重磅新股MiniMax：获3.5亿美元国际基石认购 如何从百家争鸣到全球化大模型第一股？



香港, 2026年1月5日 - (亚太商讯) - 过去两年，全球大模型行业经历了一次明显的分水岭。从早期「百模大战」的热闹景象，到如今资本与资源加速向头部优质企业集中，行业正以现实成本与长期投入门坎，快速筛选真正具备AGI潜力的核心玩家。算力、人才、系统工程能力与全球化运营能力，共同构筑起越来越高的行业壁垒，也让通用人工智能从「概念竞赛」走向比拼硬实力的「耐力赛」。 在这场竞赛中，正在招股、预计2026年 1 月 9 日登陆联交所的 MiniMax（0100.HK），无疑是最受瞩目的种子选手，此次IPO市值预计高达503亿港元。本次上市，MiniMax引入Alisoft China（阿里巴巴）、Eastspring、Mirae Asset Securities、IDG Breyer Fund、Martis Fund, L.P.等14家机构为基石投资者，累计拟认购3.5亿美元。与多数仍停留在单一市场或垂直应用叙事的AI公司不同，MiniMax所呈现的，是一条从创立之初便面向全球、以AGI为唯一目标展开的成长路径。这一路径，使其在行业快速出清过程中，逐步走到了「全球唯四全模态AGI公司」的位置。 定位 pureplay：亚太独苗，聚焦大模型核心战场 在 AI 行业中，MiniMax 的差异化定位尤为亮眼 —— 它是亚太地区唯一一家 pureplay 大模型公司。所谓 pureplay 模式，即核心资源、技术积累与商业模式完全围绕大模型本身展开，不依赖其他主营业务的交叉补贴，这在科技巨头与跨界玩家林立的市场中显得尤为稀缺。 与谷歌、阿里巴巴等拥有庞大业务生态的科技巨头不同，MiniMax 无需在多元业务中分摊资源，能够将全部精力聚焦于大模型的技术迭代与商业落地。这种「纯粹性」带来的专注优势，让MiniMax在技术研发上形成「单点突破、系统爆发」的优势，实现技术的密集迭代和模型的持续突破，仅以约 5 亿美元的投入（不到OpenAI 的 1%），便达成了全模态技术全球领先的成就，成为全球仅四家具备这一能力的企业。同时， pureplay模式也让投资者能够更清晰地感知其 AI 业务的真实价值和增长潜力，而非被其他业务逻辑所稀释。 根据灼识咨询，按2024 年基于模型的收入计，MiniMax 在全球排名第十，在 pureplay 大模型独立公司中更是跻身全球第四，与 OpenAI、Anthropic 等国际巨头同场竞技，彰显了其在专业赛道上的硬核实力。 生而全球，海外收入占比超七成 通用人工智能的本质，决定了其必须服务不同语言、文化与应用环境，任何过度依赖单一市场的数据结构与商业模式，都会在规模扩展阶段遭遇瓶颈。MiniMax此道，其全球化并非单纯的市场扩张，而是深植于公司的基因之中，成为其跻身全球前列的核心支撑。 人才层面，MiniMax构建了高度国际化的核心团队。现有 385 名员工中，约三分之一拥有海外教育背景，核心研发成员均来自微软、谷歌、Meta 、阿里巴巴、字节跳动及DeepSeek等全球 AI 顶尖企业，平均年龄仅 29 岁。多元文化背景的融合与海外技术视野的加持，让团队在模型设计、产品体验与合规理解上，更接近全球市场的真实需求，而非单一地区视角的延伸，使其技术演进、产品形态与全球营运保持同一节奏。 依托技术与人才的双重支持，MiniMax研发出具备国际竞争力的通用模型，面向全球推出产品与服务。截至 2025 年三季度，公司产品及服务已覆盖全球 200 多个国家及地区，累计触达 2.12 亿个人用户与超 13 万家企业客户，用户分布高度分散。2025 年前三季度，MiniMax营收同比增长超170%，其中海外收入占比超70%。这种广泛的市场覆盖，不仅验证了其技术的普适性，更构建起抗风险能力极强的收入结构，也为模型持续优化提供了更丰富的真实世界反馈。 此次冲刺港股上市，MiniMax 有望成为「从成立到上市最快AI公司」，为投资者提供直接布局 AGI 赛道的稀缺机会。其pureplay大模型的业务模式、覆盖全球市场的业务结构，以及高度国际化的组织能力，共同构筑起难以复制的核心竞争力，使其成为行业内少数有能力在全球范围内长期推进AGI的公司。随着上市带来的资本加持与品牌提升，MiniMax可进一步整合全球顶尖人才与技术资源，加速 AGI 核心能力突破，在全球 AI 浪潮下占据更大市场份额，迈向更高的发展台阶。



