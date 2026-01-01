极智嘉迎"基石"解禁期：最大基石投资方等坚定持有 价值增长可期

香港, 2026年1月5日 - (亚太商讯) - 1月9日，极智嘉（2590.HK）迎来上市后的首个股份解禁窗口期。与市场上常见的、面向全体早期股东的大规模解禁不同，本次极智嘉解禁的 "主角" 是上市时引入的基石投资者，原有股东的股份锁定期将持续至 2026 年 7 月。

值得一提的是，在解禁窗口期开启前夕，最大基石投资者雄安基金等已明确表态，不会因解禁而急于减持，并将长期支持公司发展。这一选择，背后是长线资本对极智嘉商业模式、技术实力与成长潜力的深度认可，与极智嘉近期在业务推进、产业布局及资本市场节奏上的一系列动作，形成了高度一致的逻辑闭环。

最大基石投资方强力支持，不减持承诺背后的长期价值认可

作为AI + 机器人领军企业，极智嘉在上市时引入了多家具有产业与长期资金属性的基石投资者。其中，雄安基金作为极智嘉最大的基石投资方，表示极智嘉将在全球产业智能化转型以及具身智能浪潮中发挥引领作用，其长期价值也将伴随产业变革持续兑现，雄安基金对公司发展充满信心，将继续支持公司发展。

雄安基金方面表示，投资极智嘉，是雄安新区机器人产业布局的重要落子。当前，机器人产业智能化进程加速演进，全球机器人产业正迎来快速发展的机遇期。而极智嘉不仅构建深厚的技术壁垒，更走出了成熟可复制的商业化路径，全球化市场拓展成效有目共睹。事实上，极智嘉近期已将总部迁至雄安，深度融入当地机器人产业生态。在政策红利与产业机遇的双重加持下，基石投资者的长期持有决心，本质上是对公司未来成长确定性的投票。

从投资逻辑来看，基石投资者的核心关注点，并不在于短期股价变化，而在于企业是否立足长期产业趋势的正确赛道。极智嘉在机器人这一赛道已经完成从"技术领先" 到 "规模落地" 的跨越，这正是长期资金持续看重的关键所在。

接连斩获亿元级大额订单，通用仓储机器人将推出

基石投资者的信心，源于公司扎实的业务基本面。2025 年以来，极智嘉全球市场拓展多点开花，商业化步伐加速推进。近段时间以来，极智嘉接连斩获来自国内外客户的多个亿元级订单，覆盖电商、零售、快消等多个行业。在欧洲，公司再次交付单仓近千台规模的超大机器人项目，创下区域内同类型项目的规模纪录；并携手电商、零售、鞋服、医药、3PL等行业龙头企业，打造多个示范级标杆项目。

强劲的市场表现直接转化为订单增长的动能。截至 2025 年上半年，极智嘉客户复购率已超 80%，订单量同比增长 30.1%。据摩根士丹利预计，公司新增订单的获取增速将于 2026 年提升至同比 39%。

与此同时，极智嘉加大具身智能方向的研发投入，通过 "AI + 机器人技术"，颠覆传统仓储自动化逻辑，夯实领先优势。2025 年 10 月底，公司首发具身智能 "无人拣选工作站" 及业内首个全流程无人拣选机器人方案，引领仓储无人化时代。据市场消息，极智嘉通用仓储机器人也有望于近期发布，将进一步巩固其在仓储机器人行业的领先地位，有助于公司进一步拓宽客户边界和订单来源。

即将纳入港股通，流动性与估值双提升

从资本市场角度看，极智嘉也正逐步迈入新的阶段。根据安排，极智嘉将于 2 月 6 日正式纳入港股通，这意味着公司将迎来南下资金重点关注，流动性提升有望带来估值溢价。回顾港股市场表现，新晋港股通标的往往获资金青睐，此前不少科技类企业在纳入港股通后，估值及成交量均较之前出现明显提升。

多家券商已给出积极预期。国泰海通首次覆盖便给予极智嘉 "增持" 评级，给予公司 2026 年 10.0 倍PS估值，对应合理市值达 403 亿元人民币；光大证券指出，极智嘉作为全球仓储履约机器人龙头，客户基础优质且粘性高，长期成长逻辑清晰；中金公司首提"AI + 场景化能力综合智慧体" 定位，认为公司商业模式稳定，AI赋能增厚天花板。大和证券指出，公司在美国市场订单增长迅猛（占比已超 30%），且拥有难以复制的技术壁垒，有力支撑 2026 年毛利率扩张，给出目标价 38 港元。

极智嘉的解禁期，更像是一次价值共识的强化节点。基石投资者的长期持有承诺筑牢价值根基，全球订单高增与新品预期注入强劲成长动能，纳入港股通则进一步打开资本红利空间。随着AI + 机器人产业智能化转型的深入，极智嘉的长期投资价值正逐步凸显。

Copyright © 2026 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network