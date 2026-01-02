"中国的特斯拉"赛力斯招股进行中：财务表现亮眼 推进全球化布局

香港, 2026年1月2日 - (亚太商讯) - 10月27日电，豪华新能源汽车赛道迎来重要动态，赛力斯集团股份有限公司（"赛力斯"，股份代号：9927）开启港股招股，目前正在招股进行中，作为中国豪华新能源领域的重要参与者，公司此次冲刺港股上市，不仅将进一步拓宽其资本市场融资渠道，更有望凭借此次上市，成为首家A+H豪华新能源车企。

三次创业实现跨越式发展 业绩强劲增长

赛力斯是以新能源汽车为核心业务的技术科技型企业，业务涵盖新能源汽车及核心三电等产品的研发、制造、销售及服务。成立近40年来，公司历经三次创业，实现三次跨越式发展，于2016年，赛力斯全面转型新能源汽车领域，并于2021年发布问界品牌，树立了"智慧重塑豪华"的品牌定位，截至目前，公司已经成功推出问界M5、问界M7、问界M8和问界M9四款车型，其中M9领跑50万级市场销冠，让公司获得了"中国的奔驰宝马"业界美誉，尽显其在豪华新能源领域的品牌高度。



问界M9

从科技角度来看，在"智慧重塑豪华"这一品牌核心理念的赋能下，问界品牌清晰勾勒出"豪华+科技"双轨并进的独特发展蓝图。这一蓝图的落地，既得益于赛力斯在科技创新领域的硬核实力，也离不开其对前沿科技的持续深耕与探索。如今，赛力斯正积极布局具身智能赛道，并已正式官宣与火山引擎达成深度合作，双方将协同攻坚，推动具身智能技术转化为可落地的场景应用。值得关注的是，这种前沿智能科技的战略路径，与特斯拉的发展步调高度同频，也正因如此，赛力斯在市场中被赋予了"中国的特斯拉"这一标签。

问界以豪华市场深耕与科技成果落地，深度践行 "智慧重塑豪华" 理念，契合用户对智慧与豪华的双重需求，突破单一维度局限，将 "豪华 + 科技" 价值转化为用户可感体验。

从财务数据看，赛力斯近年的成长轨迹堪称亮眼，收入、盈利双维度同步向好。在收入端，2023年至2024年，公司收入从358亿元跃升至1451亿元，以305.5%的同比高增速，展现出规模化扩张的强大势能；在盈利端，公司毛利率从2023年的7.2%逐步提升至2025年上半年的26.5%，盈利质量持续优化。

更值得关注的是，公司于2024年首次实现盈利，录得归母净利润59亿元，2025年上半年延续盈利态势，归母净利润达29亿元，完成从规模增长到盈利突破的关键跨越。根据弗若斯特沙利文报告，赛力斯已成为全球第四家实现盈利的新能源车企，在激烈的行业竞争中站稳头部阵营。

持续推进全球化战略布局 可持续治理成效显著

赛力斯始终将全球化战略作为核心发展方向，以海外市场为重点突破领域，持续推进国际化布局，致力于打造具有全球影响力的品牌并构筑海外市场领导地位。

作为中国新能源汽车高端阵营的代表，目前公司的全球化版图已覆盖欧洲、中东、美洲及非洲的多个国家。其中，欧洲市场已成功拓展至挪威、德国、英国、瑞士等关键区域，标志着其全球化布局完成初步落地，为后续深耕国际市场奠定坚实基础。



问界全系列

未来，赛力斯计划进一步拓展至更多国际市场，核心目标聚焦两大方向：一是持续建设并强化海外销售与服务体系，二是针对性优化软件系统用户界面，为全球消费者提供更贴合本地化需求的产品与服务体验。

从行业视角看，在新能源乘用车技术及性能不断提升、全球各国及各地区的政策支持以及消费者环保意识日益增强的推动下，全球新能源乘用车市场正迎来高速发展期。根据国际汽车制造商协会、中国汽车工业协会、弗若斯特沙利文报告，全球新能源乘用车销量自2021年的620万辆激增至2024年的1,710万辆，在此期间复合年增长率达到40.2%。新能源乘用车在全球乘用车市场的渗透率从2021年的9.7%提升至2024年的23.0%。

展望未来，随着新能源乘用车竞争力的不断增强，预计到2030年新能源乘用车全球销量将达到4,230万辆，2024年至2030年的复合年增长率为16.3%，渗透率有望升至47.0%，行业规模的持续扩容与市场渗透率的快速攀升，不仅为赛力斯这类深耕新能源赛道的头部企业，创造了抢占行业增长红利、深化全球化布局的战略机遇，更赋予其广阔的业绩增长空间，为后续发展注入强劲动力。

赛力斯在 ESG 治理与可持续发展领域成效同样显著，2025 年 10 月 16 日获明晟（MSCI）最高 AAA 评级，作为 A 股上市车企唯一获此评级者，其未来出行生态引领地位更突出。

综合来看，无论是品牌端的精准定位、财务端的盈利突破，还是全球化市场的加速拓展，赛力斯已在豪华新能源赛道构建起差异化优势。伴随行业渗透率持续攀升与海外业务深度布局，成功登陆港股后，公司有望在A+H双资本平台的赋能下，不断释放其技术、品牌与市场潜力，进一步巩固其在豪华新能源领域的头部地位，书写中国豪华新能源车企的全球化新篇章。

