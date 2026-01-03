下一代AI巨頭浮現！MiniMax今起啟動招股 或成為成立到上市最快AI公司

香港, 2026年1月2日 - (亚太商讯) - 12 月31日，全球全模態大模型領軍企業 MiniMax （0100.HK）正式啟動港股招股，有望創下 AI 公司從成立到上市的最快紀錄，為資本市場帶來稀缺 AGI 標的。此次IPO計劃全球發售2538.922萬股（另有15%發售量調整權），其中95%為國際發售共計24,119,740股；5%為公開發售共計1,269,480股，另有15%超額配股權。每股發售價介乎151港元-165港元，每手20股，入場費3,333.28港元，預計市值高達503億港元。

作為一家生而全球化的公司，MiniMax構建起“B 端 + C 端”雙輪驅動的業務模式，累計服務超 2 億個人用戶及 13 萬家企業客戶，業務覆蓋全球 200 多個國家和地區。2025 年前三季度，MiniMax海外收入占比超70%，展現出卓越的全球市場開拓能力。

IPO之前，MiniMax已完成多輪融資，投資方匯集阿里巴巴、騰訊、米哈遊、紅杉中國、高瓴、IDG、經緯等頂級產業資本與投資機構。本次IPO，公司還吸引了Aspex、Eastspring、Mirae Asset、阿里巴巴及易方達等14家基石投資者合共認購約27.23億港元，該頂級豪華陣容涵蓋了國際長線、頭部科技、中資長線及產業戰略等多個維度，而向來審慎參與港股 IPO 基石投資的 Aspex、Eastspring、Mirae Asset 等國際資管巨頭現身 MiniMax 基石名單，更彰顯了對其技術實力與商業潛力的認可。

本次IPO，對標海外同行，未推出產品的 SSI （Safe SuperIntelligence，前OpenAI首席科學家-Ilya Sutskever成立的公司）估值高達 320 億美元，模型能力已現掉隊跡象的 Mistral 估值亦達 140 億美元；而 MiniMax已建成覆蓋文本、視頻、語音、音樂的全模態技術矩陣，業務矩陣相當於 Anthropic、Runway、ElevenLabs、Suno四家獨角獸的核心業務總和，當前估值僅為四家總和的 1% 左右，估值優勢極為突出。此次招股，MiniMax有望成為港股科技板塊新熱點。

