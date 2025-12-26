吉因加启动港股IPO：AI驱动全链条精准医疗 构筑差异化技术壁垒

香港, 2025年12月30日 - (亚太商讯) - 在全球科技革命与医疗健康需求加速升级的双重驱动下，精准医疗正成为各国竞相布局的战略性创新高地。近日，中国领先的精准医疗企业 —— 吉因加科技（绍兴）股份有限公司（下称「吉因加」或「公司」）正式向港交所主板提交上市申请，拟赴港 IPO，标志着公司迈向资本化发展新阶段，也将进一步推动中国精准医疗产业高质量发展。

深耕精准医疗领域多年，吉因加以 AI 与临床价值洞见深度融合为核心，逐步构建清晰而稳固的差异化竞争优势。作为中国少数将 AI 能力深度嵌入生物标志物全价值链核心环节的企业，吉因加依托自主研发的多组学技术平台，已成功打造出业内唯一覆盖从多组学生物标志物及靶点发现、验证、产品开发至商业化落地的完整链条。

三大核心业务协同并进，构建全链条服务体系

吉因加围绕精准医疗核心需求，形成业务架构清晰的三大核心业务板块 —— 精准诊断、药物研发赋能及临床科研与转化，构建价值共创、协同增收的业务闭环。其中，精准诊断解决方案以新一代定序（NGS）技术及多组学分析的创新临床应用为核心，聚焦肿瘤、感染性疾病、器官健康等关键疾病领域，为医疗机构提供端到端解决方案。

根据灼识咨询数据，公司推出的 "吉因加吉智 ® 号"，是业内首个自动化诊断平台，也是中国首个集成 AI、大数据和物联网技术的智能分子诊断系统，实现从样本进样至报告生成全流程 "无人值守"，已在国内多家顶尖医院部署，显著提升了检测通量并缩短了交付时间（TAT），为中国分子诊断领域树立了新的行业标杆。

同时，该解决方案配套了覆盖高价值临床需求的全维度产品组合。例如，在肿瘤领域，吉因加推出了包括用于精准治疗指导的伴随诊断（CDx）检测组合、用于复发风险评估的 MRD 监测工具，以及基于公司自主研发的 GM-seq 甲基化技术的MCED产品。

根据灼识咨询资料，公司的 MRD 检测产品是中国首个进入国家药监局创新医疗器械特别审查程序的同类产品，确立了公司在 MRD 商业化领域的显著先发优势。此外，其 MCED 检测产品在性能方面已达到国际领先水平，具备广阔的临床应用前景与市场推广潜力。

于药物研发赋能板块，吉因加主要为全球制药企业提供覆盖药物开发全生命周期的服务，包括生物标志物与靶点的发现与验证、患者入排检测、CDx 联合开发，以及基于计算机模拟的虚拟临床试验等，服务范围覆盖小分子药物、单克隆抗体和细胞与基因治疗等多元疗法开发领域。依托自研大模型及高质量临床资料库，公司能够高效识别与疾病进展、治疗反应相关的分子靶点，显著提升新药研发效率。

临床科研与转化板块则构成吉因加技术创新的 "孵化器"。通过 AI4S 科研服务平台，吉因加为科研机构与临床研究中心提供从多组学数据获取处理、AI 驱动分析建模，再到临床转化的全链条支持，重点聚焦肿瘤、心脑血管及神经系统等复杂疾病领域，加速科研成果向临床应用转化，助力核心技术迭代与新产品研发三大核心业务协同发力，使吉因加构筑起以 AI 多组学为核心的精准医疗生态系统：通过临床诊断持续沉淀高质量数据资产，推动算法迭代提升诊疗能力；通过科研合作拓宽临床认知边界，形成持续演进的自学习系统，进而驱动全产业链条价值复合增长，不断巩固其在 AI 赋能精准医疗领域的领先地位。

商业化落地显著盈利能力持续改善，长期成长空间值得市场期待

得益于三大业务板块协同发展，吉因加近年来商业化落地成果显著。目前，公司已累计服务全国 1000 余家医院，其中包括 30 家中国百强医院，并与 200 余家制药企业及 500 余家临床研究机构建立稳定合作关系。

广泛且深入的合作关系，不仅验证了公司技术与产品的临床价值和商业可行性，更构建了坚实的行业资源壁垒，为公司营收增长与长期稳健发展奠定了坚实基础。根据灼识咨询数据，按 2024 年营业收入计，吉因加在中国精准诊断解决方案市场排名第三，稳居行业头部阵营。

从财务表现来看，吉因加近年业绩呈现阶段性波动特征，具体来看，2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年上半年，公司营业收入分别为 18.15 亿元、4.73 亿元、5.57 亿元及 2.85 亿元；同期，公司期内净利润分别为 3.72 亿元、5412.70 万元、-4.24 亿元及 - 4.14 亿元。

需要指出的是，2022 年公司收入包含特殊时期的一次性业务贡献；剔除该因素后，其收入结构已稳步回归至三大核心业务板块，并自 2023 年起保持持续增长态势，且主营业务盈利能力持续改善。而财务报表中出现的大额亏损，主要是投资人公允价值变动等非经营性损益所致，并非主营业务的经营性盈亏，不影响公司核心业务的基本面与健康发展态势。

从资本市场维度来看，精准医疗作为生物科技与临床医学深度融合的黄金赛道，正受益于技术迭代加速、临床需求刚性释放及政策红利持续加码等多重因素，已成为一、二级市场关注的焦点领域之一。

吉因加凭借 AI 赋能的全链条技术布局、三大协同互补的业务板块及深厚的行业资源积累，已成为中国精准医疗行业的领先企业。随着赴港 IPO 进程的推进，公司有望借助资本市场的力量，加速研发投入与全球化拓展，推动其从 "技术领先者" 向 "商业领跑者" 跃迁，其长期成长空间与投资价值，值得市场持续关注。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network