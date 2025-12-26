EB5 United突破700+ I-526E批准量，巩固乡村EB-5项目在RIA后阶段的领导地位

佛罗里达州迈阿密市, 2026年1月1日 - (亚太商讯) - EB5 United欣然宣布，其在农村优先处理机制下获得的I-526E批准数量已突破700例，创下EB-5行业《投资移民改革法案》实施后最亮眼的业绩纪录之一。这一里程碑成就距公司2025年8月27日宣布突破600例批准仅三个月，再次彰显其在农村EB-5项目领域的领导地位，同时也印证了2022年《EB-5改革与诚信法案》(RIA)下推出的美国公民及移民服务局(USCIS)优先处理机制的有效性。

自2022年以来，EB5 United已成功运营三个农村TEA EB-5项目及一个后RIA时代城市高失业区(HUA)项目。USCIS的裁决结果清晰展现了农村类别的处理优势：2022-2025年间，农村项目1获批72例，平均处理周期9.7个月（最短2.8个月）； 农村项目2获批409例，平均耗时8个月（最短仅2.7个月）；农村项目3获批224例，平均耗时11.9个月（最短仅1个月）。相比之下，城市高失业区项目迄今仅获批6例，平均耗时达28.6个月。

2025年美国公民及移民服务局（USCIS）的申请审批速度显著提升。今年EB5 United绝大多数申请在五个月内获批，部分2025年8月提交的投资者甚至在90天内就收到批准通知！自2022年《农村地区法案》实施以来，通过EB5 United平台审理的所有农村I-526E申请中，76.88%在12个月内获得批准。

“当前优先处理的乡村项目所呈现的审批速度令人惊叹且史无前例。从业13年来，我从未见过I-526或I-526E申请的平均裁决时间低于两年，更遑论五个月。看到EB-5项目如今成为美国公民及移民服务局（USCIS）的明确优先事项，实在令人欣喜。”EB5 United全球销售总监布伦南·西姆如是说。

EB-5移民投资者计划创立于1990年，旨在通过吸引外国投资创造就业岗位，促进美国经济增长。该计划允许外国公民向美国新建或现有商业企业进行符合条件的投资，只要创造10个美国就业岗位即可获得绿卡。EB-5投资者及其家属将获得永久居留权，可在美国境内任意地区生活和工作。单笔EB-5投资可使主申请人、配偶及所有未满21周岁的未婚子女共同获得绿卡。

EB5 United是EB-5投资者的普通合伙人及受托管理机构。自2011年起，EB5 United已协助2,000余名投资者为家庭成员获取3,000余张绿卡。通过与行业领先网络及律师团队合作，确保投资者在资金来源审核环节获得最优处理。

