天数智芯招股进行中：以工匠精神聚焦核心技术研发 打造国产通用GPU成熟范本

香港, 2026年1月2日 - (亚太商讯) - 受AI应用的爆炸性增长、云计算基础设施的迅速扩张以及国内芯片制造商的显著进步所驱动，全球算力需求进入爆发式增长阶段。在此背景下，国产通用GPU行业迎来前所未有的发展机遇，正加速突破海外技术垄断。

财务基本面健康，长期投资价值明朗

作为中国首家通用GPU企业，天数智芯（9903.HK）现正进行招股，计划以每股144.60港元发行共25,431,800股H股，预计募资约37亿港元，上市市值将达354.42亿港元。公司凭借在技术、生态、市场三大核心维度的深度布局与持续突破，已构建起差异化竞争壁垒，实现多个从0到1的行业突破，成为理解和研究中国通用GPU行业发展脉络与技术路径的成熟范本。

财务层面，近年来天数智芯营收规模实现跨越式增长，增长动能持续释放。数据显示，公司在2022年、2023年及2024年分别实现营业收入人民币189.4百万元、人民币289.0百万元和人民币539.5百万元，复合年增长率高达68.8%，营收增长曲线陡峭向上，展现出强劲的增长势头。进入2025年上半年，公司增长态势延续高景气，实现营业收入人民币324.3百万元，较上年同期大幅增长64.2%，为全年业绩增长奠定坚实基础。

公司营收连续多年保持高速增长，盈利能力突出，财务基本面健康稳健，同时收入质量优异，商业变现逻辑清晰，彰显了公司核心业务的市场竞争力与发展潜力，这更赋予公司较高的投资价值与明朗的长期发展预期。

持续迭代实现规模化商业落地，“匠心”精神深植企业发展基因

自2018年正式启动通用GPU设计以来，天数智芯始终秉持“量产一代、设计一代、预研一代”的三代研发理念，以技术迭代驱动产品进化，持续响应市场需求变化。2021年3月，公司推出首款训练产品天垓系列，其中天垓Gen 1成为中国首款实现量产的国产通用GPU产品；2023年9月，迭代升级的天垓Gen 2正式亮相，在整数运算性能、架构效率上实现显著提升，同时优化了多行业应用适配性，进一步增强了产品竞争力。

在巩固训练领域优势的同时，天数智芯持续拓展产品边界，推出面向推理场景的智铠系列产品，包括智铠Gen 1及智铠Gen 1X，成为中国首款专为推理任务设计的通用GPU产品，填补了国内相关领域的技术空白。每一代产品迭代过程中，公司始终坚守模块化设计与架构效率优化的核心原则，在提升核心性能的同时，不断完善生态系统兼容性，增强对多元行业场景的适应性，构建起“研发-量产-迭代-优化”的良性循环。

秉持长期主义的战略耐心，天数智芯扎根通用GPU领域多年，已完成三代通用GPU架构的迭代升级，成功实现通用GPU产品系列的商业化落地与规模应用，客户群体覆盖金融服务、医疗保健及运输等多个重要领域，截至2025年6月30日，公司已向超过290家行业客户交付超过52,000片通用GPU产品，规模化落地能力得到市场充分验证，彰显了公司产品的核心竞争力与行业认可度。

天数智芯始终保持低调务实的发展风格，将“匠心”精神深植于企业发展基因，以工匠精神聚焦通用GPU核心技术研发，沉心打磨高品质通用GPU产品，同时依托全栈式服务能力为客户提供贯穿全生命周期的高质量服务，在行业内树立了良好的品牌口碑，成为国产通用GPU赛道的领航者。

成功登陆香港资本市场后，不仅将为天数智芯后续技术研发迭代、生态体系构建以及全球化市场拓展战略的落地实施，持续注入充足的资金动力，更将凭借国际资本赋能的杠杆效应，为国产通用GPU行业突破技术壁垒、提升全球竞争力注入关键动能，进而全面激活公司发展潜能，推动公司开启规模化、高质量发展的全新篇章。

