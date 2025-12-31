天数智芯今起正式招股 以硬实力筑牢国产AI算力标杆

香港, 2025年12月31日 - (亚太商讯) - 在人工智能、大模型及高性能计算需求不断攀升的背景下，算力基础设施的重要性不断提升。作为 AI算力核心载体，GPU市场正处于快速扩张周期，尤其在国产替代与技术自主可控趋势推动下，国产通用GPU企业迎来了前所未有的关键发展窗口期。

12月30日，国内通用GPU领军企业天数智芯(9903.HK)正式启动招股，公司预计将于1月8日正式登陆港股市场，成为该领域首家迈向公开市场的标杆企业，也标志着天数智芯即将踏上发展新阶梯，为资本市场注入国产AI算力成长的新故事。

多项「首家」抢占战略高地 实力铸就行业标杆

在人工智能与数字经济深度融合的时代，算力已成为驱动产业变革的核心引擎。作为国产通用GPU赛道的领军者，天数智芯以自主研发的硬核技术为支点，用多项「行业第一」打破国外垄断，撬动千行百叶的智能化升级，为中国算力基建注入了自主可控的创新动能。

自2018年启动通用GPU芯片设计以来，天数智芯便以「服务国家战略」为使命，始终坚持自主研发通用GPU核心技术，用实打实的成绩打造国产通用GPU标杆地位。作为国内首家开展通用GPU自主研发的企业，天数智芯在2021年就发布首款产品「天垓 Gen1」，实现了我国通用GPU芯片「从0到1」的重大突破；随后，2021年「天垓 Gen1」的量产、2022年智铠Gen 1和Gen1X的发布与量产，更使得天数智芯成为中国首家实现推理与训练通用GPU芯片量产的企业，再度巩固了行业领先优势。

多项「首家」的背后，是天数智芯长期对技术投入的坚持。截至2025年6月30日，公司的专业研发团队由超过480名员工组成，多名核心成员来自AMD、英伟达等国际巨头，平均拥有超20年行业经验。2022年至2024年，天数智芯研发开支分别为人民币456.6百万元、人民币615.9百万元、人民币772.8百万元，持续支撑产品性能提升与技术突破，强化技术壁垒。

不仅如此，天数智芯在生态构建上同样走在行业前列。早在2019年，公司便启动了DeepSpark开源社区建设，汇聚400+算法模型，覆盖主流AI框架，通过标准化接口降低行业适配成本。「硬件+软件+生态」的全栈布局，使天数智芯在国内GPU发展进程中占领绝对先机。截至2025年，公司产品已在多个关键行业应用，服务超450个AI模型，真正实现了技术落地与商业价值的结合。

出货量持续翻倍增长 市场落地验证前沿技术能力

得益于差异化竞争优势，天数智芯的客户数量快速增长。招股书数据显示，2022年至2024年，天数智芯客户数量从22家跃升至181家，实现「三级跳」。截至2025年6月30日，公司已为来自云计算服务供应商、AI模型开发商、研究机构及电子、半导体、制造及消费互联网等多个领域的企业的超290名客户提供服务，并在金融服务、医疗保健及运输等重要行业促成逾900项部署及应用，充分彰显了产品的广泛适用性与市场落地能力。

与此同时，天数智芯的出货量也同步攀升，通用GPU产品出货量由2022年的7.8千片增至2024年的16.8千片，以及2025年6月30日止六个月的15.7千片，三年内翻倍增长。

聚焦到财务表现上，天数智芯也同样亮眼。数据显示，2022年至2024年，公司营收分别达人民币189.4百万元、人民币289.0百万元、人民币539.5百万元，复合年增长率高达68.8%。同时，截至2025年6月30日止六个月，天数智芯收入同比增长64.2%达人民币324.3百万元，盈利路径清晰，成长势头强劲。

在全球AI算力产业竞速突围的赛道上，天数智芯的上市不仅是企业发展的重要里程碑，更为国产GPU产业提供了示范性样本。未来，天数智芯将继续以全栈自研技术为根基、开放生态为纽带、场景落地为抓手，借助资本市场力量，持续加大研发投入，深化软硬件协同与生态建设，推动中国通用GPU产业迈向更高水平的自主可控与高质量发展。

