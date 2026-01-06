Black Spade Acquisition III Co宣布为1.5亿美元首次公开募股定价



香港, 2026年1月6日 - (亚太商讯) - 2026年1月5 日, 由黑桃资本有限公司（「黑桃资本」）之附属公司发起的特殊目的收购公司（「SPAC」）Black Spade Acquisition III Co（「本公司」），今天宣布其首次公开发行的15,000,000 单位价格为每单位10.00 美元。这些单位预计将于 2026 年 1 月 6 日在纽约证交所（「纽交所」）上市交易，股票代号为「BIIIU」。 每个单位由一股A 类普通股和三分之一的可赎回认股权证组成。受限于若干调整，每一完整认股权证均可以每股11.50 美元的行使价格购买一股A 类普通股。单位分拆后不会发行零碎认股权证，只有完整认股权证方可进行交易。当构成这些单位的证券开始单独交易时，A类普通股和认股权证预计将在纽交所上市，股票代号分别为「BIII」和「BIIIW」。根据惯例交易条件，此次发行预计将于 2026 年 1 月7日完成。本公司已授予承销商为期 45 天的选择权，允许其以首次公开发行价格减去承销折扣和佣金后的价格，额外购买额外2,250,000 份单位，以弥补任何超额配售。 本公司的管理团队由执行主席兼联席行政总裁谭志伟先生、联席行政总裁兼首席财务官吴绳祖先生以及联席行政总裁兼首席营运官Richard Taylor先生带领。彼等各曾担任Black Spade Acquisition Co（「 BSAQ」） 及Black Spade Acquisition II Co（「 BSII」）的执行董事或顾问。BSAQ及BSII亦是由黑桃资本之附属公司发起的特殊目的收购公司。于2023年8月，BSAQ与越南领先汽车制造商VinFast完成了价值230亿美元的企业合并，为当时有史以来以交易作价计算第三大的特殊目的收购公司企业合并（「 de-SPAC」）。于2025年6月，即少于BSII上市后10个月，BSII与The Generation Essentials Group完成了价值4.88亿美元的企业合并。 执行主席兼联席行政总裁谭志伟先生表示: 「我们非常高兴能够透过推出 Black Spade Acquisition III Co 作为 2026 年首批 IPO 之一来扩展我们的特殊目的收购公司系列。 黑桃在生活品味及娱乐领域的强大背景以及自身商业网络和专业知识，构成了我们第三个特殊目的收购公司的基石。」 Cohen & Company Capital Markets（Cohen & Company Securities, LLC的分部）和Chardan担任该交易的联合账簿管理人。 此次公开发行仅透过招股章程方式进行。招股章程副本可向 Cohen & Company Capital Markets（Cohen & Company Securities, LLC的分部）（收件人：Prospectus Department, 3 Columbus Circle, 24th Floor, New York, NY 10019，或透过电子邮件 capitalmarkets@cohencm.com）、Chardan （收件人：One Pennsylvania Plaza, Suite 4800, New York, NY 10019，或透过电子邮件 prospectus@chardan.com）或从 SEC 网站 www.sec.gov取得。 与证券相关的登记声明已向美国证券交易委员会（「SEC」）提交，并于 2026 年 1 月5日生效。本新闻稿不构成出售要约或购买要约邀请。如根据任何州份或司法管辖区的证券法，在注册或取得资格之前此类要约、邀请或出售属于非法行为，也不得在该州或司法管辖区出售这些证券 图片说明：

(左起) 联席行政总裁兼首席营运官Richard Taylor先生、执行主席兼联席行政总裁谭志伟先生、黑桃资本有限公司创办人何猷龙先生、联席行政总裁兼首席财务官吴绳祖先生 关于 Black Spade Acquisition III Co Black Spade Acquisition III Co 是其创办人黑桃资本之附属公司所成立的第三个SPAC，旨在与一项或多项业务或资产进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似业务合并。尽管本公司可能会在任何行业寻求业务合并，但它仍视生活品味及娱乐领域为其核心重点领域之一。本公司尤其对该领域的用户体验如何被人工智能、机器人和量子计算的应用而提升感到特别鼓舞。本公司期待进一步探索数字资产在休闲娱乐产业中日益被接受所带来的机遇。 Forward-Looking Statements This press release contains statements that constitute "forward-looking statements," including with respect to the proposed initial public offering, the anticipated use of the net proceeds, and the search for an initial business combination. No assurance can be given that the offering discussed above will be completed on the terms described, or at all, or that the net proceeds of the offering will be used as indicated. Forward-looking statements are subject to numerous conditions, many of which are beyond the control of the Company, including those set forth in the Risk Factors section of the Company's registration statement and preliminary prospectus for the Company's initial public offering filed with the SEC. Copies of these documents are available on the SEC's website, www.sec.gov. The Company undertakes no obligation to update these statements for revisions or changes after the date of this release, except as required by law. 投资者关系查询： ir@bsaiii.com



