已成为公司核心的增长引擎。财务数据显示，公司来自中国内地以外的海外收入占比从 49.4% 飙升至 96.3%，北美、欧洲两大市场贡献了绝大部分海外收入。其中，北美洲收入占比从 2022 年的 5.0% 跃升至 2024 年的 49.4%，成为公司最关键的海外市场。

这种增长并非偶然。望圆科技已构建覆盖北美、欧洲、亚洲及大洋洲等60多个国家和地区的立体销售网络。不仅通过亚马逊、沃尔玛、百思买等主流电商平台直接触达全球终端消费者，还通过线下与泳池设备专业零售连锁店、商超建立深度合作，同时以 ODM 模式为 Bestway 等全球知名泳池设备品牌提供产品，扩大品牌影响力。这种「线上直达+线下渗透」的模式，为其自有品牌的全球化推广提供了高效通路。

更关键的是，在国际化的过程中，望圆科技成功实现了从过去以 ODM 为主导向以自有品牌牵引增长的模式升级。2025年上半年，其自有品牌销售收入占比已高达86.4%，较2022年的6.0%大幅提升了80.4个百分点，标志着「WYBOT」和「Winny Pool Cleaner」品牌已在国际消费者心中建立起差异化的价值认知，完成了从「幕后」到「台前」的关键一跃。

技术迭代引领行业变革 赛道地位无可替代

望圆科技的成功并非偶然，而是源于其精准把握了智能户外生活发展的大趋势，并以前瞻性的技术创新确立了行业领先地位。

从行业视角看，望圆科技所处的泳池清洁机器人市场正处于蓬勃发展阶段，灼识咨询预计，就零售价值而言，全球泳池清洁机器人市场将从2024年的约25亿美元增长至2029年的42亿美元，复合年增长率为11.1%。其中，无缆化与智慧化已成为泳池清洁机器人的核心发展方向。据灼识咨询预计，2024 年至 2029 年，全球无缆泳池清洁机器人出货量复合年增长率将达到17.1%。

作为泳池清洁机器人行业技术领军企业，望圆科技持续引领行业创新。公司早在2009年首创推出轻型产品，2014 年推出全球首款无缆清洁产品，2023 年率先布局人工智能驱动产品，2025 年11月发布的全球首款具备水下 3D 测绘及垃圾回收能力的 WYBOT S3，达成一个月超长免干预工作周期，重新定义了行业技术标准，将泳池清洁行业带入 3.0 智能时代。目前，望圆科技已构建全球最全面的泳池清洁机器人产品组合，能满足住宅、商业及公共设施等各类泳池清洁场景需求。

基于全面的产品矩阵和强大的研发制造能力，望圆科技已在全球市场建立起稳固的行业地位。根据灼识咨询报告，按 2024 年自制产品出货量计算，公司是全球排名前三、中国排名第一的泳池清洁机器人供应商，同时以 19.7% 的市场份额成为全球最大的无缆泳池清洁机器人供应商。

市场的认可和技术的领先最终体现在公司的经营成果上。望圆科技不仅实现了营收规模的快速增长，更展现出盈利质量的持续提升。收入方面，2022年至2024年，公司收入从3.18亿元增加至5.44亿元，年复合增长率19.6%。2025年上半年，公司收入2.68亿元，同比增加41.6%。盈利方面，公司毛利率从2022年的53.4%稳步增加至2024年的58.0%，并于2025年上半年达65.2%，同比增加了6.1个百分点；净利润也从2023年的6085万元增长至2024年的7051万元，于2025年上半年达到6108万元，同比增加24.9%，展现了良好的盈利成长性。

立足全球泳池清洁机器人智慧化转型的黄金赛道，望圆科技通过将技术创新深度融入产品开发，同时构建高效的全球化运营体系，成功将技术优势转化为可持续的市场竞争优势。随着全球泳池清洁机器人渗透率稳步提升，无缆化与智能化趋势深化，叠加新兴市场需求释放，拥有扎实技术根基与成熟全球化布局的望圆科技，正站在新一轮发展的起点上，其未来的成长轨迹值得持续关注。

