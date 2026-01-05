iMe与Attractor：Web3大规模采用的突破性时刻

香港, 2026年1月5日 - (亚太商讯) - Web3 的大规模采用，并不是通过更响亮的叙事或更锋利的口号实现的。它往往是悄然发生的——依托于逐渐隐形的基础设施，在后台无缝支撑人们的日常数字行为。而这一拐点，或许比许多人预期的更近。

iMe 是一款基于 Telegram 的超级应用，融合了即时通讯、AI 交互与去中心化金融（DeFi）。目前，iMe 在 Google Play 和 App Store 的累计下载量已突破 1700 万。其最新发布的 iMe Wallet 2.0 并不仅仅是一次版本升级，而是一次关于 Web3 交付方式的战略性转变。

iMe 并未将加密货币塑造成一种"独立体验"，而是通过 Telegram Mini App（TMA），将 Web3 功能直接嵌入 Telegram。本身。用户无需离开日常使用的聊天界面，就能与数字资产、DeFi 工具以及 AI 辅助工作流进行交互。无需额外下载应用，也无需面对陌生的用户体验，更不会出现刻意的"进入加密世界"的时刻。

在 Telegram 全球用户数逼近 9 亿的背景下，仅这一分发入口本身就代表着一次重大的规模化突破。但真正的关键，在于支撑 iMe 下一阶段增长的底层基础设施。

Attractor：为规模化社区打造的原生 Layer 2

支撑 iMe 扩张的是 Attractor —— 一个正在开发中的区块链项目，致力于构建以 zk-rollup 为核心的 Layer-2 网络，其设计目标并非服务小众的 DeFi 高阶用户，而是面向庞大且高速增长的社区型应用。

与那些主要为单一金融协议优化的通用 Layer-2 不同，Attractor 专为消息、支付、自动化和 AI 交互需要在互联网规模下即时、低成本、无感运行的场景而生。

Attractor 的核心架构特性包括：

- 零知识 rollup 架构，在保持 Ethereum 级安全性的同时实现高吞吐量

- 超低交易费用，使面向大众的微交互在经济上可行

- 支持 Account Abstraction 的设计，消除助记词等使用门槛，实现接近 Web2 的用户体验

- 原生支持 AI 驱动逻辑，使自动化与 AI agents 能够直接在链上运行

- 以社区为中心的网络模型，专为服务数百万用户的应用进行优化

- 在 Layer-2 网络上线后，从 ERC-20 向原生 Attractor 网络无缝迁移的路径

这并不是为投机而打造的基础设施，而是为已经被真实用户使用的产品而构建的。

ATTRA Token 正式上线

Attractor 已完成其原生代币 ATTRA 的 Token Generation Event（TGE）。目前，ATTRA 已作为 ERC-20 资产在去中心化交易所上线。团队已确认，在 Attractor Layer-2 主网上线后，ATTRA 将迁移至原生网络，从而在整个生态系统中释放完整的协议级效用。

这种"先流动性、后基础设施、再生态扩展"的分阶段路径，与迄今为止最成功的 Layer-2 项目高度一致。更重要的是，它将代币价值与真实产品使用深度绑定，而非依赖投机性叙事。

为什么这一时刻至关重要

这是 Web3 发展史上，首次在同一套完整技术栈中同时汇聚三大关键要素：

- 通过 Telegram 与 iMe 实现的大规模分发

- 借助 AI 驱动、用户友好交互实现的高度抽象

- 通过为大众参与而定制的 zk-rollup Layer-2 实现的可扩展性

在这一模式下，用户并不是"进入 Web3"，而是直接使用解决方案。区块链成为看不见的后台，而非用户感知的终点。

如果这一模式成功，iMe 与 Attractor 的协同关系将代表 Web3 增长方式的一次结构性转变：安静、原生、并以互联网规模展开。不是通过教育用户或强迫行为改变，而是通过表面熟悉、底层去中心化的产品自然发生。

这不是渐进式改良，而是那种在历史上往往预示着指数级采用的基础设施级对齐。而如果历史经验仍然适用，最具颠覆性的技术，往往不是最喧哗的——而是那些几乎不被用户察觉的存在。

