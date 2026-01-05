下一代AI巨头浮现！MiniMax今起启动招股 或成为成立到上市最快AI公司

香港, 2026年1月5日 - (亚太商讯) - 12 月31日，全球全模态大模型领军企业 MiniMax （0100.HK）正式启动港股招股，有望创下 AI 公司从成立到上市的最快纪录，为资本市场带来稀缺 AGI 标的。此次IPO计划全球发售2538.922万股（另有15%发售量调整权），其中95%为国际发售共计24,119,740股；5%为公开发售共计1,269,480股，另有15%超额配股权。每股发售价介乎151港元-165港元，每手20股，入场费3,333.28港元，预计市值高达503亿港元。

作为一家生而全球化的公司，MiniMax构建起“B 端 + C 端”双轮驱动的业务模式，累计服务超 2 亿个人用户及 13 万家企业客户，业务覆盖全球 200 多个国家和地区。2025 年前三季度，MiniMax海外收入占比超70%，展现出卓越的全球市场开拓能力。

IPO之前，MiniMax已完成多轮融资，投资方汇集阿里巴巴、腾讯、米哈游、红杉中国、高瓴、IDG、经纬等顶级产业资本与投资机构。本次IPO，公司还吸引了Aspex、Eastspring、Mirae Asset、阿里巴巴及易方达等14家基石投资者合共认购约27.23亿港元，该顶级豪华阵容涵盖了国际长线、头部科技、中资长线及产业战略等多个维度，而向来审慎参与港股 IPO 基石投资的 Aspex、Eastspring、Mirae Asset 等国际资管巨头现身 MiniMax 基石名单，更彰显了对其技术实力与商业潜力的认可。

本次IPO，对标海外同行，未推出产品的 SSI （Safe SuperIntelligence，前OpenAI首席科学家-Ilya Sutskever成立的公司）估值高达 320 亿美元，模型能力已现掉队迹象的 Mistral 估值亦达 140 亿美元；而 MiniMax已建成覆盖文本、视频、语音、音乐的全模态技术矩阵，业务矩阵相当于 Anthropic、Runway、ElevenLabs、Suno四家独角兽的核心业务总和，当前估值仅为四家总和的 1% 左右，估值优势极为突出。此次招股，MiniMax有望成为港股科技板块新热点。

