  • Wednesday, December 31, 2025
Wednesday, 31 December 2025, 15:53 HKT/SGT
来源 Alltronics Holdings Limited
华讯透过收购将生产设施扩展至越南

香港, 2025年12月31日 - (亚太商讯) - 领先电子产品生产商华讯股份有限公司（"华讯"或"集团"）（股份代号：833）欣然宣布，透过一项收购进一步将其生产设施扩展至越南，标志着集团在实现生产布局多元化及满足客户不断变化需求的策略上，又向前迈进了一步。

集团于2025年12月31日完成收购Momentum Industrial (Vietnam) Limited（"目标公司"）51%之注册资本。收购完成后，目标公司成为华讯之间接非全资附属公司，其财务业绩并入集团的综合财务报表。

目标公司为一间根据越南法律注册成立之有限公司，主要从事制造电讯、医疗保健、家庭自动化及工业电子元件，于越南胡志明市拥有及营运电子产品生产设施。此次投资是继集团于今年较早前透过收购在马来西亚建立首个中国以外的生产据点，以及近期收购 EME Limited 以加强其研发能力和客户网络之后的又一举措。

华讯主席兼执行董事林贤奇先生表示："这项在越南的收购是我们业务发展策略中的重要一步，旨在将我们的生产设施扩展至其他亚洲国家，使其更加多元化。在马来西亚新厂房的基础上，配合此前有助加强研发和市场覆盖的收购项目，这将进一步提升我们的生产灵活性和地理多元化，确保我们在全球局势变化中，能保持韧性与灵活性，持续支持客户。"

华讯行政总裁兼执行董事林子泰先生补充指："我们致力将这些新的越南生产设施无缝整合到现有业务中，以优化效率并进一步扩张业务。此次收购将提升我们服务现有客户的能力，并使我们更有效运用资源。透过在亚洲建立一个具韧性的多地生产网络，我们有信心能更好地满足客户需求及把握市场机遇。"

有关华讯股份有限公司（股份代号：833）

华讯股份有限公司主要从事设计及生产多款高质量且时尚的电子产品。本公司为明晟（"MSCI"）香港微型指数成份股。有关详情，请浏览网页http://www.alltronics.com.hk/



