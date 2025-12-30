CBL International完成深圳小漠港首次LNG加注 助力比亚迪海运脱碳

吉隆坡，2025年12月30日 - (亚太商讯) - 2025年12月30日，CBL International Limited（纳斯达克代码：BANL）（"公司"或"CBL"），万利集团（"万利"或"集团"）的上市主体，今日宣布已通过实体供应商，在深圳小漠港完成了该港口的首次液化天然气（LNG）加注，助力比亚迪海运脱碳。此次加注得益于与中国海洋石油集团有限公司（"中国海油"）的紧密合作，中国海油为该港口的此次首航加注作业提供了支持。

这一里程碑事件具有重要的战略意义，它不仅拓宽了CBL的收入来源，还将其可持续燃料供应范围从现有的生物燃料产品组合扩展至LNG领域。在全球航运业加速脱碳的背景下，LNG作为主流的船用清洁能源，可显著降低约20%的温室气体排放，并实现硫氧化物和颗粒物近乎零排放，同时节约燃料成本约25%-30%。此举旨在支持海运业向更清洁的能源解决方案转型，以顺应《欧盟海运燃料法规》（FuelEU Maritime）及国际海事组织（IMO）2030/2050目标等法规要求。

"这是我们迈向成为综合性船用能源服务合作伙伴之旅的战略一步，" CBL International 董事长兼首席执行官谢威廉博士表示， "我们感谢比亚迪和中国海油的信任与合作。"

CBL International 是全球值得信赖的船舶燃料加注服务商，为全球前十二大集装箱班轮公司中的九家提供服务。公司在协调复杂燃料物流交易方面的专业能力，凸显了其在不断演变的船用能源领域作为专业服务合作伙伴的价值主张。



图片说明：CBL International在深圳小漠港为比亚迪完成该港口首次LNG加注作业。

关于万利集团

万利集团成立于 2015 年，以CBL International Limited（纳斯达克：BANL）在纳斯达克股票市场上市。我们致力于为客户提供一站式燃油供应服务，被业内称为燃油供应服务商。我们主要通过当地实体供货商为船舶提供燃油加注服务，遍布比利时、中国、香港、印度、日本、韩国、马来西亚、毛里裘斯、巴拿马、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、土耳其和越南，共覆盖65个港口。集团积极推动可持续燃料，并已取得ISCC EU和ISCC Plus认证，以及EcoVadis银牌评级。

如欲了解更多信息，请到集团网站 https://www.banle-intl.com 浏览。

Copyright © 2025 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network