国泰君安国际独家保荐迅策科技 助力大模型Data Agent第一股登陆港交所主板



香港, 2025年12月30日 - (亚太商讯) - 国泰海通集团下属公司国泰君安国际控股有限公司（"国泰君安国际"或"公司"，股份代号：1788.HK）作为独家保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账薄管理人及联席牵头经办人，成功助力深圳迅策科技股份有限公司（"迅策"，股份代号：3317.HK）于香港联合交易所主板正式挂牌上市。迅策此次上市，标志着港股市场迎来了以实时数据基础设施及分析为核心业务的"大模型Data Agent第一股"，不仅为迅策开启了国际资本市场的全新篇章，也彰显了国泰海通集团精准发掘并赋能新一代信息技术领军企业的卓越能力。 （国泰君安国际投行团队出席上市仪式） 本次发行最终定价为每股48港元，公司全球发售共2,250万股H股，基础发行募集资金规模约10.8亿港元，超额配售权完全行使后预计总集资额将达约11.3亿港元。国际配售和香港公开发售录得踊跃认购，国际配售认购倍数达约3.1倍，香港公开发售认购倍数达约7.2倍。在市场波动中，本次发行获得了国际及本地投资者的热烈追捧，充分反映了全球顶尖资本对中国数据智能赛道高成长性企业长期价值的坚定信心。 项目执行过程中，国泰君安国际凭借对数据科技产业的深刻洞察和高效的跨市场执行能力，协助迅策科技在3个月内顺利完成从递交H股上市申请到成功在港交所挂牌的全流程。项目团队深度挖掘公司作为"大模型Data Agent第一股"的独特投资叙事，聚焦其云原生统一实时数据平台的技术壁垒及从金融垂直领域向多行业成功复制的平台化扩张潜力，开展了系统、精准的市场推介。 此次发行成功引入了包括中视金桥（00623.HK）、Alphahill基金、富策控股、Infini基金、蔷薇香港、云锋基金、Cithara基金、Factorial及Joy Mobile在内的九家高质量基石投资者。基石投资者合共认购约3,957万美元（约3.078亿港元）股份，约占本次发售股份的28.5%。此次基石阵容多元，涵盖了中资产业资本及知名外资基金，不仅体现了不同类型投资者对公司商业模式的一致看好，也为上市后股价的稳定提供了有力支撑。 迅策的成功上市，是国泰海通服务科技创新的又一典范之作。该项目的完成，不仅助力一家具有稀缺技术平台价值的中国企业对接国际资本市场，也向全球投资者展现了中国在数据智能与AI应用领域的创新活力。 关于深圳迅策科技股份有限公司 迅策是中国领先的实时数据基础设施及分析解决方案供应商。公司成立于2016年，总部位于深圳，并在北京、上海、杭州及香港设有分支机构。公司以自主研发的云原生统一数据平台为核心，为全行业企业提供从数据采集、清洗、管理到分析与治理的全链路实时信息技术解决方案，其系统可部署于客户自主管理的云端或本地环境。公司从对数据实时性、准确性要求最为严苛的资产管理领域切入并建立领先优势，服务超过百家总部级核心金融机构。在此基础上，公司成功将其模块化、可拼装的解决方案横向复制到电信、城市管理、金融服务等多个行业，实现了从"金融专家"到"跨业能手"的战略转型。截至2025年上半年，来自资产管理以外的多元化行业收入占比已超过50%，展现了强大的跨行业扩张能力和增长潜力。 关于国泰君安国际 国泰海通集团下属公司国泰君安国际（股票代号：1788.HK）,是中国证券公司国际化的先行者和引领者，公司是首家通过IPO于香港联合交易所主板上市的中资证券公司。国泰君安国际以香港为业务基地，并在新加坡、越南和澳门设立子公司，业务覆盖全球主要市场，为客户境外资产配置提供高品质、多元化的综合性金融服务，核心业务包括财富管理、机构投资者服务、企业融资服务、投资管理等。目前，国泰君安国际已分别获得穆迪和标准普尔授予"Baa2"及"BBB+"长期发行人评级，MSCI ESG"A"评级, Wind ESG"A"评级及商道融绿ESG"A"评级，同时其标普全球ESG评分领先全球84%同业。公司控股股东国泰海通证券（股票代号：601211.SH/2611.HK）为中国资本市场长期、持续、全面领先的综合金融服务商。更多关于国泰君安国际的资讯请见:https://www.gtjai.com



